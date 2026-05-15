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ITR Filing Begins: किसके लिए खुला e-filing पोर्टल? Income Tax Return भरने से पहले जान लें ये ज़रूरी बातें

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ITR Filing Begins: किसके लिए खुला e-filing पोर्टल? Income Tax Return भरने से पहले जान लें ये ज़रूरी बातें

ITR Filing Begins: इनकम टैक्स विभाग ने 15 मई को जानकारी दी कि ITR 1 और ITR 4 भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए एक्सेल यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइलिंग शुरू कर दी है. इसके साथ ही असेसमेंट ईयर AY 2026-27 के लिए ITR फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

Kusum Lata | May 15, 2026, 04:43 PM IST

1.Assesment Year vs Financial Year

Assesment Year vs Financial Year
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टैक्सपेयर्स अक्सर असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं. जब भी फाइनेंस की बात आती है तो साल 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक को एक साल माना जाता है. यह फाइनेंशियल ईयर कहलाता है. जब बात टैक्सेसेशन की आती है तो दो साल सवाल में आते हैं. फाइनेंशियल ईयर यानी वो साल जिसमें आपने पैसा कमाया और खर्च किया. वहीं, असेसमेंट ईयर यानी एक फाइनेंशियल ईयर के ठीक बाद का साल जिसमें आप पिछले साल की कमाई और खर्चों के हिसाब से टैक्स देंगे. एक फाइनेंशियल ईयर की कमाई का असेसमेंट उसके अगले साल होता है. यानी FY 2026 का असेसमेंट ईयर होगा AY 2027. वहीं FY 2027 का असेसमेंट ईयर होगा AY 2028.

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2.क्या होता है Excel Utility

क्या होता है Excel Utility
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एक्सल यूटिलिटी असल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाने वाला एक टूल है. यह उन टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद है जो ऑफलाइन ITR भरते हैं. यह एक टैक्स फॉर्म है, जो आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आपका टैक्स कैल्कुलेट करता है और वैलिडेट करता है. वैलिडेशन के बाद जो टैक्स फाइल जनरेट होती है उसे आप  E-filing पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं.

3.किसके लिए शुरू हुई ITR फाइलिंग

किसके लिए शुरू हुई ITR फाइलिंग
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग-अलग तरह के टैक्स पेयर्स के लिए 7 तरह के ITR फॉर्म जारी करता है. इनमें दो फॉर्म ITR 1 (सहज) और ITR 4 (सुगम) के लिए ITR फाइलिंग शुरू हो गई है. ज्यादातर इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स इन्हीं दो कैटेगरी में ITR फाइल करते हैं.

4.कौन भरता है ITR 1

कौन भरता है ITR 1
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ITR 1  फॉर्म को सहज भी कहते हैं. यह फॉर्म उन लोगों के लिए होता है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक की होती है. इसमें इनकम का सोर्स- वेतन, एक घर या दुकान से आने वाला किराया, बैंक इंटरेस्ट और 5000 तक की कृषि आय शामिल हो सकती है.

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5.कौन भरता है ITR 4

कौन भरता है ITR 4
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ITR 4 को सुगम फॉर्म भी कहते हैं. इस फॉर्म का इस्तेमाल इंडियविजुअल, परिवार या कोई फर्म कर सकता है. फर्म LLP नहीं होना चाहिए. सालाना आय 50 लाख से ज्यादा न हो. बिजनेस या किसी पेशे से कमाई होती हो. सैलरी या पेंशन आता हो. एक घर हो. 5000 तक की कृषि से कमाई हो.बैंक अकाउंट, बैंक डिपॉजिट से मिलने वाला इंटरेस्ट. ITR पर मिलने वाला रिफंड मिला हो. कमाई लॉटरी या हॉर्स रेसिंग से न हो.
 

6.ITR फाइलिंग की डेडलाइन

ITR फाइलिंग की डेडलाइन
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ITR 1 और ITR 2 भरने वाले टैक्सपेयर्स नॉन- ऑडिट टैक्सपेयर्स की कैटेगरी में आते हैं. उनके ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है. वहीं, ITR 3 और ITR 4 भरने वाले टैक्सपेयर्स को अगर ऑडिट की ज़रूरत नहीं है तो वो 31 अगस्त तक ITR भर सकेंगे. 

7.Form 16 की जगह मिलेगा Form 130

Form 16 की जगह मिलेगा Form 130
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इस साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म 16 को फॉर्म 130 से रिप्लेस किया है. फॉर्म 130 भी TDS सर्टिफिकेट के तौर पर काम करेगा, लेकिन यह फॉर्म 16 के मुकाबले ज्यादा डिटेल्ड होगा. इसमें कर्मचारी की सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी से कितना टैक्स कटा और कौन-कौन से डिडक्शन के तहत उन्हें छूट मिली, इसकी पूरी जानकारी होगी. 

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