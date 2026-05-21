IRCTC Rules: ट्रेन में सफर करने वाले ध्यान दें! अगर की ये गलती तो लगेगा भारी जुर्माना, जान लीजिए नियम

7 . बिना टिकट या गलत श्रेणी में यात्रा करना

7

भारतीय रेलवे में बिना वैध टिकट के यात्रा करना एक गंभीर वैधानिक अपराध माना जाता है. रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत, बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्री से यात्रा की दूरी का पूरा किराया और साथ ही न्यूनतम जुर्माना वसूला जाता है. यदि कोई व्यक्ति जुर्माना देने से इनकार करता है या उसके पास पैसे नहीं होते, तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जहां से उसे जेल भेजा जा सकता है. इसके अलावा, जनरल टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करना भी इसी श्रेणी के अंतर्गत दंडनीय है.