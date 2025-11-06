FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहारः वोटिंग के बीच लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, इसी सीट से प्रत्याशी हैं विजय सिन्हा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'विराट-रोहित के बाद भारत में सीरीज जीतना आसान...' साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टेस्ट सीरीज से पहले दिया बड़ा बयान

'विराट-रोहित के बाद भारत में सीरीज जीतना आसान...' साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टेस्ट सीरीज से पहले दिया बड़ा बयान

Strict Account Settings के लिए गंभीर हुआ WhatsApp, जल्द आएगा ये फीचर...

Strict Account Settings के लिए गंभीर हुआ WhatsApp, जल्द आएगा ये फीचर...

KGF के इस फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, गंभीर बीमारी से हार गए जिंदगी की जंग

KGF के इस फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, गंभीर बीमारी से हार गए जिंदगी की जंग

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा

Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा

Interval Walking: 10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे

10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे

Kim Kardashian- Kanye West के Relation में पैसा... क्यों जरूरी है रिश्ते में Financial Intimacy?

Kim Kardashian- Kanye West के Relation में पैसा... क्यों जरूरी है रिश्ते में Financial Intimacy?

HomePhotos

डीएनए मनी

Kim Kardashian- Kanye West के Relation में पैसा... क्यों जरूरी है रिश्ते में Financial Intimacy?

कपल्स के बीच डेली रूटीन, खानपान जैसी छोटी-मोटी चीजों पर झगड़े होते ही रहते हैं, इसमें कई बार मुद्दा पैसों का भी होता है. दोनों वर्किंग हैं तो टाइम और पैसे कई बार बड़े मुद्दे बन जाते हैं. इसपर बात करना बेहद जरूरी है. क्योंकि पैसों से जुड़े मुद्दे कभी भी सिर्फ़ पैसों तक ही सीमित नहीं होते...

Abhay Sharma | Nov 06, 2025, 01:27 PM IST

1.Kanye West और Kim Kardashian के बीच पैसा...

Kanye West और Kim Kardashian के बीच पैसा...
1

हाल ही में किम कार्दशियन ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उनके पूर्व पति कान्ये वेस्ट से 2021 में तलाक़ लेने के पीछे एक बड़ी वजह उनके बेहद बेतरतीब खर्च करने की आदतें थीं, वह अपने रिश्ते में आर्थिक रूप से असुरक्षित (Financially Insecure) महसूस करती थीं. यह किसी के साथ भी हो सकता है, यहां तक ​​कि अरबपतियों को भी रिश्ते में आर्थिक रूप से असुरक्षित महूसस हो सकता है. Kanye West और Kim Kardashian के मामले में यह देखने को मिल रहा है. 

Advertisement

2.समझिए क्या है Financial Intimacy? 

समझिए क्या है Financial Intimacy? 
2

अब बात कर लेते हैं आखिर रिलेशनशिप में Financial Intimacy का मतलब क्या है, इसका जवाब है पैसों से जुड़ी बातों पर पार्टनर्स के बीच खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करना, एक-दूसरे पर भरोसा रखना और पारदर्शिता बनाए रखना. यह ऐसा टर्म है, जिसमें कपल्स अपने विचार, लक्ष्य और पैसों से जुड़ी चिंताएं आपस में साझा करते हैं और चाहे कोई भी आर्थिक फैसला हो, मिलकर लेते हैं. इससे भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है, पैसों से जुड़ा तनाव भी कम होता है. 

3.थोड़ी समझदारी से आसानी से कर सकेंगे डील 

थोड़ी समझदारी से आसानी से कर सकेंगे डील 
3

बात करें वर्किंग कपल्स की, तो इनके बीच तनाव की एक बहुत बड़ी वजह पैसा है. किसी भी रिश्ते में पैसों को लेकर होने वाली बहसबाजी कई बार पर्सनल अटैक में बदल जाती है, इस सिचुएशन में बात ज्यादा बिगड़ सकती है. बहुत से कपल्स सैलरी गैप जैसे सेंसिटिव मुद्दे को हल्के में लेते हैं और यही रिलेशनशिप में तनाव की सबसे बड़ी वजह बन जाता है. ऐसे में थोड़ी समझदारी से आप इस गंभीर सिचुएशन को आसानी से डील कर सकते हैं. 

