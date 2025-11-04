भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें 'हिंदुजा' कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार

1 . 48 देशों में फैला हिंदुजा ग्रुप का बिजनेस

हिंदुजा परिवार की जड़ें भले ही भारत में हैं, लेकिन उनका कारोबार 48 से ज्यादा देशों में फैला है. हिंदुजा ग्रुप की शुरुआत साल 1914 में परमानंद हिंदुजा ने की थी. उनके चार बेटे श्रीचंद हिंदुजा, गोपीचंद, प्रकाश और अशोक हिंदुजा ने इस बिजनेस को दुनियाभर में फैलाया.