1 . Kajol Spends No Money on Herself

कॉफी विद करण के सीज़न 6 में करण जौहर बताते हैं कि काजोल खुद पर एक भी पैसा खर्च नहीं करती हैं. कभी डिजाइनर या बड़े ब्रांड का बैग लेकर नहीं चलती हैं. करण ने बताया था कि काजोल जो बैग्स इस्तेमाल करती हैं उन्होंने उनके नाम भी नहीं सुने होते हैं. इसके जवाब में अजय देवगन ने बताया था कि काजोल सैंटाक्रूज मार्केट से बैग्स खरीदती थीं और अब ऑनलाइन सामान मंगाती हैं. अजय ने बताया था कि घर में रोज़ 7-8 पार्सल आ जाते हैं. 500, 600, 700 रुपये की चीज़ें मंगाती हैं.