FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Ebola Virus को लेकर भारत अलर्ट! दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं जांच, केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी 

Ebola Virus को लेकर भारत अलर्ट! दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं जांच, केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी

'Melody खाओ, खुद जान जाओ' जब पति जहीर इकबाल ने Sonakshi Sinha को थमाई PM वाली टॉफी; तो भड़कीं एक्ट्रेस- Video Viral

'Melody खाओ, खुद जान जाओ' जब पति जहीर इकबाल ने Sonakshi Sinha को थमाई PM वाली टॉफी; तो भड़कीं एक्ट्रेस- Video Viral

दिल्ली सरकार ने बदले राशन कार्ड के नियम, बढ़ाई आय सीमा, जानें कौन कर सकेगा आवेदन

दिल्ली सरकार ने बदले राशन कार्ड के नियम, बढ़ाई आय सीमा, जानें कौन कर सकेगा आवेदन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Garuda Puran: सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह

सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह

दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख

दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख

WhatsApp Secret Trick: बिना ऑनलाइन आए कैसे पढ़ें किसी की भी चैट? बस ऑन कर लें ये एक सेटिंग

WhatsApp Secret Trick: बिना ऑनलाइन आए कैसे पढ़ें किसी की भी चैट? बस ऑन कर लें ये एक सेटिंग

HomePhotos

बिजनेस

IRCTC Rules: ट्रेन में सफर करने वाले ध्यान दें! अगर की ये गलती तो लगेगा भारी जुर्माना, जान लीजिए नियम

भारतीय रेलवे से सफर करना बेहद आरामदायक और किफायती माना जाता है, लेकिन रेल सफर का आनंद लेने के साथ-साथ आपको रेलवे के कड़े कानूनों और नियमों की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है.

Gaurav Barar | May 21, 2026, 02:45 PM IST

1.देश की जीवनरेखा है भारतीय रेलवे!

देश की जीवनरेखा है भारतीय रेलवे!
1

भारतीय रेलवे को हमारे देश की जीवनरेखा माना जाता है. लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन से सफर करना न केवल आरामदायक है, बल्कि इसे परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में बेहद किफायती और सुविधाजनक भी माना जाता है. यही वजह है कि देश में हर रोज करोड़ों लोग रेलगाड़ियों के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. 

Advertisement

2.ट्रेन में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी

ट्रेन में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी
2

लेकिन, क्या आप जानते हैं कि रेलवे के सफर का आनंद लेने के साथ-साथ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपको इसके कुछ सख्त कानूनी नियमों की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है? रेलवे अधिनियम के तहत कई ऐसी गलतियां हैं, जिन्हें अनजाने में करने पर भी आपको न केवल भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

3.बिना वजह के अलार्म चेन खींचना 

बिना वजह के अलार्म चेन खींचना 
3

ट्रेन के डिब्बों में दी गई अलार्म चेन आपातकालीन स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के लिए होती है. अगर कोई यात्री बिना किसी उचित या बेहद गंभीर कारण के सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए चेन खींचता है, तो यह कानूनन अपराध है. 

4.जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान

जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान
4

रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत ऐसा करने पर दोषी व्यक्ति को भारी आर्थिक जुर्माना, एक साल तक की जेल या दोनों की सजा हो सकती है. बेवजह चेन खींचने से न सिर्फ वह ट्रेन लेट होती है, बल्कि पूरी रेलवे लाइन का शेड्यूल बिगड़ जाता है, जिससे हजारों अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

TRENDING NOW

    5.ट्रेन और स्टेशन परिसर में धूम्रपान या नशा करना

    ट्रेन और स्टेशन परिसर में धूम्रपान या नशा करना
    5

    ट्रेन के भीतर या रेलवे स्टेशन परिसर में बीड़ी, सिगरेट पीना या किसी भी तरह का धूम्रपान करना भी पूरी तरह प्रतिबंधित है. ट्रेन एक बंद और सार्वजनिक जगह होती है, जहां सह-यात्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया गया है. 

