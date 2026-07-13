FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
दतिया में गरजे CM मोहन यादव, बोले- कांग्रेस का देश में नहीं रहा अता-पता

दतिया में गरजे CM मोहन यादव, बोले- कांग्रेस का देश में नहीं रहा अता-पता

अदालत में ही रोने लगा ताहिर हुसैन, IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में दोषी करार, जानिए क्या था पूरा केस

अदालत में ही रोने लगा ताहिर हुसैन, IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में दोषी करार, जानिए क्या था पूरा केस

जेल में बंद हैं पार्षद, वहीं होगा शपथ ग्रहण समारोह, केरल हाईकोर्ट ने किस मामले में दिया ऐसा आदेश?

जेल में बंद हैं पार्षद, वहीं होगा शपथ ग्रहण समारोह, केरल हाईकोर्ट ने किस मामले में दिया ऐसा आदेश?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार

अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार

अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम

अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

हिंदी न्यूज़Photos

बिजनेस

अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार

आज हम आपको टॉप 5 भारतीय मूल के सीईओ से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अमेरिका की ग्लोबल कंपनियों की दशा और दिशा ही बदल दी.

Jaya Pandey | Jul 13, 2026, 06:14 PM IST

1.अमेरिकी ग्लोबल कंपनियों के भारतीय मूल के टॉप 5 CEO

अमेरिकी ग्लोबल कंपनियों के भारतीय मूल के टॉप 5 CEO
1

अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे विकसित अर्थव्यवस्था मानी जाती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट, सेमीकंडक्टर और हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में उसकी कंपनियां पूरी दुनिया की दिशा तय कर रही है. खास बात यह है कि इस ग्लोबल कंपनियों में से कई का नेतृत्व भारतीय मूल के लीडर्स कर रहे हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे ही भारतीय मूल के सीईओ से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने ग्लोबल कंपनियों की दशा और दिशा ही बदल दी.
(All Image: ANI)

Advertisement

2.सुंदर पिचाई (गूगल और अल्फाबेट)

सुंदर पिचाई (गूगल और अल्फाबेट)
2

तमिलनाडु के चेन्नई में जन्मे सुंदर पिचाई आज दुनिया की सबसे टॉप टेक कंपनियों में से एक गूगल और उसकी पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के सीईओ हैं. उन्होंने 2015 में गूगल के सीईओ का पद संभाला और साल 2019 में अल्फाबेट के सीईओ बने. उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक किया है और बाद में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और व्हार्टन स्कूल से आगे की पढ़ाई की. उनकी लीडरशिप में गूगल ने सर्च, एंड्रॉयड और यूट्यूब के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और जेमिनाई जैसे AI प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया है.

3.सत्या नडेला (माइक्रोसॉफ्ट)

सत्या नडेला (माइक्रोसॉफ्ट)
3

हैदराबाद में जन्मे सत्या नडेला 2014 से माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं और 2021 में उन्हें कंपनी का चेयरमैन भी बनाया गया. उन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में अमेरिका में कंप्यूटर साइंस तथा बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की. उनकी लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पर काम किया. Azure को दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में शामिल कराने और OpenAI के साथ पार्टनरशिप के जरिए AI सेक्टर में कंपनी की मजबूत स्थिति बनाने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है. 

4.अरविंद कृष्णा (आईबीएम)

अरविंद कृष्णा (आईबीएम)
4

आंध्र प्रदेश में जन्मे अरविंद कृष्णा 2020 से IBM के CEO हैं और 2021 में कंपनी के चेयरमैन भी बने. उन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और बाद में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से पीएचडी पूरी की. IBM में तीन दशक से अधिक समय तक काम करने वाले अरविंद कृष्णा ने कंपनी को हाइब्रिड क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कम्प्यूटिंग जैसे सेक्टर में मजबूत किया. IBM के इतिहास में Red Hat के अधिग्रहण को बड़ी उपलब्धि में गिना जाता है जिसमें उनकी अहम भूमिका रही.

TRENDING NOW

5.शांतनु नारायण (एडोब)

शांतनु नारायण (एडोब)
5

हैदराबाद में जन्मे शांतनु नारायण 2007 से Adobe Inc. के CEO हैं और 2017 से कंपनी के चेयरमैन भी हैं. उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने अमेरिका की बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के हास स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया. उनके नेतृत्व में एडोब ने सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का मॉडल छोड़ क्रिएटिव क्लाउड, डॉक्यूमेंट क्लाउड और एक्सपीरियंस क्लाउड जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस पर फोकस किया. 

6.निकेश अरोड़ा (पालो ऑल्टो नेटवर्क्स)

निकेश अरोड़ा (पालो ऑल्टो नेटवर्क्स)
6

निकेश अरोड़ा जून 2018 से अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के चेयरमैन और CEO हैं. उनका बचपन गाजियाबाद में बीता और उन्होंने आईआईटी बीएचयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने अमेरिका और यूरोप में आगे की पढ़ाई की.  उनके नेतृत्व में कंपनी ने क्लाउड सिक्योरिटी, AI बेस्ड साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सिक्योरिटी सॉल्यूशन्स के क्षेत्र में तेजी से विस्तार किया है और आज यह दुनिया की टॉप साइबर सिक्योरिटी कंपनियों में गिनी जाती है.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम
अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement