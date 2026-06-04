LIC के नए प्लान्स में पति-पत्नी को मिलेगा करोड़ों का सुरक्षा कवच! जानिए क्या है ये स्कीम

8 . पैसा वापस पाने के शानदार विकल्प

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एलआईसी ने मैच्योरिटी और डेथ बेनेफिट का पैसा निकालने के नियमों को भी काफी लचीला बनाया है. आप चाहें तो पूरा पैसा एक साथ ले सकते हैं, या फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे 5, 10 या 15 साल की मासिक या सालाना किस्तों में पेंशन की तरह भी हासिल कर सकते हैं. इसके साथ ही, एलआईसी के पुराने ग्राहकों और मृत पॉलिसीधारकों के नॉमिनी को कंपनी प्रीमियम में विशेष छूट का एक्स्ट्रा फायदा भी दे रही है. यह स्कीम सुरक्षित भविष्य के लिए एक बेहतरीन निवेश साबित हो सकती है.

