कितने दिन पहले कर सकते हैं पूरे ट्रेन कोच की बुकिंग? जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका

6 . सामान्य टिकटिंग से अलग

6

पेमेंट की प्रक्रिया सामान्य टिकटिंग से अलग होती है. यात्री को चालान या ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना पड़ता है. पूरे कोच की बुकिंग में सामान्य टिकट की तुलना में ज्यादा किराया देना पड़ता है. इसका कारण है कि रेलवे यह सुनिश्चित करता है कि सीटें खाली न रहें.