    6.रेलवे पुलिस ले सकती है हिरासत में

    रेलवे पुलिस ले सकती है हिरासत में
    6

    इसके अलावा, धूम्रपान से ट्रेन में आग लगने का भी बड़ा खतरा रहता है. यदि कोई यात्री सफर के दौरान धूम्रपान करते हुए पकड़ा जाता है, तो रेलवे पुलिस उसे हिरासत में ले सकती है. उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ मौके पर ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

    7.बिना टिकट या गलत श्रेणी में यात्रा करना

    बिना टिकट या गलत श्रेणी में यात्रा करना
    7

    भारतीय रेलवे में बिना वैध टिकट के यात्रा करना एक गंभीर वैधानिक अपराध माना जाता है. रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत, बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्री से यात्रा की दूरी का पूरा किराया और साथ ही न्यूनतम जुर्माना वसूला जाता है. यदि कोई व्यक्ति जुर्माना देने से इनकार करता है या उसके पास पैसे नहीं होते, तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जहां से उसे जेल भेजा जा सकता है. इसके अलावा, जनरल टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करना भी इसी श्रेणी के अंतर्गत दंडनीय है.

    8.ट्रेन में प्रतिबंधित या आपत्तिजनक सामग्री ले जाना

    ट्रेन में प्रतिबंधित या आपत्तिजनक सामग्री ले जाना
    8

    रेल सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि होती है. इसलिए, आप अपने साथ कोई भी ज्वलनशील, विस्फोटक या खतरनाक सामान नहीं ले जा सकते. इसमें गैस सिलेंडर, पटाखे, पेट्रोल, केरोसिन, तेजाब या सूखे नारियल जैसी चीजें शामिल हैं, जिनसे आग लगने की आशंका होती है. 

    9.तीन साल तक की जेल और जुर्माना

    तीन साल तक की जेल और जुर्माना
    9

    इसके अलावा, हथियारों और बदबूदार सामानों को ले जाने पर भी पाबंदी है. रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत, यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं. एक जिम्मेदार यात्री होने के नाते, इन नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है ताकि हमारा और हमारे सह-यात्रियों का सफर सुरक्षित और सुखद बना रहे.

    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    Garuda Puran: सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह
    सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह
    दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख
    दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख
    WhatsApp Secret Trick: बिना ऑनलाइन आए कैसे पढ़ें किसी की भी चैट? बस ऑन कर लें ये एक सेटिंग
    WhatsApp Secret Trick: बिना ऑनलाइन आए कैसे पढ़ें किसी की भी चैट? बस ऑन कर लें ये एक सेटिंग
    UP Weather Update: यूपी के कानपुर-चित्रकूट समेत 12 जिलों में Heatwave का रेड अलर्ट, जानें कब बदलेगा मौसम का मिजाज
    यूपी के कानपुर-चित्रकूट समेत 12 जिलों में Heatwave का रेड अलर्ट, जानें कब बदलेगा मौसम का मिजाज
    पाकिस्तान में दागी गई मिसाइल पर लिखा गया था जब इस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम! वायरल वीडियो ने फिर जगा दी 90s की यादें
    पाकिस्तान में दागी गई मिसाइल पर लिखा गया था जब इस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम! वायरल वीडियो ने फिर जगा दी 90s की यादें
    MORE
    Advertisement
    धर्म
    Numerology: ये 3 मूलांक चेहरे पर मासूम लेकिन चालें चलने में होते हैं माहिर, अपने बनकर कर सकते हैं बड़ा खेल
    ये 3 मूलांक चेहरे पर मासूम लेकिन चालें चलने में होते हैं माहिर, अपने बनकर कर सकते हैं बड़ा खेल
    Numerology: रहस्यमयी सोच, खतरनाक Aura और मजबूत इरादे.. इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है खास ऊर्जा 
    Numerology: रहस्यमयी सोच, खतरनाक Aura और मजबूत इरादे.. इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है खास ऊर्जा
    Today Horoscope 20 May 2026: तुला और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    तुला और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    Numerology: इन मूलांक की लड़कियों पर रहती है मां लक्ष्मी की कृपा, घर में लाती हैं खुशहाली!
    Numerology: मां लक्ष्मी की कृपा रहती है इन मूलांक की लड़कियों पर, घर में लाती हैं खुशहाली
    Budh Nakshatra Gochar 2026: बुध नक्षत्र गोचर का इन राशियों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव, दोपहर बाद से ही बढ़ जाएंगी चिंता और तंगी
    बुध नक्षत्र गोचर का इन राशियों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव, दोपहर बाद से ही बढ़ जाएंगी चिंता और तंगी
    MORE
    Advertisement