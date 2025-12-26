इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट

बिजनेस
राजा राम | Dec 26, 2025, 08:41 PM IST
1.रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा
इनकम टैक्स विभाग के इस नए कदम से टैक्सपेयर्स को अब रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. पहले जहां आवेदन मैन्युअली या असेसिंग ऑफिसर के माध्यम से भेजना होता था, वहीं अब यह काम सीधे ई-पोर्टल से किया जा सकता है.
2.रिक्वेस्ट ऑनलाइन दायर की जा सकती है
नए फीचर के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल (DRP) के निर्देशों और रिवीजन ऑर्डर्स के खिलाफ रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट ऑनलाइन दायर की जा सकती है. इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के सर्विस टैब में जाकर रेक्टिफिकेशन विकल्प चुनना होगा.
3.समस्या काफी हद तक खत्म होगी
इस व्यवस्था से टैक्सपेयर्स अपनी अर्जी सीधे उसी अथॉरिटी तक पहुंचा सकते हैं, जिसके पास मूल आदेश को लागू करने का अधिकार है. इससे बीच में फाइल अटकने या देरी की समस्या काफी हद तक खत्म होगी.
4.प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो गई
रिवीजन ऑर्डर्स आमतौर पर सीनियर टैक्स अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं. धारा 263 के तहत विभाग के हित में गलत आदेश को बदला जा सकता है, जबकि धारा 264 टैक्सपेयर को राहत देने से जुड़ी होती है. पहले इन मामलों में एक समान ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, जिससे बार-बार फॉलोअप करना पड़ता था. अब यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो गई है.
5.समय और मेहनत दोनों की बचत करेगा
कुल मिलाकर, यह अपडेट टैक्स कंप्लायंस को सरल बनाएगा और जटिल मामलों में भी टैक्सपेयर्स को समय और मेहनत दोनों की बचत करेगा.