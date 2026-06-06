Railway Rules: रात 10 बजे के बाद ट्रेन में नहीं कर सकते ये 4 काम, पकड़े गए तो सीधे होगी जेल!

3 . तेज आवाज में गाने सुनना या वीडियो देखना

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रात 10 बजे के बाद आप ट्रेन के कोच में मोबाइल या लैपटॉप पर तेज आवाज में गाने नहीं बजा सकते और न ही बिना ईयरफोन के कोई फिल्म या वीडियो देख सकते हैं. अगर आपको देर रात तक जागने की आदत है, तो आपको अनिवार्य रूप से ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करना होगा. इसके अलावा, रात में फोन पर जोर-जोर से बातें करने पर भी रोक है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बाकी यात्रियों की नींद में कोई खलल न पड़े.