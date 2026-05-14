भारत का ये जिला कहलाता है Sugar Bowl of India, चीनी उत्पादन करने वाले Top 5 States

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Kusum Lata | May 14, 2026, 06:17 PM IST
1.दुनिया को कितनी चीनी सप्लाई करता है भारत?
ब्राज़ील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और एक्सपोर्टर देश है. पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाली चीनी का 20-25 प्रतिशत ब्राज़ील बेचता है. वहीं, लगभग 19 प्रतिशत चीनी भारत से भेजी जाती है. भारत दुनिया के 80 देशों में चीनी की सप्लाई करता है. फोटो- कैन्वा
2.कितनी चीनी प्रोड्यूस करता है भारत?
भारत एक साल में 35.5 मिलियन टन चीनी का उत्पादन करता है. इसमें से लगभग 56 प्रतिशत चीनी भारत एक्सपोर्ट करता है. साल 2025-26 में फरवरी तक भारत ने 20 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट की थी. इसमें से सबसे ज्यादा 47 हजार टन चीनी UAE ने खरीदी और उसके बाद अफगानिस्तान ने 46 हजार टन चीनी भारत से खरीदी. फोटो- कैन्वा
3.किस जिले को कहते हैं चीनी का कटोरा?
गन्ने के उत्पादन और चीनी के प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है. पूरे देश में जितनी चीनी बनती है, उसका 50 प्रतिशत यूपी में बनता है. यहां के मुजफ्फरनगर जिले को चीनी का कटोरा यानी Sugar Bowl Of India कहा जाता है. फोटो- कैन्वा
4.चीनी उत्पादन करने वाले टॉप 5 राज्य
उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 2252 लाख टन चीनी का उत्पादन सालभर में करता है. दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, वह सालभर में 1239 लाख टन चीनी का उत्पादन करता है. महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक (624 लाख टन), तमिलनाडु (169 लाख टन) और गुजरात (146 टन) चीनी का उत्पादन करते हैं. फोटो- कैन्वा
5.सरकार ने क्यों बैन किया चीनी का एक्सपोर्ट?
भारत ने 30 सितंबर तक चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है. रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, बीते साल चीनी का उत्पादन जरूरत के मुताबिक नहीं हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि अल नीनो की वजह से इस साल मानसून प्रभावित होगा जिसका असर गन्ने की खेती पर पड़ सकता है, ऐसा होने पर इस साल भी चीनी का उत्पादन कमज़ोर पड़ सकता है. इस साल के लिए सरकार ने 1.59 मिलियन मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी थी. जिसमें से 8 लाख टन चीनी के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं और 6 लाख टन चीनी पहले ही शिप की जा चुकी है. सरकार ने कहा है कि जितनी चीनी के एक्सपोर्ट की प्रोसेस शुरू हो गई है, उन्हें विशेष शर्तों के साथ जाने दिया जाएगा. फोटो- कैन्वा