Lionel Messi, Virat Kohli या Ronaldo कौन है सबसे ज्यादा अमीर? जानें किसकी कितनी है नटवर्थ

6 . विराट कोहली की नेटवर्थ लगभग कितनी है?

6

विराट कोहली की नेटवर्थ लगभग 1050 करोड़ रुपये (करीब 127 मिलियन डॉलर) मानी जाती है. BCCI कॉन्ट्रैक्ट, IPL और कई बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट उनकी कमाई के मुख्य स्रोत हैं. कोहली ने हाल ही में अपने ब्रांड ‘One8’ को Agilitas Sports को बेचकर नई बिजनेस दिशा भी पकड़ी है, साथ ही उसी कंपनी में बड़ा निवेश भी किया है.

