Papaya Side Effects: ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल

NASA ने एलियंस को लेकर किया बड़ा खुलासा, बातचीत सुनकर इंसानी कोड्स को कर रहे हैं डिकोड

PM मोदी ने लॉन्च किया BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क, आसानी से होगा 5G में अपग्रेड

Dussehra 2025: 1 या 2 अक्टूबर किस दिन है दशहरा?, रावण दहन की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लें

कितने दिन पहले कर सकते हैं पूरे ट्रेन कोच की बुकिंग? जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका

Durga Puja 2025: मां दुर्गा को विदाई से पहले क्यों होता है सिंदूर खेला? जानें रस्म की शुरुआत कब

घर में कितना सोना-चांदी रख सकते हैं आप? जानिए भारत में इसे लेकर क्या है नियम

Stree 3 नहीं, पहले दिखेगी 'छोटी स्त्री'.. हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की पहली एनिमेशन फिल्म का ऐलान!

Best Way to Running: रनिंग क्या खाली पेट करनी चाहिए?, दौड़ने से पहले कितना पानी पीना चाहिए?

भारत लाया गया BKI से जुड़ा खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह, कई गंभीर अपराधों में था आरोपी

कितने दिन पहले कर सकते हैं पूरे ट्रेन कोच की बुकिंग? जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका

भारत में रोजाना लाखों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. कई बार लोग बड़े परिवार या ग्रुप के साथ यात्रा की योजना बनाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूरा ट्रेन कोच बुक किया जा सकता है? इसका जवाब है- हां, लेकिन इसके लिए रेलवे ने खास नियम और प्रक्रिया तय की है.

राजा राम | Sep 27, 2025, 12:06 PM IST

1.पूरी कोच बुक करने की सुविधा

पूरी कोच बुक करने की सुविधा
1

भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पूरी कोच बुक करने की सुविधा देता है. यह विकल्प खासतौर पर तब काम आता है जब कोई ग्रुप, ऑफिस टीम या फैमिली किसी इवेंट या ट्रिप पर जा रही हो.

2.60 दिन पहले से उपलब्ध

60 दिन पहले से उपलब्ध
2

सामान्य रिजर्वेशन की तरह ही पूरे कोच की बुकिंग भी पहले से की जाती है. रेलवे नियमों के मुताबिक, यह सुविधा 60 दिन पहले से उपलब्ध होती है.
 

3.यात्रियों की पूरी लिस्ट जमा करनी होती है

यात्रियों की पूरी लिस्ट जमा करनी होती है
3

पूरे कोच को बुक कराने के लिए यात्री को नजदीकी रेलवे स्टेशन मास्टर या रेलवे ऑफिस से संपर्क करना पड़ता है. इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म और यात्रियों की पूरी लिस्ट जमा करनी होती है.
 

4.आपकी रिक्वेस्ट आगे बढ़ाई जाती है

आपकी रिक्वेस्ट आगे बढ़ाई जाती है
4

इसके बाद रेलवे अधिकारी सीटों की उपलब्धता चेक करते हैं. यदि कोच खाली होता है, तो आपकी रिक्वेस्ट आगे बढ़ाई जाती है.

5.बुकिंग प्रक्रिया पब्लिक रिजर्वेशन से पहले

बुकिंग प्रक्रिया पब्लिक रिजर्वेशन से पहले
5

बुकिंग प्रक्रिया पब्लिक रिजर्वेशन से पहले शुरू होती है ताकि बाकी यात्रियों को दिक्कत न हो. कई बार अधिकारी से व्यक्तिगत मुलाकात भी करनी पड़ती है.

6.सामान्य टिकटिंग से अलग

सामान्य टिकटिंग से अलग
6

पेमेंट की प्रक्रिया सामान्य टिकटिंग से अलग होती है. यात्री को चालान या ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना पड़ता है. पूरे कोच की बुकिंग में सामान्य टिकट की तुलना में ज्यादा किराया देना पड़ता है. इसका कारण है कि रेलवे यह सुनिश्चित करता है कि सीटें खाली न रहें.
 

7.निश्चिंत होकर अपनी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं

निश्चिंत होकर अपनी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं
7

पेमेंट कंफर्म होते ही पूरा कोच ब्लॉक कर दिया जाता है और यात्री निश्चिंत होकर अपनी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं.

