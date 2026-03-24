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Ticket Cancellation Rule: टिकट कैंसिल करने पर ज्यादा रिफंड पाने के लिए करें ये काम, नया नियम जान लें

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Ticket Cancellation Rule: टिकट कैंसिल करने पर ज्यादा रिफंड पाने के लिए करें ये काम, नया नियम जान लें

भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव किया है. अब टिकट कैंसिल करने पर ज्यादा से ज्यादा रिफंड पाने के लिए आपको ट्रेन के तय समय से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना पड़ेगा. पहले यह लिमिट 48 घंटे की थी. चलिए जानते हैं क्या-क्या बदला है.

Kusum Lata | Mar 24, 2026, 07:38 PM IST

1.Ticket Cancellation New Rule

Ticket Cancellation New Rule
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टिकट कैंसिलेशन का नया नियम क्या है

72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करने पर- केवल कैंसिलेशन चार्ज कटेगा.
24 से 72 घंटे के बीच कैंसिल करने पर- किराये का 25 प्रतिशत या कैंसिलेशन चार्ज में जो ज्यादा होगा वो चुकाना होगा.
8 से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर- किराये का 50 प्रतिशत या कैंसिलेशन चार्ज में जो ज्यादा होगा वो चुकाना होगा.
ट्रेन के तय समय से 8 घंटे पहले कैंसिलेशन बंद हो जाएगा और कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा.

(फोटो- कैन्वा)
 

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2.Indian Railway Cancellation charge

Indian Railway Cancellation charge
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कितना कैंसिलेशन चार्ज लेता है रेलवे

Indian Railway ने अलग-अलग क्लास के लिए अलग-अलग कैंसिलेशन चार्ज तय किए हैं. 1AC/executive car- 240 रुपये. 2AC- 200 रुपये, 3 AC- 180 रुपये, स्लीपर-120 रुपये, 2S- 60 रुपये. 

(फोटो- कैन्वा)

3.Ticket Cancellation New Rule- With Example

Ticket Cancellation New Rule- With Example
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टिकट कैंसिलेशन रूल- उदाहरण से समझें

मान लीजिए कि आपने दिल्ली से जयपुर की स्लीपर की टिकट ली. करीब 400 रुपये की टिकट होगी. इस टिकट को अगर आप 72 घंटे पहले कैंसिल करते हैं तो आपके 120 रुपये कट जाएंगे. अगर आप 24 से 72 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करते हैं तो किराये का 25 प्रतिशत 100 रुपये होगा, यह मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज से कम है. ऐसे में रेलवे 100 रुपये नहीं, 120 रुपये काटेगा. अब अगर यही टिकट आप 8 से 24 घंटे के बीच कैंसल करते हैं तो 50 प्रतिशत किराया होगा 200 रुपये. यह मिनिमम कैंसिलेशन फीस से ज्यादा है, ऐसे में रेलवे 200 रुपये काटकर 200 रुपये आपको रिफंड करेगा. (फोटो- कैन्वा)

4.Ticket Cancellation Rule: What Changed

Ticket Cancellation Rule: What Changed
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टिकट कैंसिलेशन रूल में क्या बदला

टिकट कैंसिलेशन के नियम में रेलवे ने कैंसिलेशन की विंडो में बदलाव किया है.

पुराने कैंसिलेशन विंडो- 48 घंटे+, 12 से 48 घंटे, 4 से 12 घंटे, 0-4 नो रिफंड

नए कैंसिलेशन विंडो- 72 घंटे+, 24 से 72 घंटे, 8 से 24 घंटे, 0-8 नो रिफंड

उदाहरण के लिए, अगर आपकी ट्रेन 30 मार्च को सुबह 10 बजे है, तो पुराने नियम में 28 मार्च की सुबह 10 बजे से पहले टिकट कैंसिल करने पर अधिकतम रिफंड मिलता था. अब अधिकतम रिफंड के लिए 27 मार्च की सुबह 10 बजे से पहले टिकट कैंसिल करना होगा.(फोटो- कैन्वा)

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5.Ticket Cancellation New Rule: What it means

Ticket Cancellation New Rule: What it means
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टिकट कैंसिलेशन रूल्स में बदलावों का मतलब क्या है

टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नए बदलाव 1 से 15 अप्रैल के बीच अलग-अलग फेज़ में लागू कर दिए जाएंगे. इन बदलावों का सीधा मतलब ये है कि जिस तरह तत्काल टिकट बुक करते वक्त आप रेस अगेंस्ट टाइम में कूदते हैं, उसी तरह अब टिकट कैंसिल करते वक्त भी आपको रेस अगेंस्ट टाइम करना होगा. किसी भी कारण से अगर आप अपनी जर्नी कैंसिल करने की सोच रहे हैं तो कम से कम नुकसान तभी होगा जब आप तय शिड्यूल से कम से कम तीन दिन (72 घंटे) पहले टिकट कैंसिल करें. (फोटो- कैन्वा)

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