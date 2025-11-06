Kim Kardashian- Kanye West के Relation में पैसा... क्यों जरूरी है रिश्ते में Financial Intimacy?

डीएनए मनी
Nov 06, 2025
हाल ही में किम कार्दशियन ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उनके पूर्व पति कान्ये वेस्ट से 2021 में तलाक़ लेने के पीछे एक बड़ी वजह उनके बेहद बेतरतीब खर्च करने की आदतें थीं, वह अपने रिश्ते में आर्थिक रूप से असुरक्षित (Financially Insecure) महसूस करती थीं. यह किसी के साथ भी हो सकता है, यहां तक कि अरबपतियों को भी रिश्ते में आर्थिक रूप से असुरक्षित महूसस हो सकता है. Kanye West और Kim Kardashian के मामले में यह देखने को मिल रहा है.
2.समझिए क्या है Financial Intimacy?
अब बात कर लेते हैं आखिर रिलेशनशिप में Financial Intimacy का मतलब क्या है, इसका जवाब है पैसों से जुड़ी बातों पर पार्टनर्स के बीच खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करना, एक-दूसरे पर भरोसा रखना और पारदर्शिता बनाए रखना. यह ऐसा टर्म है, जिसमें कपल्स अपने विचार, लक्ष्य और पैसों से जुड़ी चिंताएं आपस में साझा करते हैं और चाहे कोई भी आर्थिक फैसला हो, मिलकर लेते हैं. इससे भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है, पैसों से जुड़ा तनाव भी कम होता है.
3.थोड़ी समझदारी से आसानी से कर सकेंगे डील
बात करें वर्किंग कपल्स की, तो इनके बीच तनाव की एक बहुत बड़ी वजह पैसा है. किसी भी रिश्ते में पैसों को लेकर होने वाली बहसबाजी कई बार पर्सनल अटैक में बदल जाती है, इस सिचुएशन में बात ज्यादा बिगड़ सकती है. बहुत से कपल्स सैलरी गैप जैसे सेंसिटिव मुद्दे को हल्के में लेते हैं और यही रिलेशनशिप में तनाव की सबसे बड़ी वजह बन जाता है. ऐसे में थोड़ी समझदारी से आप इस गंभीर सिचुएशन को आसानी से डील कर सकते हैं.
4.बात पैसे की नहीं!
कान्ये वेस्ट और कार्दशियन के मामले में सवाल बनता है कि, ऐसे कपल्स को पार्टनर की खर्च करने की आदतों से क्या परेशानी हो सकती है. तो बता दें कि इसमें बात पैसे की नहीं है. किसी भी रिश्ते में आर्थिक असुरक्षा महसूस करना हमेशा पैसों की कमी से जुड़ा नहीं होता है. कई बार यह रिश्ते में स्थिरता और भरोसे की कमी को भी दिखाता है. किम के मामले में, कान्ये वेस्ट की अनियमित और बेतरतीब खर्च करने की आदतें उन्हें ग़ैर-ज़िम्मेदार, अविश्वसनीय और अस्थिर व्यक्ति के रूप में दिखाती हैं.
5.फाइनेंशियल इन्टिमेसी में रेड फ्लैग्स
Financial Intimacy में कुछ रेड फ्लैग्स भी है, इसमें पैसों पर बात करने से बचना या इस विषय पर बात होने पर रक्षात्मक या चिड़चिड़े हो जाना, खर्चे, कर्ज़ या कमाई को छिपाना, बड़े आर्थिक फैसले पार्टनर को बताए बिना लेना शामिल है. इसके अलावा रिश्ते में कंट्रोल पाने या शक्ति का संतुलन बदलने के लिए पैसों का इस्तेमाल करना और हमेशा चिंता, अपराधबोध या असमंजस महसूस करना कि पैसा कैसे और कहाँ खर्च हो रहा है, ये फाइनेंशियल इन्टिमेसी में रेड फ्लैग्स हैं.
