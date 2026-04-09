FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Krishna Vamana Dwadashi 2026: कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व

कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व

Assembly Election 2026: केरल, असम और पुडुचेरी के 1899 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज, वोटिंग जारी

Assembly Election 2026: केरल, असम और पुडुचेरी के 1899 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज, वोटिंग जारी

Ceasefire के बीच इजरायल ने लेबनान पर 10 मिनट में दागे 100 मिसाइल, जवाब में ईरान ने बंद किया होर्मुज स्ट्रेट

Ceasefire के बीच इजरायल ने लेबनान पर 10 मिनट में दागे 100 मिसाइल, जवाब में ईरान ने बंद किया होर्मुज स्ट्रेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
करोड़ों कलेक्शन के बाद रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर लीगल स्ट्राइक, जानें किस गाने ने उड़ाई आदित्य धर की रातों की नींद

करोड़ों कलेक्शन के बाद रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर लीगल स्ट्राइक, जानें किस गाने ने उड़ाई आदित्य धर की रातों की नींद

Worlds Cheapest Food Countries: इन देशों में खाना है सबसे सस्ता, जानें कौन से नंबर पर है भारत, जानिए पूरी स्थिति

इन देशों में खाना है सबसे सस्ता, जानें कौन से नंबर पर है भारत, जानिए पूरी स्थिति

पृथ्वी का 'एलियन आइलैंड', जहां उड़न तश्तरी जैसे दिखते हैं पेड़ और हैरान करने वाले हैं जीव-जंतु

पृथ्वी का 'एलियन आइलैंड', जहां उड़न तश्तरी जैसे दिखते हैं पेड़ और हैरान करने वाले हैं जीव-जंतु

HomePhotos

बिजनेस

सिर्फ 25000 में शुरू करें बिजनेस? Shiprocket के फाउंडर ने बताया कैसे खड़ी होती है बड़ी कंपनी

एक समय था जब ये माना जाता था कि बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए. अब ऐसा नहीं है. ये मानना है Shiprocket के फाउंडर साहिल गोयल का. उन्होंने बताया कि आज के समय में केवल 25 हजार रुपये में बिजनेस शुरू किया जा सकता है.

Kusum Lata | Apr 09, 2026, 11:47 AM IST

1.Business can be Started in just 25,000 Rupee

Business can be Started in just 25,000 Rupee
1

25 हजार में शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस

साहिल गोयल. शिपरॉकेट के फाउंडर और CEO हैं. उन्होंने कुछ वक्त पहले एक पॉडकास्ट में बताया था कि आज के समय में अपना बिजनेस शुरू करना पहले से ज्यादा आसान और सस्ता है. उन्होंने बताया था कि सिर्फ 25 हजार रुपये में अपना बिजनेस शुरू किया जा सकता है.

Advertisement

2.How to start Business in just 25K

How to start Business in just 25K
2

25 हजार में कैसे शुरू करें बिजनेस?

साहिल गोयल का कहना है कि आपको एकदम बेसिक से सोचना पड़ेगा. अपने लिए कोई नीश ढूंढना होगा, कुछ ऐसा जिसमें आपको खुद को भी इंटरेस्ट हो. उन्होंने उदाहरण दिया कि उन्हें गिटार बजाना पसंद है. वो गिटार के बारे में कुछ बातें जानते हैं, तो उन्हें पता हो सकता है कि गिटारिस्ट्स को क्या परेशानी आती है या उनकी ज़रूरत क्या है. वो उसके सॉल्यूशन पर अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं. जैसे हो सकता है कि आपको लगे कि गिटार के लिए अच्छे फैंसी कवर्स या स्ट्रैप नहीं मिलते. आप उसे अपना नीश बना सकते हैं. जैसे फंकी नियोन स्ट्रैप का बिजनेस. शुरुआत में आपको वेबसाइट की भी ज़रूरत नहीं होगी. इंस्टाग्राम से आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं. 90 दिन में आप इस बिजनेस से प्रॉफिट कमा सकते हैं.
 

3.How Big Businesses are Built?

How Big Businesses are Built?
3

कैसे बनता है बड़ा बिजनेस?

साहिल गोयल कहते हैं कि जब आपको लगे कि आपके प्रोडक्ट पर रिस्पॉन्स अच्छा है तो आप धीरे से अपना दायरा बढ़ा सकते हैं और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फंकी एक्सेसरीज़ बनाना और बेचना शुरू कर सकते हैं. ज्यादातर बिजनेस ऐसे ही बनते और बड़े होते हैं. 

4.Where to Sell your Product

Where to Sell your Product
4

कहां बेचें अपना प्रोडक्ट?

