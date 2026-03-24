Ticket Cancellation Rule: टिकट कैंसिल करने पर ज्यादा रिफंड पाने के लिए करें ये काम, नया नियम जान लें

3 . Ticket Cancellation New Rule- With Example

3

टिकट कैंसिलेशन रूल- उदाहरण से समझें

मान लीजिए कि आपने दिल्ली से जयपुर की स्लीपर की टिकट ली. करीब 400 रुपये की टिकट होगी. इस टिकट को अगर आप 72 घंटे पहले कैंसिल करते हैं तो आपके 120 रुपये कट जाएंगे. अगर आप 24 से 72 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करते हैं तो किराये का 25 प्रतिशत 100 रुपये होगा, यह मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज से कम है. ऐसे में रेलवे 100 रुपये नहीं, 120 रुपये काटेगा. अब अगर यही टिकट आप 8 से 24 घंटे के बीच कैंसल करते हैं तो 50 प्रतिशत किराया होगा 200 रुपये. यह मिनिमम कैंसिलेशन फीस से ज्यादा है, ऐसे में रेलवे 200 रुपये काटकर 200 रुपये आपको रिफंड करेगा. (फोटो- कैन्वा)