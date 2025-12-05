IndiGo Cancellation Chaos in Photos: लंबी कतारें, हर तरफ लगेज, जहां जगह मिली वहीं सोते दिखे यात्री... तस्वीरों में देखें हाल

5 . IndiGO Outage, other airlines under pressure

इंडिगो में आई तकनीकी खराबी के बीच दूसरे एयरलाइंस सामान्य तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं. हालांकि, इंडिगो के कैंसिलेशन की वजह से यात्री दूसरे एयरलाइंस में फ्लाइट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके उन एयरलाइंस की वेबसाइट्स पर लोड बढ़ रहा है. अकासा एयर ने 5 दिसंबर को पोस्ट किया कि उनके वेबसाइट पर दबाव बढ़ गया है, एयरलाइन ने लिखा कि इसकी वजह से चेकइन और बुकिंग पर असर पड़ सकता है.