Kal Somani Net Worth: गांव में रहने वाला लड़का जो कभी TV देखने के लिए तरसता था, जानें कैसे बना बिजनेस की दुनिया का 'धुरंधर'

4 . गांव में नहीं था एक भी टेलीविजन

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फ़ीनिक्स बिजनेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, काल सोमानी का जन्म भारत में हुआ था. वह 16 साल के थे, जब उनके पिता का देहांत हो गया था. वह गांव में ही पले-बढ़े. बताया जाता है कि कॉलेज तक उन्होंने कंप्यूटर तक नहीं देखा था. गांव में कोई टेलीविजन भी नहीं था. इस वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में सोमानी ने खुद बताया था कि उनका टीवी देखने का बहुत मन होता था, लेकिन बचपन में उनको टेलीविजन देखना नसीब नहीं हुआ.

