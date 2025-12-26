ये भारतीय मूल की महिला बनीं सबसे अमीर CEO, नेटवर्थ के मामले में सत्या नडेला-सुंदर पिचाई को छोड़ा पीछे

7 . सिलिकॉन वैली की सबसे सफल टेक कंपनियों में शामिल

7

सिस्को में करीब 15 साल के अनुभव के बाद उन्होंने अरिस्टा नेटवर्क्स का नेतृत्व संभाला और इसे सिलिकॉन वैली की सबसे सफल टेक कंपनियों में शामिल कराया. जयश्री उल्लाल की यह उपलब्धि न सिर्फ टेक इंडस्ट्री, बल्कि भारतीय मूल के प्रोफेशनल लीडर्स के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा मानी जा रही है.



