इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट

4 . प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो गई

4

रिवीजन ऑर्डर्स आमतौर पर सीनियर टैक्स अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं. धारा 263 के तहत विभाग के हित में गलत आदेश को बदला जा सकता है, जबकि धारा 264 टैक्सपेयर को राहत देने से जुड़ी होती है. पहले इन मामलों में एक समान ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, जिससे बार-बार फॉलोअप करना पड़ता था. अब यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो गई है.

