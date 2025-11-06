Kim Kardashian- Kanye West के Relation में पैसा... क्यों जरूरी है रिश्ते में Financial Intimacy?

4 . बात पैसे की नहीं!

कान्ये वेस्ट और कार्दशियन के मामले में सवाल बनता है कि, ऐसे कपल्स को पार्टनर की खर्च करने की आदतों से क्या परेशानी हो सकती है. तो बता दें कि इसमें बात पैसे की नहीं है. किसी भी रिश्ते में आर्थिक असुरक्षा महसूस करना हमेशा पैसों की कमी से जुड़ा नहीं होता है. कई बार यह रिश्ते में स्थिरता और भरोसे की कमी को भी दिखाता है. किम के मामले में, कान्ये वेस्ट की अनियमित और बेतरतीब खर्च करने की आदतें उन्हें ग़ैर-ज़िम्मेदार, अविश्वसनीय और अस्थिर व्यक्ति के रूप में दिखाती हैं.