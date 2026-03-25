कटने वाला है इन लोगों का LPG कनेक्शन, कहीं आपका नंबर तो नहीं? जान लें सरकार का नया आदेश

ईरान ने अमेरिका के सामने 5 शर्तें रखीं-सूत्र, ईरान ने अमेरिका का प्रस्ताव खारिज किया, 'होर्मुज के अधिकार के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता, गारंटी', 'हमले और हत्याओं' पर पूरी तरह रोक लगे-ईरान, युद्ध से हुए नुकसान का भुगतान किया जाए-ईरान | सर्वदलीय बैठक में पूरी जानकारी दी गई-रिजिजू, विपक्ष के नेताओं ने साथ देने का भरोसा दिया-रिजिजू, TMC ने बैठक में भाग नहीं लिया- किरेन रिजिजू, विपक्षी नेताओं के सवाल के जवाब दिए- रिजिजू, TMC ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया- किरेन रिजिजू, मौजूद हालात की पूरी जानकारी दी गई- रिजिजू
बिजनेस
Kusum Lata | Mar 25, 2026, 06:47 PM IST
1.New Govt Rule on LPG Connection
क्या है LPG कनेक्शन को लेकर सरकार का नया रूल?
सरकार ने गैस कनेक्शन को लेकर नया आदेश जारी किया है. नए आदेश के तहत, देशभर में जिस भी इलाके में गैस पाइप की पहुंचा है, वहां रहने वालों को PNG कनेक्शन लेना होगा. उन इलाके में रहने वाले लोगों को तीन महीने का वक्त दिया गया है. तीन महीने के बाद उनका LPG कनेक्शन काट दिया जाएगा. केवल उन इलाकों में LPG कनेक्शन जारी रहेगा जहां पाइप्ड कनेक्शन देना संभव नहीं है. फोटो- एआई जनरेटेड
2.Why Government want people to switch to PNG
PNG कनेक्शन लेने पर क्यों जोर दे रही सरकार?
केंद्र सरकार पाइप्ड गैस के नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है. सरकार का मकसद है कि उन इलाकों में गैस पाइप को प्रमोट किया जाए जहां PNG नेटवर्क है. इससे LPG के नेटवर्क को दुर्गम इलाकों में शिफ्ट किया जा सकेगा. सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए आदेश दिया है. सरकार ने कनेक्शन की प्रक्रिया आसान और टाइम बाउंड करने के आदेश भी दिए हैं. फोटो- कैन्वा
3.Which is Better LPG or PNG?
LPG बेहतर है या PNG?
इसमें कोई दो राय नहीं है कि LPG के मुकाबले PNG ज्यादा सुविधाजनक है. एक बार PNG कनेक्शन लेने के बाद ग्राहकों को बार-बार बुकिंग का झंझट नहीं होता. जितनी गैस इस्तेमाल होती है, उस हिसाब से हर महीने बिल आता है. जिनका अपना घर है उनके लिए PNG एक बेहतर ऑप्शन है. हालांकि, किराये के घर में रहने वालों या नौकरी की वजह से बार-बार शहर बदलने वालों के लिए PNG और LPG के बीच बार-बार स्विच करना परेशानीभरा हो सकता है. फोटो- कैन्वा
4.What LPG Connection Owners need to do now
LPG कनेक्शन ओनर्स अब क्या करें?
अगर आपके पास LPG कनेक्शन है तो पहले ये देखें कि आपके इलाके में पाइप्ड गैस की सुविधा है या नहीं. अगर सुविधा है तो आप PNG कनेक्शन ले सकते हैं. PNG कनेक्शन लेने के लिए LPG कनेक्शन सरेंडर करना ज़रूरी है. अगर आपके इलाके में पीएनजी कनेक्शन अवेलेबल है तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आप LPG से PNG में स्विच कर लें. इसके लिए तीन महीने का वक्त दिया जाएगा. तीन महीने के बाद आपका LPG कनेक्शन काट दिया जाएगा. वहीं, अगर आपके इलाके में PNG नहीं पहुंचा है तो आप LPG कनेक्शन को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं. फोटो- कैन्वा
5.How to Secure LPG Connection from Discontinuing
LPG कनेक्शन कटने से बचाने के लिए क्या करना होगा?
LPG कनेक्शन कटने से तभी बच सकता है जब सरकार द्वारा ऑथोराइज़ की गई एंटिटी एक नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करे. NOC इस आधार पर जारी की जा सकती है कि आपके घर पर PNG कनेक्शन देना टेक्निकली संभव नहीं है. फोटो- कैन्वा