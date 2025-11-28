अवैध अतिक्रमण से रोड बनाने तक में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी की कितनी है कीमत, क्या अलग से मिलता है लाइसेंस, जानें पूरी डिटेल

1 . क्या अलग से चाहिए लाइसेंस

आज के निर्माण क्षेत्र में जेसीबी, बुलडोजर, एक्सकेवेटर, बैकहो लोडर जैसी भारी मशीनें देखने को मिलती हैं. चाहे सड़क निर्माण हो, प्लॉट समतलीकरण हो, फार्महाउस हो, पहाड़ काटने हों, गड्ढे खोदने हों या बड़े प्रोजेक्ट का काम हो... ऐसी मशीनें काम को ज़बरदस्त तेजी से करती हैं, लेकिन आम लोगों के मन में इस बारे में कुछ सामान्य सवाल होते हैं, जैसे कि एक जेसीबी या बुलडोजर की कीमत कितनी होती है. इसे कौन खरीद सकता है? और क्या इसे चलाने के लिए अलग से लाइसेंस की ज़रूरत होती है? आइए इस सवाल के जवाब विस्तार से जानें.

