सिर्फ 25000 में शुरू करें बिजनेस? Shiprocket के फाउंडर ने बताया कैसे खड़ी होती है बड़ी कंपनी

बिजनेस
Kusum Lata | Apr 09, 2026, 11:47 AM IST
1.Business can be Started in just 25,000 Rupee
25 हजार में शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस
साहिल गोयल. शिपरॉकेट के फाउंडर और CEO हैं. उन्होंने कुछ वक्त पहले एक पॉडकास्ट में बताया था कि आज के समय में अपना बिजनेस शुरू करना पहले से ज्यादा आसान और सस्ता है. उन्होंने बताया था कि सिर्फ 25 हजार रुपये में अपना बिजनेस शुरू किया जा सकता है.
2.How to start Business in just 25K
25 हजार में कैसे शुरू करें बिजनेस?
साहिल गोयल का कहना है कि आपको एकदम बेसिक से सोचना पड़ेगा. अपने लिए कोई नीश ढूंढना होगा, कुछ ऐसा जिसमें आपको खुद को भी इंटरेस्ट हो. उन्होंने उदाहरण दिया कि उन्हें गिटार बजाना पसंद है. वो गिटार के बारे में कुछ बातें जानते हैं, तो उन्हें पता हो सकता है कि गिटारिस्ट्स को क्या परेशानी आती है या उनकी ज़रूरत क्या है. वो उसके सॉल्यूशन पर अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं. जैसे हो सकता है कि आपको लगे कि गिटार के लिए अच्छे फैंसी कवर्स या स्ट्रैप नहीं मिलते. आप उसे अपना नीश बना सकते हैं. जैसे फंकी नियोन स्ट्रैप का बिजनेस. शुरुआत में आपको वेबसाइट की भी ज़रूरत नहीं होगी. इंस्टाग्राम से आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं. 90 दिन में आप इस बिजनेस से प्रॉफिट कमा सकते हैं.
3.How Big Businesses are Built?
कैसे बनता है बड़ा बिजनेस?
साहिल गोयल कहते हैं कि जब आपको लगे कि आपके प्रोडक्ट पर रिस्पॉन्स अच्छा है तो आप धीरे से अपना दायरा बढ़ा सकते हैं और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फंकी एक्सेसरीज़ बनाना और बेचना शुरू कर सकते हैं. ज्यादातर बिजनेस ऐसे ही बनते और बड़े होते हैं.
4.Where to Sell your Product
कहां बेचें अपना प्रोडक्ट?
साहिल गोयल कहते हैं कि अपना प्रोडक्ट बेचने के दो तरीके हैं- एक डायरेक्ट कॉमर्स है जिसमें लोग अपनी वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया के जरिए सामान बेचते हैं. वहीं दूसरा तरीका है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस का इस्तेमाल. उनका कहना है कि अगर आप अपने ब्रांड को लॉन्ग रन के लिए बिल्ड करना चाहते तो शुरुआत में डायरेक्ट सेल करो. इससे आपको अपने कस्टमर को समझने में मदद मिलती है. आप उनसे जुड़ते हैं, उनका फीडबैक आपको मिलता है. शुरुआत में ही अगर आप मार्केटप्लेस में बेचेंगे तो आपके और कस्टमर के बीच में हमेशा कोई और होगा. जब तक आप अपना पांव जमा न लें, तब तक मार्केटप्लेस को अवॉइड किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर मकसद पैसे कमाना है, ब्रांड बिल्डिंग नहीं तो मार्केट प्लेस का इस्तेमाल किया जा सकता है.
5.Mistakes Entreprenuers Make
क्या गलतियां करते हैं आंत्रप्रेन्योर्स
ज्यादातर आंत्रप्रेन्योर्स एक ही बड़ी गलती करते हैं, वो है एक साथ बहुत कुछ करना. साहिल गोयल कहते हैं कि आंत्रप्रेन्योर्स असल में वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं. उनके आइडिया ही उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं. कई बार वो एक समय पर अलग-अलग आइडिया पर काम कर रहे होते हैं, इससे फोकस शिफ्ट होने का रिस्क होता है. इससे वो काम बहुत कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट आता नहीं दिखता है.