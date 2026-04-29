भारत की इन कंपनियों में नौकरी मिल जाए तो करियर सेट समझिए, Top 25 Companies की नई लिस्ट आ गई

4 . JP MorganChase

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न्यूयॉर्क बेस्ड जेपी मॉर्गन चेज़ भारत में बेहतरीन करियर ग्रोथ देने वाली चौथी सबसे बड़ी कंपनी है. यह कंपनी बैंकिंग, मार्केट और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेस देती है. यह एक मल्टीनेशनल इनवेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज़ कंपनी है. यह कंपनी बिजनेस ऑपरेशन एनालिस्ट, फ्रॉड एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे पोस्ट्स पर सबसे ज्यादा जॉब्स ऑफर करती है.