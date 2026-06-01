IRCTC Tatkal Ticket Booking: कन्फर्म टिकट पाने के लिए अपनाएं ये 7 ट्रिक्स, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता

5 . ऑटो अपग्रेडेशन और कन्फर्म बर्थ ऑप्शन चुनें

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टिकट बुक करते समय स्क्रीन पर नीचे दो बहुत जरूरी चेकबॉक्स होते हैं, जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं. 'Book only if confirm berths are allotted' इस पर टिक जरूर करें. अगर तत्काल खत्म हो गया होगा, तो आपके पैसे नहीं कटेंगे और वेटिंग टिकट का झंझट नहीं रहेगा. दूसरा 'Consider for Auto-Upgradation' इस पर टिक करने से अगर स्लीपर में सीट नहीं होगी और एसी में खाली होगी, तो आपको बिना एक्स्ट्रा पैसे के अपर क्लास की सीट मिल सकती है.