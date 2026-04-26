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रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, वेटिंग नहीं अब कंफर्म मिलेगा टिकट! इस राज्य के लोगों के लिए किराए में भी राहत

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रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, वेटिंग नहीं अब कंफर्म मिलेगा टिकट! इस राज्य के लोगों के लिए किराए में भी राहत

गर्मी की छुट्टियों में अगर आप भी बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड जाने की तैयारी कर रहे हैं और कंफर्म टिकट को लेकर परेशान हैं, तो भारतीय रेलवे ने आपको बड़ी राहत दी है.

Gaurav Barar | Apr 26, 2026, 10:47 AM IST

1.रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत

रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत
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बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के रेल यात्रियों के लिए इस बार गर्मी की छुट्टियां सुकून भरी होने वाली हैं. अगर आप भी घर जाने या कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और कंफर्म टिकट की टेंशन में हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी.

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2.चलेंगी रिकॉर्ड तोड़ स्पेशल ट्रेनें

चलेंगी रिकॉर्ड तोड़ स्पेशल ट्रेनें
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भारतीय रेलवे इस साल गर्मी के सीजन में रिकॉर्ड तोड़ 18,262 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इन तैयारियों की समीक्षा की है, ताकि आम जनता को टिकट के लिए मारामारी न करनी पड़े.

3.बिहार-यूपी रूट पर ट्रेनों की बौछार

बिहार-यूपी रूट पर ट्रेनों की बौछार
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पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है, अकेले बिहार और आसपास के राज्यों के लिए लगभग 1000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है. ये ट्रेनें अप्रैल से जुलाई के बीच पटरी पर दौड़ेंगी. 

4.आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट!

आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट!
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सबसे अच्छी बात यह है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जयनगर, सीतामढ़ी और बरौनी जैसे स्टेशनों से दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, जयपुर और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के लिए अब आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगा. मुजफ्फरपुर से गोवा, हरिद्वार या देहरादून जाने वाले यात्रियों को भी अब लंबी वेटिंग लिस्ट से राहत मिलेगी.

TRENDING NOW

5.स्पेशल ट्रेनों का झंझट खत्म

स्पेशल ट्रेनों का झंझट खत्म
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सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही नहीं, रेलवे ने एक और मास्टरस्ट्रोक खेला है. मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार से गुजरने वाली आधा दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों को अब नियमित करने का फैसला लिया गया है. 

6.आसानी से कंफर्म टिकट

आसानी से कंफर्म टिकट
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इससे यात्रियों को दो बड़े फायदे होंगे. किराया होगा कम- अब तक स्पेशल के नाम पर यात्रियों को जो अतिरिक्त पैसा देना पड़ता था, वह अब नहीं देना होगा. किराया सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों के बराबर हो जाएगा. साथ ही इन ट्रेनों के नंबर के आगे लगा '0' हट जाएगा, जिससे इनकी पहचान और टाइमिंग ट्रैक करना आसान होगा.

7.टिकट बुकिंग के लिए अब मिलेगा ज्यादा समय

टिकट बुकिंग के लिए अब मिलेगा ज्यादा समय
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अक्सर यात्रियों को शिकायत रहती थी कि स्पेशल ट्रेनों में सिर्फ 15 दिन पहले ही बुकिंग खुलती है, जिससे अचानक सीट मिलना नामुमकिन हो जाता था. लेकिन अब इन ट्रेनों के नियमित होने के बाद आप 60 दिन पहले अपनी सीट बुक कर पाएंगे. इससे आप अपनी यात्रा की प्लानिंग पहले से कर सकेंगे और कंफर्म सीट मिलने की गारंटी बढ़ जाएगी.

8.भीड़ को काबू करने के लिए खास इंतजाम

भीड़ को काबू करने के लिए खास इंतजाम
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रेलवे बोर्ड ने दिल्ली, मुंबई, सूरत और बेंगलुरु जैसे भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर खास नजर रखी है. सूरत के उधना स्टेशन जैसे व्यस्त ठिकानों पर रियल-टाइम क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है. आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं ताकि लोग लाइन में लगकर आराम से ट्रेन में चढ़ सकें और भगदड़ जैसी स्थिति न बने.

9.अमृत भारत एक्सप्रेस और नए कोच

अमृत भारत एक्सप्रेस और नए कोच
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रेलवे सूत्रों की मानें तो बरौनी-नई दिल्ली, दरभंगा-नई दिल्ली और भागलपुर-गांधीधाम एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों को प्राथमिकता दी जा रही है. कुछ ट्रेनों में आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस के रैक लगाए जाएंगे, जो आपकी यात्रा को और भी आरामदायक बनाएंगे. साथ ही, वेटिंग लिस्ट लंबी होने पर कोचों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी.

10.क्यों लिया गया ये फैसला?

क्यों लिया गया ये फैसला?
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गर्मी के दिनों में बिहार आने-जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं होती. जैसे ही रिजर्वेशन शुरू होता है, कुछ ही मिनटों में सीटें फुल हो जाती हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का लक्ष्य है कि कनेक्टिविटी को इतना मजबूत कर दिया जाए कि आम आदमी को सस्ती और सुलभ यात्रा का अनुभव हो. 15 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच चलने वाली ये हजारों ट्रेनें इसी दिशा में एक बड़ा कदम हैं.

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