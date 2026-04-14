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सिर्फ 5 KG एक्स्ट्रा गैस, दाम डबल! फिर भी रेस्टोरेंट वाले महंगा LPG क्यों लेते हैं?

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सिर्फ 5 KG एक्स्ट्रा गैस, दाम डबल! फिर भी रेस्टोरेंट वाले महंगा LPG क्यों लेते हैं?

क्या कभी आपने सोचा है कि घर पर बड़ा वाला कमर्शियल सिलिंडर लगा लेते हैं, LPG बुकिंग से लंबी फुरसत मिल जाएगी? मैंने सोचा, फिर कीमत देखी तो सवाल बदल गया- जब घरेलू सिलिंडर सस्ता है तो होटल वाले इतना महंगा सिलिंडर क्यों लेते हैं? जवाब कानून, ज़रूरत और सप्लाई में छुपा है.

Kusum Lata | Apr 14, 2026, 12:30 PM IST

1.Domestic LPG vs Commercial LPG: Size

Domestic LPG vs Commercial LPG: Size
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डोमेस्टिक LPG सिलिंडर होता है 14.2 किलो का. जबकि कमर्शियल LPG सिलिंडर आता है 19 किलो का. दोनों में भरी जाने वाली गैस में 4.8 किलो का फर्क है. साइज़ का ये अंतर दोनों सिलिंडरों के इस्तेमाल और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है. घरेलू सिलिंडर ज्यादा पोर्टेबल होता है, जबकि कमर्शियल सिलिंडर हेवी यूज़ के लिए बनता है. (फोटो- कैन्वा)

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2.Domestic LPG vs Commercial LPG: Price

Domestic LPG vs Commercial LPG: Price
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डोमेस्टिक LPG सिलिंडर की कीमत देश के अलग-अलग शहरों में 910 से 950 रुपये के बीच है. एक किलो गैस की कीमत 64 से 66 रुपये के करीब पड़ती है. जबकि 19 किलो के कमर्शियल सिलिंडर की कीमत 2000 से 2200 रुपये के आसपास है. कमर्शियल सिलिंडर में एक किलो LPG 105 से 115 रुपये का पड़ता है. (फोटो- कैन्वा)

3.Why Commercial Cylinder is Expensive than Domestic Cylinder

Why Commercial Cylinder is Expensive than Domestic Cylinder
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घरेलू सिलिंडर की कीमत सरकार कंट्रोल करती है. घरों में खाना पकाना सस्ता हो और हर घर में गैस-चूल्हे पर खाना बने, ये सुनिश्चित करने के लिए घरेलू सिलिंडर की कीमतें सब्सिडाइज्ड होती है. जबकि कमर्शियल सिलिंडर की कीमत बाजार के हिसाब से बदलती है. इस वजह से कमर्शियल सिलिंडर ज्यादा महंगा होता है. (फोटो- कैन्वा)
 

4.Domestic LPG vs Commercial LPG: Booking Rule

Domestic LPG vs Commercial LPG: Booking Rule
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घरेलू सिलिंडर की कीमत ही कंट्रोल में नहीं होती, उसकी बुकिंग, कनेक्शन के नियम भी सख्त होते हैं. जैसे एक परिवार एक से ज्यादा कनेक्शन नहीं ले सकता है. इसके साथ ही एक साल में एक कनेक्शन पर 15 से ज्यादा सिलिंडर बुक नहीं किए जा सकते हैं, 21 दिन (फिलहाल 25) से पहले दूसरा सिलिंडर बुक नहीं किया जा सकता है. वहीं, कमर्शियल सिलिंडर की बुकिंग की कोई सीमा नहीं होती है. रेस्टोरेंट्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से साल में कितना भी सिलिंडर बुक कर सकते हैं. एक छोटे सिलिंडर में एक दिन में 19 किलो का एक से दो सिलिंडर खप जाता है. ऐसे में घरेलू सिलिंडर से रेस्टोरेंट का काम चलेगा नहीं. (फोटो- कैन्वा)

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5.Domestic LPG vs Commercial LPG: Usage Rule

Domestic LPG vs Commercial LPG: Usage Rule
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डोमेस्टिक सिलिंडर का इस्तेमाल केवल घरों में किया जा सकता है. नियम के मुताबिक, अगर घरेलू सिलिंडर कमर्शियल संस्थानों में मिला तो उसे जब्त किया जा सकता है. कनेक्शन काटा जा सकता है. यानी कानूनी तौर पर घरेलू सिलिंडर का कमर्शियल इस्तेमाल वैध नहीं है. साफ शब्दों में कहा जाए तो सस्ते का चक्कर बहुत महंगा पड़ सकता है. (फोटो- कैन्वा)

फर्क सिर्फ 5 किलो ज्यादा गैस होने का नहीं है. नियम, सप्लाई और ज़रूरत- ये तीन ज़रूरी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेस्टोरेंट या ढाबों में घरेलू सिलिंडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है.

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