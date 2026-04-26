रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, वेटिंग नहीं अब कंफर्म मिलेगा टिकट! इस राज्य के लोगों के लिए किराए में भी राहत

10 . क्यों लिया गया ये फैसला?

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गर्मी के दिनों में बिहार आने-जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं होती. जैसे ही रिजर्वेशन शुरू होता है, कुछ ही मिनटों में सीटें फुल हो जाती हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का लक्ष्य है कि कनेक्टिविटी को इतना मजबूत कर दिया जाए कि आम आदमी को सस्ती और सुलभ यात्रा का अनुभव हो. 15 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच चलने वाली ये हजारों ट्रेनें इसी दिशा में एक बड़ा कदम हैं.