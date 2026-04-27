ट्रेन से सफर हुआ सस्ता! टिकट पर भारी डिस्काउंट दे रहा रेलवे, ऑफर सिर्फ इस तारीख तक

8 . इन यात्रियों को होगा सबसे बड़ा मुनाफा

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यह स्कीम खासतौर पर उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित होगी जो टियर-2 और टियर-3 शहरों से बड़े शहरों की ओर रोजाना आते-जाते हैं. मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आपको स्टेशन पर घंटों लंबी लाइनों में पसीना नहीं बहाना पड़ेगा. इससे आपका पैसा भी बचेगा और कीमती समय भी.

