पाकिस्तान का फाइटर जेट 300 किमी दूर से हुआ ढेर, IAF चीफ ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी
Indian Railways: दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स
क्या आपका CIBIL स्कोर कम है? 700+ पहुंचा देंगे ये 7 आसान टिप्स
अब ICICI Bank में अकाउंट होने का मतलब बहुत अमीर हैं आप, जानिए नया नियम आम लोगों पर कितना महंगा पड़ेगा
Sleeping With Mouth Open: मुंह खोलकर सोते हैं आप? कहीं आपको तो नहीं है ये बीमारी
धराली में बचाव अभियान तेज, 566 लोग निकाले गए, 50 अब भी लापता, सेना ने बहाल की मोबाइल कनेक्टिविटी
दिल्ली में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट, लगातार भारी बारिश से कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी हुईं
Musical Program Shaurya Dhun: देश के वीरों को श्रद्धांजलि! स्वतंत्रता दिवस से पहले WAVES OTT पर चला म्यूजिकल प्रोग्राम ‘शौर्य धुन’
Numerology: अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं इस मूलांक के लड़के, हर सुख-दुख में देते हैं साथ
Numerology: इन 2 तारीखों को जन्मे लोग अपनों से ही करते हैं दगाबाजी, इनके लिए है ये मुहावरा-ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे इन्होंने ठगा नहीं
डीएनए मनी
राजा राम | Aug 09, 2025, 06:20 PM IST
1.भारतीय रेलवे ने इस बार खास योजना शुरू की है
त्योहारों के मौसम में ट्रेन की भीड़ को संभालने और यात्रियों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने इस बार खास योजना शुरू की है. दिवाली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को इसमें बड़ा फायदा मिलेगा.
2.रेलवे ने यात्रियों के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी
दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, त्योहारों के दौरान हर दिशा में ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है. इस बार सावन खत्म होते ही गणेश चतुर्थी से लेकर छठ पूजा तक का लंबा फेस्टिव सीजन रहेगा. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है.
3.राउंड ट्रिप पैकेज
इकॉनोमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे मंत्रालय ने ‘राउंड ट्रिप पैकेज’ (Round Trip Package) नाम की योजना लॉन्च की है. इस योजना के तहत अगर यात्री एक साथ आने और जाने, दोनों के टिकट बुक करते हैं तो रिटर्न टिकट के बेस किराए पर 20% की छूट मिलेगी.
4.दोनों यात्राएं एक ही नाम और एक ही डिटेल्स पर बुक करेंगे
इस स्कीम का फायदा केवल उन्हीं को मिलेगा, जो दोनों यात्राएं एक ही नाम और एक ही डिटेल्स पर बुक करेंगे. यानी जो व्यक्ति या ग्रुप एक दिशा में जाएगा, वही व्यक्ति या ग्रुप वापसी में भी यात्रा करेगा.
5.बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी
इस योजना के तहत बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी. आगे बढ़ते हुए, यह ऑफर 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच जाने वाली ट्रेनों और 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच की रिटर्न यात्रा पर लागू होगा. खास बात यह है कि रिटर्न टिकट पर अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) का नियम लागू नहीं होगा.
6.वाउचर या अन्य छूट लागू नहीं होगी
टिकट केवल ऑनलाइन या रेलवे काउंटर से ही बुक किया जा सकेगा. दोनों टिकट एक ही क्लास में होने चाहिए. अगर किसी कारण यात्रा रद्द होती है तो टिकट का रिफंड नहीं मिलेगा और न ही बदलाव की सुविधा होगी. रिटर्न यात्रा पर पास, वाउचर या अन्य छूट लागू नहीं होगी.
7.भीड़ प्रबंधन में मदद करेगी
रेलवे के अनुसार, यह स्कीम यात्रियों को आर्थिक लाभ के साथ भीड़ प्रबंधन में मदद करेगी. त्योहारों पर भीड़ से बचने और टिकट में बचत करने के लिए यह योजना खासकर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद है जो पहले से यात्रा की प्लानिंग कर लेते हैं.