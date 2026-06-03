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बिजनेस

इन 10 ट्रेनों में टिकट मिलना सबसे मुश्किल, 300 तक पहुंच जाती है वेटिंग

क्या आप जानते हैं कि देश में कुछ ऐसी ट्रेनें भी हैं जिनमें टिकट बुकिंग शुरू होते ही वेटिंग लिस्ट का आंकड़ा 200 से 300 के पार पहुंच जाता है?

Gaurav Barar | Jun 03, 2026, 10:12 AM IST

1.इनमें 200-300 के पार पहुंच जाती है वेटिंग लिस्ट

इनमें 200-300 के पार पहुंच जाती है वेटिंग लिस्ट
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भारतीय रेलवे को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है. हर दिन करोड़ों लोग इससे सफर करते हैं. लेकिन अगर आपको कभी त्योहारों में या अचानक कहीं जाना पड़ जाए, तो कन्फर्म टिकट मिलना किसी लॉटरी जीतने जैसा लगता है. देश में कुछ रेल रूट्स ऐसे हैं जहां यात्रियों का दबाव इतना ज्यादा है कि टिकट बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में वेटिंग लिस्ट 200 से 300 के पार पहुंच जाती है. (AI Image)

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2.भारत की 10 सबसे व्यस्त और लंबी वेटिंग लिस्ट वाली ट्रेनें

भारत की 10 सबसे व्यस्त और लंबी वेटिंग लिस्ट वाली ट्रेनें
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रेलवे के डेटा और इंडियन ट्रेन जर्नीज जैसे ट्रैवल सोर्सेज के मुताबिक, देश में कई ऐसी रूट और ट्रेनें हैं जिनमें साल के बारह महीने भारी भीड़ रहती है. जानिए भारत की उन 10 सबसे व्यस्त और लंबी वेटिंग लिस्ट वाली ट्रेनों के बारे में, जिनमें पैर रखने की जगह मिलना भी मुश्किल हो जाता है. (Image Source- Freepik)
 

3.पटना-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 

पटना-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 
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बिहार से दिल्ली जाने वाले रूट पर यात्रियों का दबाव हमेशा चरम पर रहता है. छात्र, नौकरीपेशा और व्यापारी सभी की पहली पसंद यह राजधानी एक्सप्रेस है. समय की पाबंदी और बेहतरीन स्पीड के कारण इस ट्रेन में आम दिनों में भी वेटिंग 200 के पार आसानी से चली जाती है. (Image Source- Freepik)

4.हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 

हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 
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पश्चिम बंगाल को देश की राजधानी से जोड़ने वाली यह प्रीमियम ट्रेन हमेशा हाउसफुल रहती है. इस रूट पर बिजनेस और टूरिज्म दोनों ही वजहों से भारी भीड़ होती है. त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में तो इसकी वेटिंग लिस्ट देखकर ही लोग सफर का प्लान बदलने पर मजबूर हो जाते हैं. (Image Source- Freepik)

TRENDING NOW

5.मुंबई-वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस 

मुंबई-वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस 
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मुंबई से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले प्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है. महानगरी एक्सप्रेस इस रूट की सबसे पुरानी और पसंदीदा ट्रेनों में से एक है. घर लौटने वाले लोगों की वजह से इस ट्रेन में वेटिंग लिस्ट का आंकड़ा अक्सर 300 तक को छू जाता है. (Image Source- Freepik)

6.यशवंतपुर (बेंगलुरु)-गोरखपुर एक्सप्रेस 

यशवंतपुर (बेंगलुरु)-गोरखपुर एक्सप्रेस 
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यह ट्रेन दक्षिण भारत के आईटी हब बेंगलुरु को सीधे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जोड़ती है. दक्षिण में काम करने वाले उत्तर भारतीय लोग बड़ी संख्या में इस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं. लंबी दूरी और सीमित डायरेक्ट ट्रेनों की वजह से इसमें हमेशा पैर रखने की जगह नहीं मिलती. (Image Source- Freepik)

7.सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस 

सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस 
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पश्चिम बंगाल से राजस्थान के अजमेर जाने वाली यह ट्रेन पर्यटकों और जायरीनों के बीच बेहद लोकप्रिय है. डायरेक्ट कनेक्टिविटी कम होने के कारण इस पूरी ट्रेन पर भारी दबाव रहता है और इसकी जनरल वेटिंग लिस्ट बहुत तेजी से बढ़ती है. (Image Source- Freepik)

8.मुंबई-वाराणसी कामायनी एक्सप्रेस

मुंबई-वाराणसी कामायनी एक्सप्रेस
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महानगरी एक्सप्रेस की तरह ही कामायनी एक्सप्रेस भी मुंबई और वाराणसी के बीच चलती है. यह ट्रेन मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों को कवर करती है, जिससे इसमें यात्रियों की तादाद दोगुनी हो जाती है. इसमें कन्फर्म टिकट मिलना टेढ़ी खीर है. (Image Source- Pexels)

9.नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस

नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस
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दिल्ली-पंजाब रूट पर चलने वाली यह वीआईपी ट्रेन पर्यटकों और व्यापारियों से हमेशा पैक रहती है. शुक्रवार और रविवार को तो इस ट्रेन में करंट बुकिंग मिलना नामुमकिन सा हो जाता है और वेटिंग बहुत लंबी हो जाती है. (Image Source- Pexels)

10.आनंद विहार-प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस 

आनंद विहार-प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस 
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दिल्ली से प्रयागराज और आस-पास के जिलों में जाने के लिए यह ट्रेन लोगों की पहली पसंद है. आधुनिक सुविधाओं और कम स्टॉपेज की वजह से लोग इसे चुनते हैं, जिससे इसमें भी वेटिंग लिस्ट का ग्राफ हमेशा ऊंचा रहता है. (Image Source- Pexels)

11.मुंबई सेंट्रल-हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी 

मुंबई सेंट्रल-हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी 
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मुंबई और दिल्ली जैसे दो सबसे बड़े महानगरों को जोड़ने वाली इस ट्रेन में बिजनेस क्लास से लेकर आम यात्रियों तक की भारी भीड़ रहती है. त्योहारों के समय इसमें नो-रूम की स्थिति बन जाती है. (Image Source- Pixabay)

12.अहमदाबाद-दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस 

अहमदाबाद-दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस 
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गुजरात से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों के लिए आश्रम एक्सप्रेस एक भरोसेमंद नाम है. व्यापारिक संबंध मजबूत होने के कारण इस रूट पर रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं, जिसके चलते इस ट्रेन में वेटिंग 250 से ऊपर पहुंचना आम बात है. (Image Source- Pixabay)

13.वेटिंग लिस्ट लंबी होने की असली वजह क्या है?

वेटिंग लिस्ट लंबी होने की असली वजह क्या है?
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एक्सपर्ट्स और रेलवे सोर्सेज (जैसे CRIS और IRCTC) की मानें तो इन रूटों पर रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है. इसके अलावा, लोग बीच में ट्रेन बदलने के बजाय सीधी ट्रेन चुनना पसंद करते हैं. यही वजह है कि इन चुनिंदा ट्रेनों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. अगर आप भी इनमें सफर करना चाहते हैं, तो कम से कम 2-3 महीने पहले टिकट बुक करना ही समझदारी होगी. (AI Image)

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