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PM किसान की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट! सरकार ने एक्स पर दी नई जानकारी

देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 23वीं किस्त को लेकर हलचल तेज हो गई है.

Gaurav Barar | May 05, 2026, 03:27 PM IST

1.अगली किस्त का इंतजार होने वाला है खत्म!

अगली किस्त का इंतजार होने वाला है खत्म!
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भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की अगली किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है. देश के करोड़ों अन्नदाता वर्तमान में अपनी 23वीं किस्त की राह देख रहे हैं. इस बीच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और जानकारियां साझा की गई हैं, जो लाभार्थियों के लिए जानना बेहद जरूरी है.

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2.शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में नई पहल

शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में नई पहल
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वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यभार संभालने के बाद से विभाग में काफी तेजी देखी जा रही है. किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाया जा रहा है. मंत्रालय ने आधिकारिक सूचनाओं के लिए सोशल मीडिया का सक्रियता से उपयोग शुरू किया है ताकि किसानों तक सीधी और सटीक जानकारी पहुंच सके.

3.आधिकारिक एक्स हैंडल पर क्या है ताजा अपडेट?

आधिकारिक एक्स हैंडल पर क्या है ताजा अपडेट?
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4 मई 2026 की शाम को @pmkisanofficial हैंडल से किए गए पोस्ट ने इस योजना की अब तक की सफलता का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है. सरकार ने बताया कि अब तक कुल 22 किस्तों के माध्यम से देश के पात्र किसानों के खातों में ₹4.28 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर (DBT) की जा चुकी है.

4.महिला सशक्तिकरण पर जोर

महिला सशक्तिकरण पर जोर
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इस योजना ने ग्रामीण भारत की महिलाओं को भी सशक्त बनाया है. आंकड़ों के अनुसार, 2.17 करोड़ से अधिक महिला किसानों को इस योजना का लाभ मिला है, जिन्हें अब तक ₹1.10 लाख करोड़ की राशि दी गई है.

TRENDING NOW

5.वन-स्टॉप डिजिटल समाधान

वन-स्टॉप डिजिटल समाधान
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एक अन्य पोस्ट में 'PM-Kisan पोर्टल' की महत्ता को रेखांकित किया गया. यह पोर्टल किसानों के लिए पंजीकरण, भुगतान की स्थिति जांचने और रीयल-टाइम सहायता प्राप्त करने का एक विश्वसनीय माध्यम बन चुका है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और पारदर्शिता बढ़ी है.

6.क्या है नया अपडेट?

क्या है नया अपडेट?
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हालांकि सरकार ने अभी तक 23वीं किस्त जारी करने की किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड को देखें तो यह साफ हो जाता है कि किसी भी वित्तीय वर्ष की पहली किस्त जून से अगस्त के बीच जारी होती है. 

7.कब तक आएगी 23वीं किस्त?

कब तक आएगी 23वीं किस्त?
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साल 2024 में 17वीं किस्त 18 जून को आई थी. बीते साल अगस्त के पहले सप्ताह में भी किस्त जारी की गई थी. इस आधार पर विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई 2026 तक किसानों के खातों में ₹2,000 की अगली किस्त भेजी जा सकती है.

8.नए किसानों के लिए 'फॉर्मर आईडी' अनिवार्य

नए किसानों के लिए 'फॉर्मर आईडी' अनिवार्य
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अगर आप एक नए किसान हैं और पहली बार इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए नियम बदल गए हैं. अब नए पंजीकरण के लिए 'फॉर्मर आईडी' बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है. बिना इस विशिष्ट पहचान पत्र के कोई भी नया किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा. यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने और केवल वास्तविक भूमि मालिकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

9.इन बातों का रखें विशेष ध्यान

इन बातों का रखें विशेष ध्यान
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अगली किस्त बिना किसी रुकावट के पाने के लिए किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका e-KYC पूरा हो, बैंक खाता आधार से लिंक हो, भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो. सरकार के इन ताजा अपडेट्स से यह स्पष्ट है कि 23वीं किस्त की तैयारी अंतिम चरण में है और जल्द ही किसानों को आर्थिक सहायता की यह सौगात मिलेगी.

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