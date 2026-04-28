Indian Railway Rule: ट्रेन में ज्यादा सामान लेकर चढ़े तो 6 गुना लगेगी पेनल्टी, स्लीपर और AC कोच की लिमिट जान लें

4 . How to book extra Luggage Indian Railway

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Parcel Office में जाकर बुक करें एक्स्ट्रा लगेज

अगर आपने तय लिमिट से ज्यादा सामान बुक कर लिया है, तो आप ट्रेन के निर्धारित समय से 1 से 2 घंटे पहले पार्सल ऑफिस में जाकर एक्स्ट्रा लगेज बुक कर सकते हैं. लगेज के लिए रेलवे का एक तय रेट कार्ड है. इस रेट कार्ड में दूरी और वज़न के हिसाब से लगेज का चार्ज लगता है. उदाहरण के लिए, 1000 किलोमीटर के सफर में अगर आपको 25 किलो का लगेज बुक करना है, तो आपको 94.84 रुपये चुकाने होंगे. अगर आप फ्री लिमिट से ज्यादा सामान के साथ ट्रैवल करते पकड़े गए तो आपको पेनल्टी देनी होगी, वो पेनल्टी इस रेट कार्ड के आधार पर तय होगी. फोटो- कैन्वा