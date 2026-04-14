सिर्फ 5 KG एक्स्ट्रा गैस, दाम डबल! फिर भी रेस्टोरेंट वाले महंगा LPG क्यों लेते हैं?

4 . Domestic LPG vs Commercial LPG: Booking Rule

4

घरेलू सिलिंडर की कीमत ही कंट्रोल में नहीं होती, उसकी बुकिंग, कनेक्शन के नियम भी सख्त होते हैं. जैसे एक परिवार एक से ज्यादा कनेक्शन नहीं ले सकता है. इसके साथ ही एक साल में एक कनेक्शन पर 15 से ज्यादा सिलिंडर बुक नहीं किए जा सकते हैं, 21 दिन (फिलहाल 25) से पहले दूसरा सिलिंडर बुक नहीं किया जा सकता है. वहीं, कमर्शियल सिलिंडर की बुकिंग की कोई सीमा नहीं होती है. रेस्टोरेंट्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से साल में कितना भी सिलिंडर बुक कर सकते हैं. एक छोटे सिलिंडर में एक दिन में 19 किलो का एक से दो सिलिंडर खप जाता है. ऐसे में घरेलू सिलिंडर से रेस्टोरेंट का काम चलेगा नहीं. (फोटो- कैन्वा)