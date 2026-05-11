Indian Railway Rule: GNWL और TQWL में कौन पहले क्लियर होता है, 90% लोग नहीं जानते फैक्ट

2 . GNWL, TQWL, PQWL: Types of Waitlist on Train

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ट्रेन में कितने तरह की वेटिंग लिस्ट होती है?

ट्रेन में प्रमुख रूप से 5 तरह की वेटिंग लिस्ट होती है.

1. GNWL- जनरल वेट लिस्ट, सबसे कॉमन. जब ट्रेन के ओरिजिन वाले स्टेशन से टिकट बुक की जाती है और टिकट वेटिंग होती है तो GNWL टिकट मिलता है.

2. RLWL- रिमोट लोकेशन वेट लिस्ट. किसी ट्रेन के रूट पर पड़ने वाले कुछ स्टेशनों के लिए रेलवे टिकट का अलग कोटा होता है. ऐसे स्टेशन से वेटिंग टिकट बुक होने पर RLWL टिकट मिलता है.

3. PQWL- पूल्ड कोटा वेट लिस्ट. किसी ट्रेन के रूट पर पड़ने वाले कुछ स्टेशनों के लिए रेलवे अलग कोटा नहीं देता, कुछ स्टेशनों को मिलाकर एक पूल्ड कोटा बनता है. ऐसे स्टेशन से वेटिंग टिकट बुक होने पर PQWL टिकट मिलता है.

4. TQWL/CKWL- तत्काल कोटा वेट लिस्ट. जब आप तत्काल में टिकट बुक करते हैं, तब वेटिंग होने पर TQWL टिकट मिलता है.

5. RSWL- रोडसाइड वेट लिस्ट- अगर आप ट्रेन के ओरिजिन स्टेशन से टिकट बुक करते हैं और आसपास के किसी छोटे स्टेशन तक के लिए टिकट लेते हैं तो वेटिंग टिकट पर RSWL लिखा मिल सकता है.

