बुमराह, भुवनेश्वर, अर्शदीप भी नहीं कर पाए ये कारनामा, दीप्ति शर्मा ने रच दिया इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये खास रिकार्ड

क्या होता है Dashcam, जिसने खोल दी IT मैनेजर से गैंगरेप की पोल, शरीर पर मिले हैवानियत के निशान

शनिवार को इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा

इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट

8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी

ये भारतीय मूल की महिला बनीं सबसे अमीर CEO, नेटवर्थ के मामले में सत्या नडेला-सुंदर पिचाई को छोड़ा पीछे

इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नया फीचर लॉन्च किया है. इस अपडेट के जरिए अब कुछ खास इनकम टैक्स ऑर्डर्स में हुई स्पष्ट गलतियों को सुधारने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना संभव हो गया है. 

राजा राम | Dec 26, 2025, 08:41 PM IST

1.रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा

1

इनकम टैक्स विभाग के इस नए कदम से टैक्सपेयर्स को अब रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. पहले जहां आवेदन मैन्युअली या असेसिंग ऑफिसर के माध्यम से भेजना होता था, वहीं अब यह काम सीधे ई-पोर्टल से किया जा सकता है. 
 

2.रिक्वेस्ट ऑनलाइन दायर की जा सकती है

2

नए फीचर के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल (DRP) के निर्देशों और रिवीजन ऑर्डर्स के खिलाफ रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट ऑनलाइन दायर की जा सकती है. इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के सर्विस टैब में जाकर रेक्टिफिकेशन विकल्प चुनना होगा. 

3.समस्या काफी हद तक खत्म होगी

3

इस व्यवस्था से टैक्सपेयर्स अपनी अर्जी सीधे उसी अथॉरिटी तक पहुंचा सकते हैं, जिसके पास मूल आदेश को लागू करने का अधिकार है. इससे बीच में फाइल अटकने या देरी की समस्या काफी हद तक खत्म होगी. 

4.प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो गई

4

रिवीजन ऑर्डर्स आमतौर पर सीनियर टैक्स अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं. धारा 263 के तहत विभाग के हित में गलत आदेश को बदला जा सकता है, जबकि धारा 264 टैक्सपेयर को राहत देने से जुड़ी होती है. पहले इन मामलों में एक समान ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, जिससे बार-बार फॉलोअप करना पड़ता था. अब यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो गई है. 
 

5.समय और मेहनत दोनों की बचत करेगा

5

कुल मिलाकर, यह अपडेट टैक्स कंप्लायंस को सरल बनाएगा और जटिल मामलों में भी टैक्सपेयर्स को समय और मेहनत दोनों की बचत करेगा. 

