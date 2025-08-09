Indian Railways: दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स

5 . बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी

5

इस योजना के तहत बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी. आगे बढ़ते हुए, यह ऑफर 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच जाने वाली ट्रेनों और 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच की रिटर्न यात्रा पर लागू होगा. खास बात यह है कि रिटर्न टिकट पर अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) का नियम लागू नहीं होगा.