इन 10 ट्रेनों में टिकट मिलना सबसे मुश्किल, 300 तक पहुंच जाती है वेटिंग

13 . वेटिंग लिस्ट लंबी होने की असली वजह क्या है?

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एक्सपर्ट्स और रेलवे सोर्सेज (जैसे CRIS और IRCTC) की मानें तो इन रूटों पर रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है. इसके अलावा, लोग बीच में ट्रेन बदलने के बजाय सीधी ट्रेन चुनना पसंद करते हैं. यही वजह है कि इन चुनिंदा ट्रेनों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. अगर आप भी इनमें सफर करना चाहते हैं, तो कम से कम 2-3 महीने पहले टिकट बुक करना ही समझदारी होगी. (AI Image)