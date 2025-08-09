Twitter
डीएनए मनी

Indian Railways: दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स

भारतीय रेलवे ने दिवाली-छठ सीजन में राउंड ट्रिप पैकेज शुरू किया है, जिसमें आने-जाने के टिकट साथ बुक करने पर बेस किराए पर 20% छूट मिलेगी. यहां जानें डिटेल्स.

राजा राम | Aug 09, 2025, 06:20 PM IST

1.भारतीय रेलवे ने इस बार खास योजना शुरू की है

भारतीय रेलवे ने इस बार खास योजना शुरू की है
1

त्योहारों के मौसम में ट्रेन की भीड़ को संभालने और यात्रियों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने इस बार खास योजना शुरू की है. दिवाली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को इसमें बड़ा फायदा मिलेगा.

2.रेलवे ने यात्रियों के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी

रेलवे ने यात्रियों के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी
2

दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, त्योहारों के दौरान हर दिशा में ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है. इस बार सावन खत्म होते ही गणेश चतुर्थी से लेकर छठ पूजा तक का लंबा फेस्टिव सीजन रहेगा. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है.

3.राउंड ट्रिप पैकेज

राउंड ट्रिप पैकेज
3

इकॉनोमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे मंत्रालय ने ‘राउंड ट्रिप पैकेज’ (Round Trip Package) नाम की योजना लॉन्च की है. इस योजना के तहत अगर यात्री एक साथ आने और जाने, दोनों के टिकट बुक करते हैं तो रिटर्न टिकट के बेस किराए पर 20% की छूट मिलेगी.
 

4.दोनों यात्राएं एक ही नाम और एक ही डिटेल्स पर बुक करेंगे

दोनों यात्राएं एक ही नाम और एक ही डिटेल्स पर बुक करेंगे
4

इस स्कीम का फायदा केवल उन्हीं को मिलेगा, जो दोनों यात्राएं एक ही नाम और एक ही डिटेल्स पर बुक करेंगे. यानी जो व्यक्ति या ग्रुप एक दिशा में जाएगा, वही व्यक्ति या ग्रुप वापसी में भी यात्रा करेगा.

TRENDING NOW

5.बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी

बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी
5

इस योजना के तहत बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी. आगे बढ़ते हुए, यह ऑफर 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच जाने वाली ट्रेनों और 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच की रिटर्न यात्रा पर लागू होगा. खास बात यह है कि रिटर्न टिकट पर अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) का नियम लागू नहीं होगा.

6.वाउचर या अन्य छूट लागू नहीं होगी

वाउचर या अन्य छूट लागू नहीं होगी
6

टिकट केवल ऑनलाइन या रेलवे काउंटर से ही बुक किया जा सकेगा. दोनों टिकट एक ही क्लास में होने चाहिए. अगर किसी कारण यात्रा रद्द होती है तो टिकट का रिफंड नहीं मिलेगा और न ही बदलाव की सुविधा होगी. रिटर्न यात्रा पर पास, वाउचर या अन्य छूट लागू नहीं होगी.
 

7.भीड़ प्रबंधन में मदद करेगी

भीड़ प्रबंधन में मदद करेगी
7

रेलवे के अनुसार, यह स्कीम यात्रियों को आर्थिक लाभ के साथ भीड़ प्रबंधन में मदद करेगी. त्योहारों पर भीड़ से बचने और टिकट में बचत करने के लिए यह योजना खासकर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद है जो पहले से यात्रा की प्लानिंग कर लेते हैं.

