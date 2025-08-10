भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी, मोदी-राजनाथ के बाद अब गडकरी की एंट्री, दिया जोरदार और साफ संदेश
Sudha Murthy Quotes: रिश्ते को मजबूत करेंगी सुधा मूर्ति की ये बातें, हैप्पी लाइफ के लिए अपनाएं उनके अनमोल विचार
15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय, भारत ने कहा- कुछ भी हो...
Somwar Ke Upay: सोमवार के दिन करें लौंग के ये सरल उपाय प्रसन्न होंगे महादेव, चुटकियों में मिट जाएंगे दुख-दर्द
इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस
AUS vs SA 2nd T20 Dream11 Prediction: डेविड या रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
Sanju Samson के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की खबरों पर लगा ब्रेक, RR ने दिया बड़ा अपडेट
'शकुन रानी ने 2 बार वोट नहीं डाला', चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सबूत को झूठा करार दिया, मांगा जवाब
कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन
बिना चले ही बिजली चूस लेती हैं घर की ये 'वैम्पायर मशीनें', Electricity Bill में करनी हो बचत तो ये काम करें
डीएनए मनी
राजा राम | Aug 10, 2025, 11:33 PM IST
1.तुरंत फैसला कर देते हैं
कॉर्पोरेट दुनिया में यह आम बात है कि सैलरी और बोनस तय करने की जिम्मेदारी HR विभाग के पास होती है. लेकिन एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग इस नियम को बिल्कुल नहीं मानते. यहां हर महीने वह खुद कर्मचारियों की कमाई पर नजर डालते हैं और अगर उन्हें लगता है कि किसी को ज्यादा मिलना चाहिए, तो वह तुरंत फैसला कर देते हैं.
2.बेहतरीन टैलेंट को बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका
हुआंग के मुताबिक, बेहतरीन टैलेंट को बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका है उन्हें मार्केट में सबसे बेहतर भुगतान करना. यही वजह है कि कंपनी के लगभग 80% कर्मचारी करोड़पति हैं और आधे से ज्यादा की नेटवर्थ 200 करोड़ रुपये से ऊपर है.
3.हर कर्मचारी का डेटा देखते हैं
इसके पीछे एक खास सिस्टम भी है. हुआंग मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल कर हर कर्मचारी का डेटा देखते हैं, नाम, पद, परफॉर्मेंस और इनकम. ये जानकारी उन्हें बोनस और वेतन बढ़ाने के फैसले लेने में मदद करती है.
4.कर्मचारियों की संपत्ति करोड़ों में पहुंच गई
सिर्फ सैलरी ही नहीं, एनवीडिया का एम्प्लॉई स्टॉक परचेज प्रोग्राम भी बड़ा गेमचेंजर है. इस योजना के तहत कर्मचारी 15% डिस्काउंट पर कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं. पिछले साल कंपनी के शेयर 79% बढ़े, जिससे हजारों कर्मचारियों की संपत्ति करोड़ों में पहुंच गई.
5.‘पर्सनल टच’ वाली लीडरशिप
आज एनवीडिया की मार्केट वैल्यू 4.39 ट्रिलियन डॉलर है, और यह दुनिया की सबसे वैल्यूएबल पब्लिक कंपनी बन चुकी है. AI सेक्टर में बूम का फायदा जरूर मिला, लेकिन हुआंग की ‘पर्सनल टच’ वाली लीडरशिप भी इसमें अहम रही.
6.नेटवर्थ 157 अरब डॉलर से ज्यादा
कंपनी के तीन बोर्ड मेंबर हाल ही में अरबपति बने हैं, जबकि खुद हुआंग की नेटवर्थ 157 अरब डॉलर से ज्यादा है. इसके बावजूद, वह कहते हैं कि उनका ध्यान अपने बैंक बैलेंस पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि कंपनी में हर इंसान को उसके काम का सही इनाम मिले.
7.टीम की वफादारी और मोटिवेशन भी आसमान छूने लगता है
एनवीडिया का यह मॉडल दिखाता है कि अगर CEO सीधे कर्मचारियों से जुड़कर फैसले लें, तो न सिर्फ मुनाफा बढ़ता है, बल्कि टीम की वफादारी और मोटिवेशन भी आसमान छूने लगता है.