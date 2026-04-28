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Indian Railway Rule: ट्रेन में ज्यादा सामान लेकर चढ़े तो 6 गुना लगेगी पेनल्टी, स्लीपर और AC कोच की लिमिट जान लें

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Indian Railway Rule: ट्रेन में ज्यादा सामान लेकर चढ़े तो 6 गुना लगेगी पेनल्टी, स्लीपर और AC कोच की लिमिट जान लें

सफर पर निकलते वक्त अक्सर लोग ज्यादा सामान पैक कर लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि Indian Railway में सामान लेकर चढ़ने की लिमिट होती है. लिमिट से ज्यादा लगेज लेकर चलना आपकी जेब के लिए भारी पड़ सकता है. चलिए जानते हैं कि स्लीपर से लेकर एसी क्लास के लिए बैगेज की लिमिट क्या है.

Kusum Lata | Apr 28, 2026, 03:38 PM IST

1.Indian Railway Luggage Limit

Indian Railway Luggage Limit
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भारतीय रेलवे का लगेज लिमिट का नियम

ट्रेन यात्रा का एक सुविधाजनक माध्यम है, लेकिन ट्रेन में लिमिटेड स्पेस होता है. एक कम्पार्टमेंट में छह से आठ लोग यात्रा करते हैं, रेलवे के लिए यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आठों यात्रियों का सामान सीट के नीचे की जगह पर आ जाए. ताकि यात्रियों के लिए यात्रा सुविधाजनक हो और सफर के दौरान ट्रेन के अंदर चलने-फिरने में आसानी हो. फोटो- कैन्वा

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2.Baggage Limit for SL, 3A, 2A, 1A

Baggage Limit for SL, 3A, 2A, 1A
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SL, 3A, 2A, 1A में क्या है बैगेज लिमिट

एसी फर्स्ट क्लास में एक यात्री 70 किलो तक का सामान लेकर चढ़ सकते हैं.
सेकंड AC: 50 किलो
थर्ड AC: 40 किलो
स्लीपर क्लासः 40 किलो
2S और जनरलः 35 किलो
इंडियन रेलवे इस बात को समझता है कि पैकिंग में 19-20 हो जाता है. इसलिए फ्री लिमिट के ऊपर रेलवे मार्जिनल अलाउंस की सुविधा भी देता है. ये अलाउंस फर्स्ट एसी में 15 किलो और बाकी सभी कोच में 10 किलो तक का है. फोटो- कैन्वा

3.Baggage Limit for Group Travel

Baggage Limit for Group Travel
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ग्रुप में सफर करने पर क्या होगी बैगेज लिमिट

बैगेज लिमिट प्रति यात्री के आधार पर तय होती है. ऐसे में अगर 2AC में 5 लोगों का एक परिवार सफर करेगा तो 50x5 यानी 250 किलो तक का सामान वो परिवार लेकर चल सकता है.  फोटो- कैन्वा

4.How to book extra Luggage Indian Railway

How to book extra Luggage Indian Railway
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Parcel Office में जाकर बुक करें एक्स्ट्रा लगेज

अगर आपने तय लिमिट से ज्यादा सामान बुक कर लिया है, तो आप ट्रेन के निर्धारित समय से 1 से 2 घंटे पहले पार्सल ऑफिस में जाकर एक्स्ट्रा लगेज बुक कर सकते हैं. लगेज के लिए रेलवे का एक तय रेट कार्ड है. इस रेट कार्ड में दूरी और वज़न के हिसाब से लगेज का चार्ज लगता है. उदाहरण के लिए, 1000 किलोमीटर के सफर में अगर आपको 25 किलो का लगेज बुक करना है, तो आपको 94.84 रुपये चुकाने होंगे. अगर आप फ्री लिमिट से ज्यादा सामान के साथ ट्रैवल करते पकड़े गए तो आपको पेनल्टी देनी होगी, वो पेनल्टी इस रेट कार्ड के आधार पर तय होगी. फोटो- कैन्वा

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5.Railway charges 6 times penalty for extra Luggage

Railway charges 6 times penalty for extra Luggage
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ज्यादा सामान के साथ ट्रैवल किया तो 6 गुना पेनल्टी वसूलेगा रेलवे

अगर आप फ्री लिमिट से ज्यादा लगेज के साथ ट्रैवल करते हैं, लेकिन आपका सामान मार्जिनल अलाउंस के दायरे में है, तो आपको रेट कार्ड में दर्ज कीमत का डेढ़ गुना आपको पेनल्टी के तौर पर देना होगा. वहीं, अगर आपका लगेज मार्जिनल अलाउंस से ज्यादा है तो रेट कार्ड में दर्ज कीमत से 6 गुना ज्यादा पेनल्टी यात्री को चुकानी पड़ेगी. यानी अगर आप फ्री लिमिट से 10 किलो ज्यादा सामान तक ज्यादा लेकर सफर करते पकड़े जाते हैं तो आपको तय रेट से 1.5 गुना और उससे ज्यादा सामान होने पर 6 गुना पेनाल्टी देनी होगी. फोटो- कैन्वा

6.How to Avoid paying Luggage Penalty

How to Avoid paying Luggage Penalty
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एक्स्ट्रा लगेज की पेनल्टी देने से कैसे बचें

एक तरीका तो ये है कि आप अपना सामान लिमिट में पैक करें. लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आपको ज्यादा सामान के साथ सफर करना पड़ जाता है. ऐसी स्थिति में आप अपनी ट्रेन के समय से पहले पार्सल ऑफिस में जाएं, एक्स्ट्रा सामान बुक करें, तय फीस दें और उसकी रसीद अपने पास रखें. रसीद अपने पास रखें ताकि लगेज की जांच होने पर वो रसीद दिखाकर आप पेनल्टी से बच सकें. फोटो- कैन्वा

7.You can also book parcel for very heavy luggage

You can also book parcel for very heavy luggage
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ज्यादा सामान हो तो आप पार्सल भी बुक कर सकते हैं

अगर आपके पास बहुत ज्यादा सामान है तो आप पार्सल ऑफिस जाकर पार्सल बुक कर सकते हैं. पार्सल बुक करने के बाद ये सामान पार्सल यान से आपके डेस्टीनेशन तक चला जाएगा. वहां, पार्सल ऑफिस से आप अपना सामान कलेक्ट कर सकते हैं.  फोटो- कैन्वा

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