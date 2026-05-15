ITR Filing Begins: किसके लिए खुला e-filing पोर्टल? Income Tax Return भरने से पहले जान लें ये ज़रूरी बातें

1 . Assesment Year vs Financial Year

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टैक्सपेयर्स अक्सर असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं. जब भी फाइनेंस की बात आती है तो साल 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक को एक साल माना जाता है. यह फाइनेंशियल ईयर कहलाता है. जब बात टैक्सेसेशन की आती है तो दो साल सवाल में आते हैं. फाइनेंशियल ईयर यानी वो साल जिसमें आपने पैसा कमाया और खर्च किया. वहीं, असेसमेंट ईयर यानी एक फाइनेंशियल ईयर के ठीक बाद का साल जिसमें आप पिछले साल की कमाई और खर्चों के हिसाब से टैक्स देंगे. एक फाइनेंशियल ईयर की कमाई का असेसमेंट उसके अगले साल होता है. यानी FY 2026 का असेसमेंट ईयर होगा AY 2027. वहीं FY 2027 का असेसमेंट ईयर होगा AY 2028.