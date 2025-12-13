Lionel Messi, Virat Kohli या Ronaldo कौन है सबसे ज्यादा अमीर? जानें किसकी कितनी है नटवर्थ

बिजनेस
राजा राम | Dec 13, 2025, 04:56 PM IST
1.मेसी, कोहली और रोनाल्डो आज ग्लोबल ब्रांड
लियोनेल मेसी, विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि इन तीनों में सबसे अमीर कौन है?
2.14 साल बाद भारत पहुंचे लियोनेल मेसी
करीब 14 साल बाद भारत दौरे पर पहुंचे फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मेसी ने कोलकाता में जबरदस्त स्वागत पाया. 38 साल की उम्र में भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है, बल्कि समय के साथ और बढ़ी है.
3.लियोनेल मेसी की कुल नेटवर्थ कितनी है?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, लियोनेल मेसी की कुल नेटवर्थ लगभग 850 मिलियन डॉलर (करीब 7,700 करोड़ रुपये) आंकी जाती है. मैच फीस के अलावा उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है.
4.एडिडास के साथ लाइफटाइम डील
मेसी के पास एडिडास के साथ लाइफटाइम डील है. इसके अलावा एप्पल, पेप्सी, मास्टरकार्ड और कोनामी जैसे बड़े ब्रांड्स से वह सालाना करीब 70 मिलियन डॉलर की कमाई करते हैं.
5.विराट कोहली भी जबरदस्त ब्रांड वैल्यू रखते हैं
दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली क्रिकेट से इतर भी जबरदस्त ब्रांड वैल्यू रखते हैं. टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है.
6.विराट कोहली की नेटवर्थ लगभग कितनी है?
विराट कोहली की नेटवर्थ लगभग 1050 करोड़ रुपये (करीब 127 मिलियन डॉलर) मानी जाती है. BCCI कॉन्ट्रैक्ट, IPL और कई बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट उनकी कमाई के मुख्य स्रोत हैं. कोहली ने हाल ही में अपने ब्रांड ‘One8’ को Agilitas Sports को बेचकर नई बिजनेस दिशा भी पकड़ी है, साथ ही उसी कंपनी में बड़ा निवेश भी किया है.
7.फुटबॉल के पहले अरबपति खिलाड़ी
वहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल जगत के सबसे बड़े कमाऊ सितारे बन चुके हैं. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, वह फुटबॉल के पहले अरबपति खिलाड़ी हैं.
8.रोनाल्डो की कुल संपत्ति कितनी है?
रोनाल्डो की कुल संपत्ति करीब 1.4 बिलियन डॉलर (लगभग 11,600 करोड़ रुपये) आंकी गई है. CR7 ब्रांड, लग्जरी प्रॉपर्टी और सोशल मीडिया पर 660 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स उनकी बेमिसाल स्टार पावर को दिखाते हैं.