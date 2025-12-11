FacebookTwitterYoutubeInstagram
Umar Khalid Bail: 5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद, कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत

स्वाद सेहत का जबरदस्त कॉम्बो... Sameera Reddy ने बताया कैसे बनाएं केले के फूल से टेस्टी सब्जी, देखें वीडियो

SIR की बढ़ी डेडलाइन, यूपी-MP समेत 6 राज्यों में अब इस तारीख तक जुड़वा सकेंगे नाम

YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स

IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी

Daily Iron Requirement: शरीर सुस्त, बेजान चेहरा और कमजोरी... कहीं आयरन की कमी से तो नहीं हो रही हैं ये दिक्कतें?

Photos

बिजनेस

IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी

दिंसबर के पहले सप्ताह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन्स इंडिगों क्राइसिस में चल रही है. पहले सप्ताह में इसकी इसकी हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं. लेकिन क्या आप जातने है कि इंडिगो के पायलट के कितनी सैलरी मिलती है. 

सुमित तिवारी | Dec 11, 2025, 04:14 PM IST

1.इंडिगो एयरलाइन्स

इंडिगो एयरलाइन्स
1

देश में जब भी पायलट की सैलरी की बात आती है तो इंडिगो एयरलाइंस एविएशन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव और फायदेमंद एम्प्लॉयर में से एक है.

2.कई पैमानों पर करती है निर्भर

कई पैमानों पर करती है निर्भर
2

दरअसल पायलट की सैलरी कई पैमानों पर निर्भर करती है. जिसमें एक्सपीरियंस, कुल फ्लाइट के घंटे, रैंक और फ्लाइंग के अलावा जिम्मेदारियां जैसे नए पायलटों को ट्रेनिंग देना या मेंटर करना शामिल हैं. 
 

3.पोस्ट के हिसाब से सैलरी

पोस्ट के हिसाब से सैलरी
3

इसमे सैलरी भी पोस्ट के हिसाब से भी मिलती है जैसे कि फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी का स्केल अलग है और कैपटन की सैलरी का स्ट्रक्चर अलग है.
 

4.मासिक वेतन

मासिक वेतन
4

2025 में फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी हर महीने करीब 1.5 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये तक थी, वहीं कैप्टन को साल 2025 में हर महीने 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक मिल सकते हैं, यानी सालाना 60 लाख से 1.2 करोड़ रुपये.

5.सुविधाएं

सुविधाएं
5

पायलट और उनके परिवार को इंडिगो की उड़ानों पर अनलिमिटेड फ्री ट्रैवल मिलता है.इंडिगो अपने बड़े बेस पर ऑन-साइट डेकेयर देता है. हेल्थ इंशोरेंस सहित और भी कई सुविधाएं इंडिगो के पायलट को मिलती है. 
 

YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स
IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी
Daily Iron Requirement: शरीर सुस्त, बेजान चेहरा और कमजोरी... कहीं आयरन की कमी से तो नहीं हो रही हैं ये दिक्कतें?
दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी
रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर
