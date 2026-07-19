बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया

6 . हाइड्रोजन ट्रेन में कितने डिब्बे हैं?

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इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे लगाए गए हैं, जिसमें 8 सामान्य यात्रियों के लिए हैं और 2 ड्राइविंग पावर कार हैं. ट्रेन में एक बार में 682 यात्री बैठकर और लगभग 2,600 यात्री कुल मिलाकर सफर कर सकते हैं. सुरक्षा के मामले में रेलवे ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. हाइड्रोजन बेहद ज्वलनशील होती है, इसलिए ट्रेन में मल्टी-लेयर सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है. इसमें किसी भी तरह के गैस रिसाव को रोकने के लिए एडवांस लीक डिटेक्टर, फायर अलार्म और ऑटोमैटिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं.