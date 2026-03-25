1 April से बदल जाएगी ITR Filing: Form 16 की जगह ये नया फॉर्म देगी कंपनी, जान लें हर डिटेल

5 . ITR Filing Deadline in New income tax rule

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क्या होगी ITR फाइलिंग की डेडलाइन

अगर आप ITR 1 या ITR 2 फॉर्म भरते हैं तो ITR फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई होगी. अगर आप ITR 3 और ITR 4 भरते हैं और आपकी टैक्स फाइलिंग को ऑडिट की ज़रूरत नहीं है तो आप 31 अगस्त तक ITR भर सकते हैं. अगर आप फॉर्म 3 या 4 भरते हैं और आपकी फाइलिंग को ऑडिट की ज़रूरत है तो आप 31 अक्टूबर तक ITR भर सकते हैं. अन्य सभी के लिए 30 नवंबर लास्ट डेट है. बीते साल इंडिविजुअल और HUF टैक्सपेयर्स के लिए सरकार ने 15 सितंबर तक की डेडलाइन तय की थी.