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ट्रेन से सफर हुआ सस्ता! टिकट पर भारी डिस्काउंट दे रहा रेलवे, ऑफर सिर्फ इस तारीख तक

ट्रेन से सफर हुआ सस्ता! टिकट पर भारी डिस्काउंट दे रहा रेलवे, ऑफर सिर्फ इस तारीख तक

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ट्रेन से सफर हुआ सस्ता! टिकट पर भारी डिस्काउंट दे रहा रेलवे, ऑफर सिर्फ इस तारीख तक

ये ऑफर विशेष रूप से उन दैनिक यात्रियों, छात्रों और व्यापारियों के लिए है जो देश की लाइफलाइन कही जाने वाली ट्रेनों का हर रोज इस्तेमाल करते हैं.

Gaurav Barar | Apr 27, 2026, 02:25 PM IST

1.रेल यात्रियों के लिए शानदार तोहफा

रेल यात्रियों के लिए शानदार तोहफा
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भारतीय रेलवे ने अपने करोड़ों यात्रियों को एक शानदार तोहफा दिया है. जिसे हम देश की लाइफलाइन कहते हैं, उसी रेलवे ने अब आम आदमी की जेब का बोझ कम करने के लिए एक विशेष डिस्काउंट ऑफर का ऐलान किया है.

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2.जानिए ऑफर की पूरी डिटेल

जानिए ऑफर की पूरी डिटेल
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अगर आप भी अक्सर ट्रेन के जनरल कोच (अनरिजर्व्ड) में सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. जानिए इस ऑफर की पूरी डिटेल और आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं.

3.जनरल टिकट पर 3% की सीधी छूट

जनरल टिकट पर 3% की सीधी छूट
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रेलवे ने घोषणा की है कि अब अनरिजर्व्ड (जनरल) टिकट बुक करने पर यात्रियों को 3 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. सुनने में यह मामूली लग सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत है जो हर रोज काम के सिलसिले में ट्रेन से सफर करते हैं. 

4.एक लिमिटेड टाइम ऑफर

एक लिमिटेड टाइम ऑफर
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चाहे आप ऑफिस जाने वाले कर्मचारी हों, कॉलेज जाने वाले छात्र हों या छोटे व्यापारी, महीने भर के हिसाब में यह छोटी सी छूट एक अच्छी-खासी बचत बन जाएगी. यह कोई परमानेंट स्कीम नहीं है, बल्कि एक लिमिटेड टाइम ऑफर है.
 

TRENDING NOW

5.डेडलाइन का रखें ध्यान

डेडलाइन का रखें ध्यान
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रेलवे के मुताबिक, यात्री 14 जुलाई 2026 तक ही इस 3% डिस्काउंट का लाभ उठा पाएंगे. इसलिए, अगर आप इस तारीख से पहले सफर कर रहे हैं, तो विंडो पर लाइन में लगने के बजाय स्मार्ट तरीका अपनाएं.

6.डिजिटल अपनाओ, पैसे बचाओ

डिजिटल अपनाओ, पैसे बचाओ
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इस छूट की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि यह कैश काउंटर पर उपलब्ध नहीं है. अगर आप स्टेशन की खिड़की पर जाकर नोट थमाकर टिकट लेंगे, तो आपको पूरा पैसा देना होगा. रेलवे दरअसल डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना चाहता है, इसलिए यह ऑफर सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही दिया जा रहा है.
 

7.नया और एडवांस ऐप किया लॉन्च

नया और एडवांस ऐप किया लॉन्च
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इसके लिए रेलवे ने अपना नया और एडवांस ऐप 'RailOne' लॉन्च किया है. इस ऐप के जरिए टिकट बुक करने और डिजिटल पेमेंट करने पर ही आपको डिस्काउंट मिलेगा.
 

8.इन यात्रियों को होगा सबसे बड़ा मुनाफा

इन यात्रियों को होगा सबसे बड़ा मुनाफा
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यह स्कीम खासतौर पर उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित होगी जो टियर-2 और टियर-3 शहरों से बड़े शहरों की ओर रोजाना आते-जाते हैं. मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आपको स्टेशन पर घंटों लंबी लाइनों में पसीना नहीं बहाना पड़ेगा. इससे आपका पैसा भी बचेगा और कीमती समय भी.
 

9.डिस्काउंट पाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

डिस्काउंट पाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
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अगर आप भी RailOne ऐप के जरिए 3% की बचत करना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में RailOne ऐप इंस्टॉल करें और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
 

10.टिकट का प्रकार चुनें, जानकारी भरें

टिकट का प्रकार चुनें, जानकारी भरें
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ऐप के होम स्क्रीन पर जाकर "Unreserved Ticket" (जनरल टिकट) के विकल्प पर क्लिक करें. अपना प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य स्टेशन भरें. पेमेंट पेज पर जाकर UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग में से कोई भी एक विकल्प चुनें.
 

11.ऑटोमैटिक डिस्काउंट

ऑटोमैटिक डिस्काउंट
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जैसे ही आप डिजिटल पेमेंट का विकल्प चुनेंगे, सिस्टम अपने आप आपके टिकट की कीमत से 3% घटा देगा. पेमेंट सफल होने के बाद अपना डिजिटल टिकट ऐप में देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं.

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