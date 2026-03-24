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Kal Somani Net Worth: गांव में रहने वाला लड़का जो कभी TV देखने के लिए तरसता था, जानें कैसे बना बिजनेस की दुनिया का 'धुरंधर'

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Kal Somani Net Worth: गांव में रहने वाला लड़का जो कभी TV देखने के लिए तरसता था, जानें कैसे बना बिजनेस की दुनिया का 'धुरंधर'

Who is Kal Somani: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स (RR) को नया मालिक मिल गया है. भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन काल सोमानी (Kal Somani) ने राजस्थान रॉयल्स को 1.63 बिलियन डॉलर (लगभग 15,286 करोड़ रुपये) में खरीद लिया है.

रईश खान | Mar 24, 2026, 06:24 PM IST

1.राजस्थान रॉयल्स बनी दुनिया की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी

राजस्थान रॉयल्स बनी दुनिया की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी
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काल सोमानी ने 100 प्रतिशत मालिकाना हक के साथ IPL फ्रेंचाइजी RR को खरीदा है. इस डील के साथ राजस्थान रॉयल्स दुनिया की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बन गई है. इससे पहले RCB आईपीएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी थी, जो 26 करोड़ 90 लाख डॉलर में खरीदी गई थी.
 

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2.राजस्थान रॉयल्स से कब जुड़े थे सोमानी

राजस्थान रॉयल्स से कब जुड़े थे सोमानी
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काल सोमानी पहले से ही RR में इन्वेस्टर थे. वह 2021 में इस फ्रेंचाइजी से जुड़े थे. राजस्थान रॉयल्स को खरीदने से पहले उन्होंने कहा था- मैं इस फ्रेंचाइजी के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूं. सोमानी को Walmart Family के अमेरिकी कारोबारी रॉब वाल्टन और हैम्प परिवार का सपोर्ट है.
 

3.कौन हैं काल सोमानी? (Who is Kal Somani)

कौन हैं काल सोमानी? (Who is Kal Somani)
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काल सोमानी InterEdge, Academain, Truyo.AI और एड-टेक सर्विस प्रोवाइडर एकेडमियन के फाउंडर हैं. उन्होंने पिछले 15 साल डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी, AI गवर्नेंस और स्पोर्ट्स टेक पर फोकस करते हुए बिताए हैं.
 

4.गांव में नहीं था एक भी टेलीविजन

गांव में नहीं था एक भी टेलीविजन
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फ़ीनिक्स बिजनेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, काल सोमानी का जन्म भारत में हुआ था. वह 16 साल के थे, जब उनके पिता का देहांत हो गया था. वह गांव में ही पले-बढ़े. बताया जाता है कि कॉलेज तक उन्होंने कंप्यूटर तक नहीं देखा था. गांव में कोई टेलीविजन भी नहीं था. इस वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में सोमानी ने खुद बताया था कि उनका टीवी देखने का बहुत मन होता था, लेकिन बचपन में उनको टेलीविजन देखना नसीब नहीं हुआ.
 

TRENDING NOW

5.Kal Somani Net Worth

Kal Somani Net Worth
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अमेरिकी बिजनेसमैन काल सोमानी का टेक्नोलॉजी जगत में बड़ा नाम है. उन्होंने एड-टेक, डेटा प्राइवेसी, AI गवर्नेंस और स्पोर्ट्स टेक जैसे क्षेत्रों में बड़ा नाम कमाया है. उनकी नेटवर्थ के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को 1.63 बिलियन डॉलर (लगभग 15,300 करोड़ रुपये) में खरीद कर दुनिया भर में तहलका मचा दिया है.
 

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