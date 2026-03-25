कटने वाला है इन लोगों का LPG कनेक्शन, कहीं आपका नंबर तो नहीं? जान लें सरकार का नया आदेश

4 . What LPG Connection Owners need to do now

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LPG कनेक्शन ओनर्स अब क्या करें?

अगर आपके पास LPG कनेक्शन है तो पहले ये देखें कि आपके इलाके में पाइप्ड गैस की सुविधा है या नहीं. अगर सुविधा है तो आप PNG कनेक्शन ले सकते हैं. PNG कनेक्शन लेने के लिए LPG कनेक्शन सरेंडर करना ज़रूरी है. अगर आपके इलाके में पीएनजी कनेक्शन अवेलेबल है तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आप LPG से PNG में स्विच कर लें. इसके लिए तीन महीने का वक्त दिया जाएगा. तीन महीने के बाद आपका LPG कनेक्शन काट दिया जाएगा. वहीं, अगर आपके इलाके में PNG नहीं पहुंचा है तो आप LPG कनेक्शन को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं. फोटो- कैन्वा