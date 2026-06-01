IRCTC Tatkal Ticket Booking: कन्फर्म टिकट पाने के लिए अपनाएं ये 7 ट्रिक्स, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता

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Gaurav Barar | Jun 01, 2026, 12:01 PM IST
1.कन्फर्म टिकट मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं
गर्मियों की छुट्टियां हों या कोई त्योहार, ट्रेन में कन्फर्म टिकट मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता. ऐसे में आखिरी उम्मीद बचती है तत्काल टिकट, लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे ही सुबह 10 या 11 बजते हैं, आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर टिकट कुछ ही सेकंड्स में नॉट अवेलेबल दिखाने लगते हैं.
2.ये 7 ट्रिक्स दिलाएंगी कन्फर्म टिकट!
अगर आप भी इस बात से परेशान हैं, तो टेंशन मत लीजिए. हम आपको ऐसी 7 ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप पलक झपकते ही कन्फर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं. इनमें से ज्यादातर ट्रिक्स के बारे में आम यात्रियों को पता ही नहीं होता.
3.मास्टर लिस्ट का जादू
तत्काल बुकिंग में एक-एक सेकंड की कीमत होती है. जब बुकिंग खुलती है, तब पैसेंजर का नाम, उम्र और बर्थ चॉइस भरने में कम से कम 30 से 45 सेकंड खराब हो जाते हैं. बुकिंग शुरू होने से आधे घंटे पहले अपने IRCTC अकाउंट की My Profile में जाएं और Master List तैयार कर लें. इसमें यात्रा करने वाले सभी लोगों के नाम पहले से सेव कर लें. बुकिंग के समय आपको बस नाम सिलेक्ट करना होगा, डिटेल अपने आप भर जाएगी.
4.पहले से तय रखें पेमेंट मोड
टिकट बुक न हो पाने का एक बड़ा कारण है पेमेंट करने में होने वाली देरी. ओटीपी का इंतजार करना या कार्ड नंबर डालना टाइम खराब करता है. तत्काल टिकट के लिए UPI या फिर IRCTC Wallet का इस्तेमाल करें. वॉलेट में पहले से पैसे ऐड करके रखेंगे, तो पेमेंट बिना किसी देरी के सिर्फ एक क्लिक में हो जाएगी.
5.ऑटो अपग्रेडेशन और कन्फर्म बर्थ ऑप्शन चुनें
टिकट बुक करते समय स्क्रीन पर नीचे दो बहुत जरूरी चेकबॉक्स होते हैं, जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं. 'Book only if confirm berths are allotted' इस पर टिक जरूर करें. अगर तत्काल खत्म हो गया होगा, तो आपके पैसे नहीं कटेंगे और वेटिंग टिकट का झंझट नहीं रहेगा. दूसरा 'Consider for Auto-Upgradation' इस पर टिक करने से अगर स्लीपर में सीट नहीं होगी और एसी में खाली होगी, तो आपको बिना एक्स्ट्रा पैसे के अपर क्लास की सीट मिल सकती है.
6.टाइमिंग का खेल- लॉग-इन कब करें?
अगर आप सुबह 11 बजे की बुकिंग के लिए 10:30 बजे लॉग-इन करके बैठ जाएंगे, तो भारी ट्रैफिक के कारण 11 बजते ही आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा और आप लॉग-आउट हो जाएंगे. एसी क्लास के लिए सुबह 10:58 पर और नॉन-एसी के लिए सुबह 11:58 पर लॉग-इन करें. यह बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है.
7.गंतव्य पता पहले से कॉपी रखें
कोविड के बाद से आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करते समय आपको जहां जाना है, वहां का पता और पिनकोड डालना पड़ता है. ऐन वक्त पर पिनकोड ढूंढने में समय बर्बाद न हो, इसलिए उसे पहले से कहीं टाइप करके रखें और बुकिंग के समय तुरंत कॉपी-पेस्ट कर दें.
8.ऐप और वेबसाइट दोनों का कॉम्बिनेशन
कई बार भारी लोड की वजह से IRCTC की वेबसाइट अटक जाती है, तो कई बार मोबाइल ऐप धीमा हो जाता है. अगर आपके पास लैपटॉप और मोबाइल दोनों हैं, तो एक पर वेबसाइट खोलें और दूसरे पर ऐप. जिसमें भी स्पीड अच्छी मिले, उससे तुरंत बुकिंग आगे बढ़ाएं. ध्यान रहे, दोनों जगह एक ही आईडी से लॉग-इन न करें, अलग आईडी का इस्तेमाल करें.
9.प्रीमियम तत्काल का बैकअप प्लान
अगर आपको लगता है कि नॉर्मल तत्काल में टिकट मिलना नामुमकिन है, तो प्रीमियम तत्काल (PT) का ऑप्शन चुनें. इसका किराया थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसमें कन्फर्म टिकट मिलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि लोग महंगे किराये की वजह से इसे कम बुक करते हैं. इसके साथ ध्यान रखें कि हमेशा इंटरनेट की स्पीड अच्छी रहे. बुकिंग के ठीक 2 मिनट पहले अपने फोन या वाई-फाई को एक बार रीस्टार्ट कर लें ताकि इंटरनेट की स्पीड में कोई रुकावट न आए.