Ditwah Cyclone: सेन्यार के बाद अब ‘दितवाह’ चक्रवात मचाएगा तबाही, इन 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता

8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानें DA, HRA और TA में क्या होंगे बदलाव

वो IPS जो धर्मेंद्र की 'प्रतिज्ञा' से प्रेरित होकर बने पुलिस अधिकारी, BSc-LLB कर पास की थी सिविल सेवा परीक्षा

अवैध अतिक्रमण से रोड बनाने तक में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी की कितनी है कीमत, क्या अलग से मिलता है लाइसेंस, जानें पूरी डिटेल

क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती

डीएनए मनी

अवैध अतिक्रमण से रोड बनाने तक में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी की कितनी है कीमत, क्या अलग से मिलता है लाइसेंस, जानें पूरी डिटेल

ज्यादातर लोगों ने जेसीबी को अवैध अतिक्रमण को हटाते, सड़क को बराबर करते देखा है, यही वजह है बहुत से लोगों के मन में सवाल रहा है कि ​आखिर जेसीबी या बुलडोजर कितने का आता है? इसे कौन खरीद सकता है? क्या इसे चलाने के लिए अलग से लाइसेंस की जरूरत होती है? आइए इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानते हैं.

नितिन शर्मा | Nov 28, 2025, 10:54 AM IST

1.क्या अलग से चाहिए लाइसेंस

क्या अलग से चाहिए लाइसेंस
1

आज के निर्माण क्षेत्र में जेसीबी, बुलडोजर, एक्सकेवेटर, बैकहो लोडर जैसी भारी मशीनें देखने को मिलती हैं. चाहे सड़क निर्माण हो, प्लॉट समतलीकरण हो, फार्महाउस हो, पहाड़ काटने हों, गड्ढे खोदने हों या बड़े प्रोजेक्ट का काम हो... ऐसी मशीनें काम को ज़बरदस्त तेजी से करती हैं, लेकिन आम लोगों के मन में इस बारे में कुछ सामान्य सवाल होते हैं, जैसे कि एक जेसीबी या बुलडोजर की कीमत कितनी होती है. इसे कौन खरीद सकता है? और क्या इसे चलाने के लिए अलग से लाइसेंस की ज़रूरत होती है? आइए इस सवाल के जवाब विस्तार से जानें.
 

2.इतनी होती है जेसीबी/बुलडोजर की कीमत

इतनी होती है जेसीबी/बुलडोजर की कीमत
2

एक जेसीबी/बुलडोजर की कीमत कितनी होती है? भारत में जेसीबी या बुलडोजर की कीमत मॉडल, क्षमता और कंपनी के आधार पर अलग-अलग होती है. सामान्य रेंज इस प्रकार है: -बैकहो लोडर (जैसे जेसीबी 3DX): ₹28 लाख से ₹38 लाख -मिनी एक्सकेवेटर: 18 लाख से 28 लाख रुपये. वहीं मध्यम क्षमता वाला एक्सकेवेटर की कीमत 40 लाख से 65 लाख रुपये. और उच्च क्षमता वाला बुलडोजर/भारी एक्सकेवेटर की कीमत 75 लाख रुपसे से 1.5 करोड़ रुपये है.

3.रजिस्ट्रेशन में लग जाते हैं लाखों रुपये

रजिस्ट्रेशन में लग जाते हैं लाखों रुपये
3

इसके अलावा, आरटीओ रजिस्ट्रेशन, बीमा, सर्विसिंग और डिलीवरी शुल्क मिलाकर कुल कीमत में कुछ लाख रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है. कई कंपनियां ईएमआई और फाइनेंसिंग की सुविधा भी देती हैं, इसलिए छोटे ठेकेदार भी इन मशीनों को खरीद सकते हैं.

4.कोई भी खरीद सकता है

कोई भी खरीद सकता है
4

जेसीबी या बुलडोजर कौन खरीद सकता है? दरअसल, भारत में कोई भी व्यक्ति या कंपनी इसे खरीद सकती है. इसके लिए किसी विशेष लाइसेंस, डिग्री या ठेकेदार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती.

5.इन कामों में होती है जेसीबी की जरूरत

इन कामों में होती है जेसीबी की जरूरत
5

यह मशीन आमतौर पर निर्माण कंपनियों, सड़क/बुनियादी ढांचे के ठेकेदारों, फार्महाउस/प्लॉट डेवलपर्स, खनन से संबंधित उद्योगों, निजी उपयोग के लिए भूमि विकसित करने वाले व्यक्तियों द्वारा खरीदी जाती है.

6.अलग से होती है लाइसेंस की जरूरत

अलग से होती है लाइसेंस की जरूरत
6

क्या आपको जेसीबी या बुलडोजर चलाने के लिए अलग से लाइसेंस की ज़रूरत है? हाँ. ऐसे भारी वाहनों के लिए कमर्शियल/हैवी व्हीकल लाइसेंस ज़रूरी है. ये मशीनें आमतौर पर "एचपीएमवी" या "एचएमवी" लाइसेंस प्रकार में आती हैं.

7.ड्राइवर को विशेष प्रशिक्षण की होती है जरूरत

ड्राइवर को विशेष प्रशिक्षण की होती है जरूरत
7

याद रखें कि सिर्फ़ एलएमवी (कार) लाइसेंस ही काफ़ी नहीं है. इसे चलाने के लिए ड्राइवर को विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है. ज़्यादातर कंपनियाँ सिर्फ़ अनुभवी ऑपरेटरों को ही नियुक्त करती हैं. अगर मालिक के पास ख़ुद लाइसेंस न भी हो, तो भी मशीन चलाने वाले ऑपरेटर के पास भारी मशीन लाइसेंस होना ज़रूरी है.

8.लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ही कर सकते हैं काम

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ही कर सकते हैं काम
8

जेसीबी और बुलडोज़र महंगी लेकिन बेहद उपयोगी मशीनें हैं और निर्माण क्षेत्र में इनकी भारी मांग है. किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए इन मशीनों को खरीदना पूरी तरह से कानूनी है. हालांकि, इन्हें चलाने के लिए एक प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर की आवश्यकता होती है. अगर आपको सही मॉडल, वित्तपोषण और एक अनुभवी ऑपरेटर मिल जाए, तो ये मशीनें कुछ ही वर्षों में निवेश पर अच्छा रिटर्न दे सकती हैं.

