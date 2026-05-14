भारत का ये जिला कहलाता है Sugar Bowl of India, चीनी उत्पादन करने वाले Top 5 States

5 . सरकार ने क्यों बैन किया चीनी का एक्सपोर्ट?

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भारत ने 30 सितंबर तक चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है. रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, बीते साल चीनी का उत्पादन जरूरत के मुताबिक नहीं हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि अल नीनो की वजह से इस साल मानसून प्रभावित होगा जिसका असर गन्ने की खेती पर पड़ सकता है, ऐसा होने पर इस साल भी चीनी का उत्पादन कमज़ोर पड़ सकता है. इस साल के लिए सरकार ने 1.59 मिलियन मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी थी. जिसमें से 8 लाख टन चीनी के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं और 6 लाख टन चीनी पहले ही शिप की जा चुकी है. सरकार ने कहा है कि जितनी चीनी के एक्सपोर्ट की प्रोसेस शुरू हो गई है, उन्हें विशेष शर्तों के साथ जाने दिया जाएगा. फोटो- कैन्वा