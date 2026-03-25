1 April से बदल जाएगी ITR Filing: Form 16 की जगह ये नया फॉर्म देगी कंपनी, जान लें हर डिटेल

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बिजनेस
Kusum Lata | Mar 25, 2026, 02:20 PM IST
1.ITR Filing Will change from April 1
1 अप्रैल से ITR Filing में क्या बदलाव आएंगे
1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स नियम लागू होने जा रहा है. इस नियम के तहत ITR फॉर्म्स को रीडिज़ाइन किया जाएगा. Form 16 को फॉर्म 130 से बदला जाएगा. और ITR फाइलिंग पहले से ज्यादा ऑटोमेटेड कर दी जाएगी. फोटो- AI जनरेटेड
2.What is Form 130 for ITR Filing
क्या है ITR फाइलिंग के लिए आया form 130
फॉर्म 16 की तरह ही फॉर्म 130 कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को दिया जाएगा. यह फॉर्म 16 की तरह ही TDS सर्टिफिकेट के तौर पर काम करेगा, हालांकि यह फॉर्म 16 के मुकाबले ज्यादा डिटेल्ड होगा. इसमें कर्मचारी की सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी से कितना टैक्स कटा और कौन-कौन से डिडक्शन के तहत उन्हें छूट मिली, इसकी पूरी जानकारी होगी.
3.What will change in ITR forms
ITR Forms में क्या बदलेगा
इनकम टैक्स एक्ट 2025 के मुताबिक, पहले की तरह सात ITR फॉर्म्स ही रहेंगे. हालांकि, नए फॉर्म्स को इस तरह से तैयार किया गया है कि आम टैक्सपेयर को उसे भरने के लिए किसी और की ज़रूरत न पड़े. इन फॉर्म्स में हर तरह की कमाई की जानकारी के लिए अलग-अलग ऑप्शंस हैं.
4.ITR Filing will be More Automated
ऑटोमेटेड होगी ITR फाइलिंग
नई व्यवस्था में ITR फाइल करना ज्यादा आसान होगा. टैक्सपेयर की कमाई, टैक्स डिडक्शन, मिलने वाली छूट से जुड़ी जानकारियां ऑटोमैटिकली फॉर्म में आ जाएंगे. डेटा पहले से भरा होने पर गलतियों की गुंजाइश कम रहेगी. इससे टैक्सपेयर्स को ITR भरने में ज्यादा आसानी होगी.
5.ITR Filing Deadline in New income tax rule
क्या होगी ITR फाइलिंग की डेडलाइन
अगर आप ITR 1 या ITR 2 फॉर्म भरते हैं तो ITR फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई होगी. अगर आप ITR 3 और ITR 4 भरते हैं और आपकी टैक्स फाइलिंग को ऑडिट की ज़रूरत नहीं है तो आप 31 अगस्त तक ITR भर सकते हैं. अगर आप फॉर्म 3 या 4 भरते हैं और आपकी फाइलिंग को ऑडिट की ज़रूरत है तो आप 31 अक्टूबर तक ITR भर सकते हैं. अन्य सभी के लिए 30 नवंबर लास्ट डेट है. बीते साल इंडिविजुअल और HUF टैक्सपेयर्स के लिए सरकार ने 15 सितंबर तक की डेडलाइन तय की थी.