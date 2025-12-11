IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी

गोवा अग्निकांड मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की | प्रयागराज- सहसों हाईवे पर गैस टैंकर में रिसाव, कार की टक्कर लगने से गैस टैंकर में रिसाव, NDRF, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची | बहराइच- रामगोपाल हत्याकांड में बड़ी खबर, कोर्ट ने 10 दोषियों को सजा सुनाई, दोषी सरफराज को फांसी और 9 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई
बिजनेस
सुमित तिवारी | Dec 11, 2025, 04:14 PM IST
1.इंडिगो एयरलाइन्स
देश में जब भी पायलट की सैलरी की बात आती है तो इंडिगो एयरलाइंस एविएशन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव और फायदेमंद एम्प्लॉयर में से एक है.
2.कई पैमानों पर करती है निर्भर
दरअसल पायलट की सैलरी कई पैमानों पर निर्भर करती है. जिसमें एक्सपीरियंस, कुल फ्लाइट के घंटे, रैंक और फ्लाइंग के अलावा जिम्मेदारियां जैसे नए पायलटों को ट्रेनिंग देना या मेंटर करना शामिल हैं.
3.पोस्ट के हिसाब से सैलरी
इसमे सैलरी भी पोस्ट के हिसाब से भी मिलती है जैसे कि फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी का स्केल अलग है और कैपटन की सैलरी का स्ट्रक्चर अलग है.
4.मासिक वेतन
2025 में फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी हर महीने करीब 1.5 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये तक थी, वहीं कैप्टन को साल 2025 में हर महीने 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक मिल सकते हैं, यानी सालाना 60 लाख से 1.2 करोड़ रुपये.
5.सुविधाएं
पायलट और उनके परिवार को इंडिगो की उड़ानों पर अनलिमिटेड फ्री ट्रैवल मिलता है.इंडिगो अपने बड़े बेस पर ऑन-साइट डेकेयर देता है. हेल्थ इंशोरेंस सहित और भी कई सुविधाएं इंडिगो के पायलट को मिलती है.