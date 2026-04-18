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पाकिस्तान के इस शहर के नाम पर शुरू किया बिजनेस, 3 भाइयों ने मिलकर खड़ी कर दी 800 करोड़ की कंपनी 

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बिजनेस

पाकिस्तान के इस शहर के नाम पर शुरू किया बिजनेस, 3 भाइयों ने मिलकर खड़ी कर दी 800 करोड़ की कंपनी 

Lahori Zeera: एक ऐसा पेय ब्रांड, जिसका नाम सामने आते ही दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि यह भारत की कंपनी है या पाकिस्तानी? इस एक साधारण से देसी स्वाद वाले 10 रुपये के ड्रिंक ने कोल्ड ड्रिंक (Cold Drink) मार्केट में तहलका मचा दिया, आज यही देसी पेय ब्रांड 800 करोड़ रुपये की कंपनी बन गया है. 

Abhay Sharma | Apr 18, 2026, 05:30 PM IST

1.लाहौरी जीरा 

लाहौरी जीरा 
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पंजाब के तीन चचेरे भाइयों ने चचेरे भाइयों सौरभ मुंजल, सौरभ भुटना और निखिल डोडा ने मिलकर 2017 में लाहौरी जीरा की स्थापना की थी, लाहौरी जीरा के देसी स्वाद वाले पेय विदेशी ब्रांडों के अब तक के एकाधिकार को तोड़ रहे हैं. कंपनी ने देसी स्वाद वाले लाहौरी जीरा जैसे पेय से पुरानी यादों को ताजा करते हुए करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दिया. (P.C: lahorizeeraofficial/Instagram) 

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2.3 चचेरे भाइयों ने कैसे खड़ा किया बिजनेस?

3 चचेरे भाइयों ने कैसे खड़ा किया बिजनेस?
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आमतौर पर बाजारों में बिकने वाले पेय पदार्थों में काले नमक, जीरा या नींबू के रस का कोई अंश नहीं होता था. यहीं पर उन्हें बाज़ार में एक कमी नज़र आई और उन्होंने भारतीयों को उनके बचपन का स्वाद को बरकरार रखते हुए देसी अंदाज में एक शानदार ड्रिंक लोगों के सामने पेश कर दिया, जो देखते ही देखते भारतीयों की पसंद बन गया. (P.C: lahorizeeraofficial/Instagram) 

3.2016 में बनाया एक नया ड्रिंक

2016 में बनाया एक नया ड्रिंक
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साल 2016 में, निकिल डोडा ने बिना किसी अनुभव के एक नया ड्रिंक बनाया और इसमें डाला काला नमक, जीरा पाउडर और नींबू का स्वाद. यह उन्हें तुरंत उन पेय पदार्थों की याद दिला गया जिन्हें वे बचपन में घर पर या गलियों में बड़े चाव से पिया करते थे. शुरुआत में इसके लिए उन्होंने सेकेंड-हैंड मशीन खरीदे, ठीक कर ड्रिंक बनाना शुरू किया और ड्रिंक का टेस्ट करने के लिए किराना दुकानदारों, चाय वाले, कॉलेज के छात्रों और ऑटो ड्राइवरों को पिलाया. (P.C: lahorizeeraofficial/Instagram) 

4.मसाले, फ्लेवर और गैस (फिज़) का परफेक्ट बैलेंस

मसाले, फ्लेवर और गैस (फिज़) का परफेक्ट बैलेंस
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इस ड्रिंक को कई बार अलग-अलग तरीके से ट्राय किया, जब तक कि उन्हें सही स्वाद नहीं मिल गया. ऐसा स्वाद जिसमें मसाले, फ्लेवर और गैस (फिज़) का परफेक्ट बैलेंस हो. तीनों भाइयों का मकसद था कि पहला घूंट लेते ही लोगों को अपने बचपन की याद आ जाए. साथा ही उन्होंने 160 ml की बोतल सिर्फ 10 रुपये में रखी, ताकि हर कोई इसे खरीद सके और क्वालिटी से भी कोई समझौता न हो. (P.C: lahorizeeraofficial/Instagram) 

TRENDING NOW

5.क्यों रखा नाम ‘लाहौरी जीरा’?

क्यों रखा नाम ‘लाहौरी जीरा’?
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पाकिस्तान का लाहौर और भारत का पंजाब सांस्कृतिक रूप से काफी जुड़े हुए हैं. लाहौर, अमृतसर के वाघा बॉर्डर से सिर्फ 50-55 किलोमीटर ही दूर है. इसी जुड़ाव और पुरानी यादों (Nostalgia) को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने ब्रांड का नाम “लाहौरी जीरा” रखा. इसके अलावा इसमें से “जीरा” शब्द का स्वाद और खुशबू लोगों को तुरंत भारतीय रसोई की याद दिलाता है. (P.C: lahorizeeraofficial/Instagram) 

6.8 सालों में ही कंपनी ने मचा दिया तहलका

8 सालों में ही कंपनी ने मचा दिया तहलका
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पिछले 8 सालों में ही कंपनी ने इस फील्ड में झंडा गाड़ दिया है. बिक्री लगातार बढ़ रही है और मुनाफा भी. लोग लाहौरी जीरा को खूब पसंद कर रहे हैं. साल 2021 में इसका टर्नओवर महज 80 करोड़ रुपये था. अगले साल यानी 2022 में यह बढ़कर 250 करोड़ रुपये हुआ, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 312 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया था. (P.C: lahorizeeraofficial/Instagram) 

7.800 करोड़ की कंपनी  

800 करोड़ की कंपनी  
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इसकी अधिकांश बिक्री पेय पदार्थों से होती है, जिनमें मूल लाहौरी जीरा, लाहौरी शिकंजी, लाहौरी नींबू, लाहौरी कच्चा आम, लाहौरी गिम्बू और लाहौरी इमली बंता शामिल हैं. जीरा आधारित पेय पदार्थों का निर्माण आर्चियन फूड्स द्वारा किया जाता है. द कैपटेबल की एक रिपोर्ट के अनुसार , ब्रांड ने वित्तीय वर्ष 2026 में लगभग 775 करोड़ रुपये का राजस्व और 60 करोड़ रुपये का ईबीआईटीडीए अर्जित किया है. (P.C: lahorizeeraofficial/Instagram)  

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