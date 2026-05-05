PM किसान की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट! सरकार ने एक्स पर दी नई जानकारी

1 . अगली किस्त का इंतजार होने वाला है खत्म!

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भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की अगली किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है. देश के करोड़ों अन्नदाता वर्तमान में अपनी 23वीं किस्त की राह देख रहे हैं. इस बीच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और जानकारियां साझा की गई हैं, जो लाभार्थियों के लिए जानना बेहद जरूरी है.