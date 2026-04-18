पाकिस्तान के इस शहर के नाम पर शुरू किया बिजनेस, 3 भाइयों ने मिलकर खड़ी कर दी 800 करोड़ की कंपनी 

3 . 2016 में बनाया एक नया ड्रिंक

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साल 2016 में, निकिल डोडा ने बिना किसी अनुभव के एक नया ड्रिंक बनाया और इसमें डाला काला नमक, जीरा पाउडर और नींबू का स्वाद. यह उन्हें तुरंत उन पेय पदार्थों की याद दिला गया जिन्हें वे बचपन में घर पर या गलियों में बड़े चाव से पिया करते थे. शुरुआत में इसके लिए उन्होंने सेकेंड-हैंड मशीन खरीदे, ठीक कर ड्रिंक बनाना शुरू किया और ड्रिंक का टेस्ट करने के लिए किराना दुकानदारों, चाय वाले, कॉलेज के छात्रों और ऑटो ड्राइवरों को पिलाया. (P.C: lahorizeeraofficial/Instagram)