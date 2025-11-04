भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें 'हिंदुजा' कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार

डीएनए मनी
रईश खान | Nov 04, 2025, 06:40 PM IST
1.48 देशों में फैला हिंदुजा ग्रुप का बिजनेस
हिंदुजा परिवार की जड़ें भले ही भारत में हैं, लेकिन उनका कारोबार 48 से ज्यादा देशों में फैला है. हिंदुजा ग्रुप की शुरुआत साल 1914 में परमानंद हिंदुजा ने की थी. उनके चार बेटे श्रीचंद हिंदुजा, गोपीचंद, प्रकाश और अशोक हिंदुजा ने इस बिजनेस को दुनियाभर में फैलाया.
2.ईरान में खोला पहला ऑफिस
परमानंद हिंदुजा मुंबई में रहकर ईरान के साथ कपड़ा, मेवे और चाय का व्यापार करते थे. 1919 में उन्होंने ईरान में अपना ऑफिस खोला था. इसके बाद पूरा परिवार लंदन चला गया.
3.किस-किस सेक्टर में बिजनेस
बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा के निधन के बाद गोपीचंद हिंदुजा, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन बने थे. हिंदुजा ग्रुप का कारोबार केमिकल, बैंकिंग व फाइनेंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ सर्विस समेत अन्य सेक्टर में 48 देशों में फैला है.
4.हिंदुजा ब्रदर्स कहां-कहां संभालते हैं कारोबार
गोपीचंद हिंदुजा लंदन में रहते थे. जबकि उनके छोटे भाई प्रकाश हिंदुजा मोनाको और सबसे छोटे भाई अशोक हिंदुजा मुंबई से कारोबार को संचालित करते हैं. गोपीचंद ने न सिर्फ परिवार की व्यावसायिक विरासत को संभाला, बल्कि परिवार में बड़े होने की भी जिम्मेदारी निभाई.
5.हिंदुजा परिवार की कुल नेटवर्थ
संडे टाइम्स ने हाल ही में अमीरो की लिस्ट जारी की. जिसमें हिंदुजा परिवार लंदन का सबसे अमीर परिवार है. इनकी संपत्ति किंग चार्ल्स से भी ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदुजा परिवार की नेटवर्थ 4.01 लाख करोड़ रुपये है. हालांकि, इसमें 21,600 करोड़ रुपये की गिरावट आई है.