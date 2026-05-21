IRCTC Rules: ट्रेन में सफर करने वाले ध्यान दें! अगर की ये गलती तो लगेगा भारी जुर्माना, जान लीजिए नियम

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Gaurav Barar | May 21, 2026, 02:45 PM IST
1.देश की जीवनरेखा है भारतीय रेलवे!
भारतीय रेलवे को हमारे देश की जीवनरेखा माना जाता है. लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन से सफर करना न केवल आरामदायक है, बल्कि इसे परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में बेहद किफायती और सुविधाजनक भी माना जाता है. यही वजह है कि देश में हर रोज करोड़ों लोग रेलगाड़ियों के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं.
2.ट्रेन में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी
लेकिन, क्या आप जानते हैं कि रेलवे के सफर का आनंद लेने के साथ-साथ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपको इसके कुछ सख्त कानूनी नियमों की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है? रेलवे अधिनियम के तहत कई ऐसी गलतियां हैं, जिन्हें अनजाने में करने पर भी आपको न केवल भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
3.बिना वजह के अलार्म चेन खींचना
ट्रेन के डिब्बों में दी गई अलार्म चेन आपातकालीन स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के लिए होती है. अगर कोई यात्री बिना किसी उचित या बेहद गंभीर कारण के सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए चेन खींचता है, तो यह कानूनन अपराध है.
4.जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान
रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत ऐसा करने पर दोषी व्यक्ति को भारी आर्थिक जुर्माना, एक साल तक की जेल या दोनों की सजा हो सकती है. बेवजह चेन खींचने से न सिर्फ वह ट्रेन लेट होती है, बल्कि पूरी रेलवे लाइन का शेड्यूल बिगड़ जाता है, जिससे हजारों अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
5.ट्रेन और स्टेशन परिसर में धूम्रपान या नशा करना
ट्रेन के भीतर या रेलवे स्टेशन परिसर में बीड़ी, सिगरेट पीना या किसी भी तरह का धूम्रपान करना भी पूरी तरह प्रतिबंधित है. ट्रेन एक बंद और सार्वजनिक जगह होती है, जहां सह-यात्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया गया है.
6.रेलवे पुलिस ले सकती है हिरासत में
इसके अलावा, धूम्रपान से ट्रेन में आग लगने का भी बड़ा खतरा रहता है. यदि कोई यात्री सफर के दौरान धूम्रपान करते हुए पकड़ा जाता है, तो रेलवे पुलिस उसे हिरासत में ले सकती है. उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ मौके पर ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
7.बिना टिकट या गलत श्रेणी में यात्रा करना
भारतीय रेलवे में बिना वैध टिकट के यात्रा करना एक गंभीर वैधानिक अपराध माना जाता है. रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत, बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्री से यात्रा की दूरी का पूरा किराया और साथ ही न्यूनतम जुर्माना वसूला जाता है. यदि कोई व्यक्ति जुर्माना देने से इनकार करता है या उसके पास पैसे नहीं होते, तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जहां से उसे जेल भेजा जा सकता है. इसके अलावा, जनरल टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करना भी इसी श्रेणी के अंतर्गत दंडनीय है.
8.ट्रेन में प्रतिबंधित या आपत्तिजनक सामग्री ले जाना
रेल सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि होती है. इसलिए, आप अपने साथ कोई भी ज्वलनशील, विस्फोटक या खतरनाक सामान नहीं ले जा सकते. इसमें गैस सिलेंडर, पटाखे, पेट्रोल, केरोसिन, तेजाब या सूखे नारियल जैसी चीजें शामिल हैं, जिनसे आग लगने की आशंका होती है.
9.तीन साल तक की जेल और जुर्माना
इसके अलावा, हथियारों और बदबूदार सामानों को ले जाने पर भी पाबंदी है. रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत, यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं. एक जिम्मेदार यात्री होने के नाते, इन नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है ताकि हमारा और हमारे सह-यात्रियों का सफर सुरक्षित और सुखद बना रहे.