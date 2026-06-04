LIC के नए प्लान्स में पति-पत्नी को मिलेगा करोड़ों का सुरक्षा कवच! जानिए क्या है ये स्कीम

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Gaurav Barar | Jun 04, 2026, 04:04 PM IST
1.पति-पत्नी के लिए LIC के शानदार प्लान
शादी के बाद हर कपल का सबसे बड़ा सपना अपने पार्टनर के भविष्य को सुरक्षित करना होता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश की सबसे भरोसेमंद सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने शादीशुदा जोड़ों के लिए एक शानदार तोहफा पेश किया है. एलआईसी ने दो बेहद खास जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान बाजार में उतारे हैं.
2.दोनों को एक साथ मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस कवर
इन योजनाओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक ही पॉलिसी के अंदर पति और पत्नी, दोनों को एक साथ लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा. इसके अलावा, ये फिक्स्ड बेनेफिट्स और गारंटीड रिटर्न के साथ आते हैं, जिसका मतलब है कि शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से आपकी जमा-पूंजी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी.
3.इसी महीने से उठा सकते हैं फायदा
एलआईसी के इन दो नए सुरक्षा प्लान्स के नाम 'न्यू जीवन साथ सिंगल प्रीमियम' और 'न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम' रखे गए हैं. कंपनी ने साफ किया है कि ये दोनों ही पॉलिसियां जून 2026 से ग्राहकों के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं. आप चाहें तो इन्हें घर बैठे एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या फिर अपने किसी करीबी एलआईसी एजेंट, ब्रोकर और अधिकृत केंद्रों पर जाकर ऑफलाइन भी ले सकते हैं.
4.एक बार पैसा लगाएं और बेफिक्र हो जाएं
अगर आप बार-बार प्रीमियम जमा करने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो 'न्यू जीवन साथ सिंगल प्रीमियम' प्लान आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है. इसमें आपको सिर्फ पॉलिसी लेते समय एक बार प्रीमियम का भुगतान करना होगा. इसके बाद पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान दोनों पार्टनर्स को लाइफ कवर की सुरक्षा मिलती रहेगी.
5.कम से कम 3 लाख रुपये का बीमा लेना जरूरी
मुनाफे की बात करें तो कंपनी इस प्लान में हर 1,000 रुपये के बेसिक सम एश्योर्ड (बीमा राशि) पर 70 रुपये का गारंटीड एडिशन देगी. इस प्लान को आप अपनी जरूरत के हिसाब से 10, 15, 20 या 25 साल के समय के लिए चुन सकते हैं. इसमें कम से कम 3 लाख रुपये का बीमा लेना जरूरी है.
6.किस्तों में प्रीमियम चुकाने की सहूलियत
जो लोग हर महीने या हर साल थोड़ा-थोड़ा निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए 'न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम' प्लान डिजाइन किया गया है. इसमें ग्राहकों को 5, 10 या 15 साल तक किस्तों में प्रीमियम भरने की आजादी मिलती है.
7.अनहोनी होने पर सारे प्रीमियम माफ
इस स्कीम में हर साल जमा होने वाली राशि पर कंपनी की तरफ से 7 फीसदी तक का गारंटीड रिटर्न जोड़ा जाएगा. इस प्लान का सबसे बड़ा भावुक और वित्तीय फायदा यह है कि अगर प्रीमियम भरने के दौरान पति या पत्नी में से किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो आगे के सारे प्रीमियम पूरी तरह माफ कर दिए जाएंगे और पॉलिसी बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी.
8.पैसा वापस पाने के शानदार विकल्प
एलआईसी ने मैच्योरिटी और डेथ बेनेफिट का पैसा निकालने के नियमों को भी काफी लचीला बनाया है. आप चाहें तो पूरा पैसा एक साथ ले सकते हैं, या फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे 5, 10 या 15 साल की मासिक या सालाना किस्तों में पेंशन की तरह भी हासिल कर सकते हैं. इसके साथ ही, एलआईसी के पुराने ग्राहकों और मृत पॉलिसीधारकों के नॉमिनी को कंपनी प्रीमियम में विशेष छूट का एक्स्ट्रा फायदा भी दे रही है. यह स्कीम सुरक्षित भविष्य के लिए एक बेहतरीन निवेश साबित हो सकती है.