IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी

4 . मासिक वेतन

4

2025 में फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी हर महीने करीब 1.5 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये तक थी, वहीं कैप्टन को साल 2025 में हर महीने 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक मिल सकते हैं, यानी सालाना 60 लाख से 1.2 करोड़ रुपये.