साहिल गोयल कहते हैं कि अपना प्रोडक्ट बेचने के दो तरीके हैं- एक डायरेक्ट कॉमर्स है जिसमें लोग अपनी वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया के जरिए सामान बेचते हैं. वहीं दूसरा तरीका है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस का इस्तेमाल. उनका कहना है कि अगर आप अपने ब्रांड को लॉन्ग रन के लिए बिल्ड करना चाहते तो शुरुआत में डायरेक्ट सेल करो. इससे आपको अपने कस्टमर को समझने में मदद मिलती है. आप उनसे जुड़ते हैं, उनका फीडबैक आपको मिलता है. शुरुआत में ही अगर आप मार्केटप्लेस में बेचेंगे तो आपके और कस्टमर के बीच में हमेशा कोई और होगा. जब तक आप अपना पांव जमा न लें, तब तक मार्केटप्लेस को अवॉइड किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर मकसद पैसे कमाना है, ब्रांड बिल्डिंग नहीं तो मार्केट प्लेस का इस्तेमाल किया जा सकता है.

TRENDING NOW

5.Mistakes Entreprenuers Make

Mistakes Entreprenuers Make
5

क्या गलतियां करते हैं आंत्रप्रेन्योर्स

ज्यादातर आंत्रप्रेन्योर्स एक ही बड़ी गलती करते हैं, वो है एक साथ बहुत कुछ करना. साहिल गोयल कहते हैं कि आंत्रप्रेन्योर्स असल में वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं. उनके आइडिया ही उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं. कई बार वो एक समय पर अलग-अलग आइडिया पर काम कर रहे होते हैं, इससे फोकस शिफ्ट होने का रिस्क होता है. इससे वो काम बहुत कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट आता नहीं दिखता है.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
करोड़ों कलेक्शन के बाद रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर लीगल स्ट्राइक, जानें किस गाने ने उड़ाई आदित्य धर की रातों की नींद
करोड़ों कलेक्शन के बाद रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर लीगल स्ट्राइक, जानें किस गाने ने उड़ाई आदित्य धर की रातों की नींद
Worlds Cheapest Food Countries: इन देशों में खाना है सबसे सस्ता, जानें कौन से नंबर पर है भारत, जानिए पूरी स्थिति
इन देशों में खाना है सबसे सस्ता, जानें कौन से नंबर पर है भारत, जानिए पूरी स्थिति
पृथ्वी का 'एलियन आइलैंड', जहां उड़न तश्तरी जैसे दिखते हैं पेड़ और हैरान करने वाले हैं जीव-जंतु
पृथ्वी का 'एलियन आइलैंड', जहां उड़न तश्तरी जैसे दिखते हैं पेड़ और हैरान करने वाले हैं जीव-जंतु
1642Cr के पार हुई Dhurandhar 2, बन पाएगी देश की नंबर1 फिल्म? जानें 'पुष्पा 2' को औंधे मुंह गिराने के लिए कितना करना होगा कलेक्शन
1642Cr के पार हुई Dhurandhar 2, बन पाएगी देश की नंबर1 फिल्म? जानें 'पुष्पा 2' को औंधे मुंह गिराने के लिए कितना करना होगा कलेक्शन
सिर्फ 25000 में शुरू करें बिजनेस? Shiprocket के फाउंडर ने बताया कैसे खड़ी होती है बड़ी कंपनी
सिर्फ 25000 में शुरू करें बिजनेस? Shiprocket के फाउंडर ने बताया कैसे खड़ी होती है बड़ी कंपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: अपनी बर्थडेट से जानें कौन सा मूलांक है आपका दुश्मन, स्वभाव से लेकर मन विचार तक में रहता है मतभेद
अपनी बर्थडेट से जानें कौन सा मूलांक है आपका दुश्मन, स्वभाव से लेकर मन विचार तक में रहता है मतभेद
Numerology: यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली अंक माने जाते हैं ये 4 नंबर, लिया पंगा तो खेल खत्म और बर्बादी तय
यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली अंक माने जाते हैं ये 4 नंबर, लिया पंगा तो खेल खत्म और बर्बादी तय
Shukra Gochar 2026:अप्रैल में इस दिन होगा दैत्य ग्रह शुक्र का गोचर, इन 3 राशियों के जातकों के बनेंगे सभी काम, मिलेगा धन और ऐश्वर्य
अप्रैल में इस दिन होगा दैत्य ग्रह शुक्र का गोचर, इन 3 राशियों के जातकों के बनेंगे सभी काम, मिलेगा धन और ऐश्वर्य
Kalashtami April 2026: कालाष्टमी पर क्यों की जाती है कालभैरव की पूजा अर्चना, जानें इसका महत्व, पूजा विधि और तारीख
कालाष्टमी पर क्यों की जाती है कालभैरव की पूजा अर्चना, जानें इसका महत्व, पूजा विधि और तारीख
Numerology: चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, बिना कुछ किये भी बन जाते हैं धनवान
चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, बिना कुछ किये भी बन जाते हैं धनवान
MORE
Advertisement