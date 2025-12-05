FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द की गईं, एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी | DGCA ने वीकली ऑफ का फैसला वापस लिया, वीकली ऑफ की जगह लीव नहीं लगा सकते | इंडिगो संकट के बाद फैसला वापस लिया, पायलट के रेस्ट के घंटे पहले की तरह रहेंगे

IND vs SA 3rd ODI Pitch Report: तीसरे वनडे में गेंदबाजों का होगा बोलबाला या बल्लेबाज लगाएंगे क्लास? जानें कैसी है विशाखापट्टनम की पिच

IndiGo Crisis के बीच आसमान छूने लगे टिकट के दाम, 51 हजार में बिक रहा मुंबई से दिल्ली का टिकट

शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?

IndiGo Cancellation Chaos in Photos: लंबी कतारें, हर तरफ लगेज, जहां जगह मिली वहीं सोते दिखे यात्री... तस्वीरों में देखें हाल

HomePhotos

बिजनेस

IndiGo Cancellation Chaos in Photos: लंबी कतारें, हर तरफ लगेज, जहां जगह मिली वहीं सोते दिखे यात्री... तस्वीरों में देखें हाल

IndiGo Cancellations in Photos: पूरे देश में Indigo की उड़ानें कैंसिल हो रही हैं. दिल्ली एयरपोर्ट ने 5 दिसंबर की आधी रात तक की इंडिगो की सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं. चेन्नई और मुंबई में भी शाम छह बजे तक की सभी फ्लाइट्स कैंसल्ड हैं. अचानक हुए इस आउटेज ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है.

Kusum Lata | Dec 05, 2025, 12:39 PM IST

1.Scenes from Airport

Scenes from Airport
1

बड़ी संख्या में इंडिगो की फ्लाइट्स के कैंसिल होने का सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है. नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एयरपोर्ट्स पर जहां तक नज़र जाएगी वहां तक लोग ही लोग और लगेज ही लगेज नज़र आ रहे हैं. परेशान और थके हुए यात्री जहां जगह पा रहे, वहीं बिस्तर लगाकर सोते दिख रहे हैं. सीढ़ियों के बगल में, खाने की टेबल पर और कई यात्री वेटिंग चेयर्स पर ही अपनी नींद पूरी करते दिखे.

2.IndiGo Flights Cancelled in Delhi, Mumbai

IndiGo Flights Cancelled in Delhi, Mumbai
2

दिल्ली एयरपोर्ट ने शुक्रवार की सुबह ऐलान किया कि 5 दिसंबर को आधी रात तक की इंडिगो की सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल्ड हैं. इसी तरह चेन्नई और मुंबई एयरपोर्ट्स ने भी शाम 6 बजे तक की इंडिगो की फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है. दूसरे एयरलाइंस के ऑपरेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं.

3.Why IndiGo is Facing Outage?

Why IndiGo is Facing Outage?
3

IndiGO का कहना है कि अब तक रद्द हुई 1232 उड़ानों में से 755 को स्टाफ शॉर्टेज की वजह से कैंसिल करना पड़ा. वहीं 92 को ATC फेलियर की वजह से कैंसिल करना पड़ा. इंडिगो के मुताबिक, 258 विमानों को एयरपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और 127 को अन्य कारणों से कैंसिल करना पड़ा.

4.IndiGO serves Lakhs of passengers everyday

IndiGO serves Lakhs of passengers everyday
4

इंडिगो ने ये जानकारी दी थी कि वो रोज़ाना करीब 3 लाख 80 हजार यात्रियों को सर्व करती है. माने रोज़ लगभग इतने यात्री इंडिगो के विमान से यात्रा करते हैं. इंडिगो की गिनती भारत के बजट एयरलाइंस में होती है, इस वजह से रोज़ाना उसमें बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं.

5.IndiGO Outage, other airlines under pressure

IndiGO Outage, other airlines under pressure
5

इंडिगो में आई तकनीकी खराबी के बीच दूसरे एयरलाइंस सामान्य तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं. हालांकि, इंडिगो के कैंसिलेशन की वजह से यात्री दूसरे एयरलाइंस में फ्लाइट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके उन एयरलाइंस की वेबसाइट्स पर लोड बढ़ रहा है. अकासा एयर ने 5 दिसंबर को पोस्ट किया कि उनके वेबसाइट पर दबाव बढ़ गया है, एयरलाइन ने लिखा कि इसकी वजह से चेकइन और बुकिंग पर असर पड़ सकता है.