4.बात पैसे की नहीं! 

बात पैसे की नहीं! 
4

कान्ये वेस्ट और कार्दशियन के मामले में सवाल बनता है कि, ऐसे कपल्स को पार्टनर की खर्च करने की आदतों से क्या परेशानी हो सकती है. तो बता दें कि इसमें बात पैसे की नहीं है. किसी भी रिश्ते में आर्थिक असुरक्षा महसूस करना हमेशा पैसों की कमी से जुड़ा नहीं होता है. कई बार यह रिश्ते में स्थिरता और भरोसे की कमी को भी दिखाता है. किम के मामले में, कान्ये वेस्ट की अनियमित और बेतरतीब खर्च करने की आदतें उन्हें ग़ैर-ज़िम्मेदार, अविश्वसनीय और अस्थिर व्यक्ति के रूप में दिखाती हैं. 

TRENDING NOW

5.फाइनेंशियल इन्टिमेसी में रेड फ्लैग्स

फाइनेंशियल इन्टिमेसी में रेड फ्लैग्स
5

Financial Intimacy में कुछ  रेड फ्लैग्स भी है, इसमें पैसों पर बात करने से बचना या इस विषय पर बात होने पर रक्षात्मक या चिड़चिड़े हो जाना, खर्चे, कर्ज़ या कमाई को छिपाना, बड़े आर्थिक फैसले पार्टनर को बताए बिना लेना शामिल है. इसके अलावा रिश्ते में कंट्रोल पाने या शक्ति का संतुलन बदलने के लिए पैसों का इस्तेमाल करना और हमेशा चिंता, अपराधबोध या असमंजस महसूस करना कि पैसा कैसे और कहाँ खर्च हो रहा है, ये फाइनेंशियल इन्टिमेसी में रेड फ्लैग्स हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'विराट-रोहित के बाद भारत में सीरीज जीतना आसान...' साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टेस्ट सीरीज से पहले दिया बड़ा बयान
'विराट-रोहित के बाद भारत में सीरीज जीतना आसान...' साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टेस्ट सीरीज से पहले दिया बड़ा बयान
Strict Account Settings के लिए गंभीर हुआ WhatsApp, जल्द आएगा ये फीचर...
Strict Account Settings के लिए गंभीर हुआ WhatsApp, जल्द आएगा ये फीचर...
KGF के इस फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, गंभीर बीमारी से हार गए जिंदगी की जंग
KGF के इस फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, गंभीर बीमारी से हार गए जिंदगी की जंग
क्रिकेटर हरलीन देओल ने PM Modi से जाना उनकी चमकती त्वचा का राज, प्रधानमंत्री ने कही ये बात
क्रिकेटर हरलीन देओल ने PM Modi से जाना उनकी चमकती त्वचा का राज, प्रधानमंत्री ने कही ये बात
टल गई RRB Group D की परीक्षा? जानें वायरल हो रहे नोटिस की क्या है सच्चाई
टल गई RRB Group D की परीक्षा? जानें वायरल हो रहे नोटिस की क्या है सच्चाई
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा
Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा
Interval Walking: 10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे
10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे
Kim Kardashian- Kanye West के Relation में पैसा... क्यों जरूरी है रिश्ते में Financial Intimacy?
Kim Kardashian- Kanye West के Relation में पैसा... क्यों जरूरी है रिश्ते में Financial Intimacy?
भारत के पांच स्टार्टअप फाउंडर्स जो बिलियनेयर बन गए
भारत के पांच स्टार्टअप फाउंडर्स जो बिलियनेयर बन गए
कौन थे इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद? जिनकी 32 साल की उम्र में हुई मौत, जानिए कैसे मशहूर हुए ये डिजिटल स्टार
कौन थे इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद? जिनकी 32 साल की उम्र में हुई मौत, जानिए कैसे मशहूर हुए ये डिजिटल स्टार
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE