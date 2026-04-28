1 मई से बदल जाएंगे LPG के नियम! इस कोड के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर, बुकिंग से पहले जान लें ये नया रूल

2 . वैश्विक संकट का प्रभाव

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बीते फरवरी 2026 से मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की कमर तोड़ दी है. सप्लाई बाधित होने के कारण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की डिलीवरी में देरी हो रही है. इस वैश्विक अस्थिरता का सीधा असर भारत की तेल मार्केटिंग कंपनियों पर पड़ा है, जिससे आगामी मई महीने में कड़े फैसले लिए जा सकते हैं.