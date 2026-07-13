अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार

बिजनेस
Jaya Pandey | Jul 13, 2026, 06:14 PM IST
1.अमेरिकी ग्लोबल कंपनियों के भारतीय मूल के टॉप 5 CEO
अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे विकसित अर्थव्यवस्था मानी जाती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट, सेमीकंडक्टर और हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में उसकी कंपनियां पूरी दुनिया की दिशा तय कर रही है. खास बात यह है कि इस ग्लोबल कंपनियों में से कई का नेतृत्व भारतीय मूल के लीडर्स कर रहे हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे ही भारतीय मूल के सीईओ से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने ग्लोबल कंपनियों की दशा और दिशा ही बदल दी.
(All Image: ANI)
2.सुंदर पिचाई (गूगल और अल्फाबेट)
तमिलनाडु के चेन्नई में जन्मे सुंदर पिचाई आज दुनिया की सबसे टॉप टेक कंपनियों में से एक गूगल और उसकी पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के सीईओ हैं. उन्होंने 2015 में गूगल के सीईओ का पद संभाला और साल 2019 में अल्फाबेट के सीईओ बने. उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक किया है और बाद में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और व्हार्टन स्कूल से आगे की पढ़ाई की. उनकी लीडरशिप में गूगल ने सर्च, एंड्रॉयड और यूट्यूब के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और जेमिनाई जैसे AI प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया है.
3.सत्या नडेला (माइक्रोसॉफ्ट)
हैदराबाद में जन्मे सत्या नडेला 2014 से माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं और 2021 में उन्हें कंपनी का चेयरमैन भी बनाया गया. उन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में अमेरिका में कंप्यूटर साइंस तथा बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की. उनकी लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पर काम किया. Azure को दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में शामिल कराने और OpenAI के साथ पार्टनरशिप के जरिए AI सेक्टर में कंपनी की मजबूत स्थिति बनाने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है.
4.अरविंद कृष्णा (आईबीएम)
आंध्र प्रदेश में जन्मे अरविंद कृष्णा 2020 से IBM के CEO हैं और 2021 में कंपनी के चेयरमैन भी बने. उन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और बाद में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से पीएचडी पूरी की. IBM में तीन दशक से अधिक समय तक काम करने वाले अरविंद कृष्णा ने कंपनी को हाइब्रिड क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कम्प्यूटिंग जैसे सेक्टर में मजबूत किया. IBM के इतिहास में Red Hat के अधिग्रहण को बड़ी उपलब्धि में गिना जाता है जिसमें उनकी अहम भूमिका रही.
5.शांतनु नारायण (एडोब)
हैदराबाद में जन्मे शांतनु नारायण 2007 से Adobe Inc. के CEO हैं और 2017 से कंपनी के चेयरमैन भी हैं. उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने अमेरिका की बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के हास स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया. उनके नेतृत्व में एडोब ने सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का मॉडल छोड़ क्रिएटिव क्लाउड, डॉक्यूमेंट क्लाउड और एक्सपीरियंस क्लाउड जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस पर फोकस किया.
6.निकेश अरोड़ा (पालो ऑल्टो नेटवर्क्स)
निकेश अरोड़ा जून 2018 से अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के चेयरमैन और CEO हैं. उनका बचपन गाजियाबाद में बीता और उन्होंने आईआईटी बीएचयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने अमेरिका और यूरोप में आगे की पढ़ाई की. उनके नेतृत्व में कंपनी ने क्लाउड सिक्योरिटी, AI बेस्ड साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सिक्योरिटी सॉल्यूशन्स के क्षेत्र में तेजी से विस्तार किया है और आज यह दुनिया की टॉप साइबर सिक्योरिटी कंपनियों में गिनी जाती है.