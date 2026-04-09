सिर्फ 25000 में शुरू करें बिजनेस? Shiprocket के फाउंडर ने बताया कैसे खड़ी होती है बड़ी कंपनी

4 . Where to Sell your Product

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कहां बेचें अपना प्रोडक्ट?

साहिल गोयल कहते हैं कि अपना प्रोडक्ट बेचने के दो तरीके हैं- एक डायरेक्ट कॉमर्स है जिसमें लोग अपनी वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया के जरिए सामान बेचते हैं. वहीं दूसरा तरीका है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस का इस्तेमाल. उनका कहना है कि अगर आप अपने ब्रांड को लॉन्ग रन के लिए बिल्ड करना चाहते तो शुरुआत में डायरेक्ट सेल करो. इससे आपको अपने कस्टमर को समझने में मदद मिलती है. आप उनसे जुड़ते हैं, उनका फीडबैक आपको मिलता है. शुरुआत में ही अगर आप मार्केटप्लेस में बेचेंगे तो आपके और कस्टमर के बीच में हमेशा कोई और होगा. जब तक आप अपना पांव जमा न लें, तब तक मार्केटप्लेस को अवॉइड किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर मकसद पैसे कमाना है, ब्रांड बिल्डिंग नहीं तो मार्केट प्लेस का इस्तेमाल किया जा सकता है.