अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार

2 . सुंदर पिचाई (गूगल और अल्फाबेट)

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तमिलनाडु के चेन्नई में जन्मे सुंदर पिचाई आज दुनिया की सबसे टॉप टेक कंपनियों में से एक गूगल और उसकी पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के सीईओ हैं. उन्होंने 2015 में गूगल के सीईओ का पद संभाला और साल 2019 में अल्फाबेट के सीईओ बने. उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक किया है और बाद में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और व्हार्टन स्कूल से आगे की पढ़ाई की. उनकी लीडरशिप में गूगल ने सर्च, एंड्रॉयड और यूट्यूब के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और जेमिनाई जैसे AI प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया है.