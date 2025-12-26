ये भारतीय मूल की महिला बनीं सबसे अमीर CEO, नेटवर्थ के मामले में सत्या नडेला-सुंदर पिचाई को छोड़ा पीछे

बिजनेस
राजा राम | Dec 26, 2025, 06:22 PM IST
1.कुल संपत्ति करीब ₹50,170 करोड़
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, भारतीय-अमेरिकी टेक लीडर जयश्री उल्लाल दुनिया की सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर बनकर उभरी हैं. उनकी कुल संपत्ति करीब ₹50,170 करोड़ आंकी गई है.
2.सत्या नडेला और सुंदर पिचाई को भी पीछे छोड़ दिया
इस सूची में जयश्री उल्लाल ने माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई को भी पीछे छोड़ दिया है. नडेला और पिचाई की नेटवर्थ उनके मुकाबले काफी कम है.
3.अरिस्टा नेटवर्क्स की CEO
जयश्री उल्लाल अमेरिका की नेटवर्किंग कंपनी अरिस्टा नेटवर्क्स की CEO और चेयरपर्सन हैं. साल 2008 से वह कंपनी की कमान संभाल रही हैं और इसे डेटा सेंटर और क्लाउड नेटवर्किंग के क्षेत्र में बड़ी पहचान दिलाई है.
4.साल-दर-साल मजबूत बढ़ोतरी
अरिस्टा नेटवर्क्स ने 2024 में करीब 7 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया, जिसमें साल-दर-साल मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली. कंपनी की सफलता में जयश्री के नेतृत्व की अहम भूमिका रही है.
5.शुरुआती पढ़ाई नई दिल्ली में हुई
जयश्री उल्लाल का जन्म लंदन में हुआ, जबकि उनकी शुरुआती पढ़ाई नई दिल्ली में हुई. बाद में उन्होंने अमेरिका में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई की.
6.सिस्को सिस्टम्स कंपनी में अहम जिम्मेदारियां संभालीं
करियर की शुरुआत उन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से की और आगे चलकर सिस्को सिस्टम्स जैसी दिग्गज कंपनी में अहम जिम्मेदारियां संभालीं.
7.सिलिकॉन वैली की सबसे सफल टेक कंपनियों में शामिल
सिस्को में करीब 15 साल के अनुभव के बाद उन्होंने अरिस्टा नेटवर्क्स का नेतृत्व संभाला और इसे सिलिकॉन वैली की सबसे सफल टेक कंपनियों में शामिल कराया. जयश्री उल्लाल की यह उपलब्धि न सिर्फ टेक इंडस्ट्री, बल्कि भारतीय मूल के प्रोफेशनल लीडर्स के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा मानी जा रही है.