Twitter
Advertisement
Headlines

भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी, मोदी-राजनाथ के बाद अब गडकरी की एंट्री, दिया जोरदार और साफ संदेश

Sudha Murthy Quotes: रिश्ते को मजबूत करेंगी सुधा मूर्ति की ये बातें, हैप्पी लाइफ के लिए अपनाएं उनके अनमोल विचार

15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय, भारत ने कहा- कुछ भी हो...

Somwar Ke Upay: सोमवार के दिन करें लौंग के ये सरल उपाय प्रसन्न होंगे महादेव, चुटकियों में मिट जाएंगे दुख-दर्द

इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस

AUS vs SA 2nd T20 Dream11 Prediction: डेविड या रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

Sanju Samson के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की खबरों पर लगा ब्रेक, RR ने दिया बड़ा अपडेट

'शकुन रानी ने 2 बार वोट नहीं डाला', चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सबूत को झूठा करार दिया, मांगा जवाब

कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

बिना चले ही बिजली चूस लेती हैं घर की ये 'वैम्पायर मशीनें', Electricity Bill में करनी हो बचत तो ये काम करें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी, मोदी-राजनाथ के बाद अब गडकरी की एंट्री, दिया जोरदार और साफ संदेश

भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी, मोदी-राजनाथ के बाद अब गडकरी की एंट्री, दिया जोरदार और साफ संदेश

Sudha Murthy Quotes: रिश्ते को मजबूत करेंगी सुधा मूर्ति की ये बातें, हैप्पी लाइफ के लिए अपनाएं उनके अनमोल विचार

रिश्ते को मजबूत करेंगी सुधा मूर्ति की ये बातें, हैप्पी लाइफ के लिए अपनाएं उनके अनमोल विचार

15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय, भारत ने कहा- कुछ भी हो...

15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय, भारत ने कहा- कुछ भी हो...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस

इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस

AUS vs SA 2nd T20 Dream11 Prediction: डेविड या रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

AUS vs SA 2nd T20: टिम डेविड या रियान रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

HomePhotos

डीएनए मनी

इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस

एनवीडिया में CEO जेन्सेन हुआंग हर कर्मचारी की कमाई खुद मॉनिटर करते हैं. इस अप्रोच से न सिर्फ मुनाफा बढ़ा, बल्कि आधे से ज्यादा कर्मचारी करोड़पति बन गए हैं.

राजा राम | Aug 10, 2025, 11:33 PM IST

1.तुरंत फैसला कर देते हैं

तुरंत फैसला कर देते हैं
1

कॉर्पोरेट दुनिया में यह आम बात है कि सैलरी और बोनस तय करने की जिम्मेदारी HR विभाग के पास होती है. लेकिन एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग इस नियम को बिल्कुल नहीं मानते. यहां हर महीने वह खुद कर्मचारियों की कमाई पर नजर डालते हैं और अगर उन्हें लगता है कि किसी को ज्यादा मिलना चाहिए, तो वह तुरंत फैसला कर देते हैं.

Advertisement

2.बेहतरीन टैलेंट को बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका

बेहतरीन टैलेंट को बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका
2

हुआंग के मुताबिक, बेहतरीन टैलेंट को बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका है उन्हें मार्केट में सबसे बेहतर भुगतान करना. यही वजह है कि कंपनी के लगभग 80% कर्मचारी करोड़पति हैं और आधे से ज्यादा की नेटवर्थ 200 करोड़ रुपये से ऊपर है.
 

3.हर कर्मचारी का डेटा देखते हैं

हर कर्मचारी का डेटा देखते हैं
3

इसके पीछे एक खास सिस्टम भी है. हुआंग मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल कर हर कर्मचारी का डेटा देखते हैं, नाम, पद, परफॉर्मेंस और इनकम. ये जानकारी उन्हें बोनस और वेतन बढ़ाने के फैसले लेने में मदद करती है.
 

4.कर्मचारियों की संपत्ति करोड़ों में पहुंच गई

कर्मचारियों की संपत्ति करोड़ों में पहुंच गई
4

सिर्फ सैलरी ही नहीं, एनवीडिया का एम्प्लॉई स्टॉक परचेज प्रोग्राम भी बड़ा गेमचेंजर है. इस योजना के तहत कर्मचारी 15% डिस्काउंट पर कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं. पिछले साल कंपनी के शेयर 79% बढ़े, जिससे हजारों कर्मचारियों की संपत्ति करोड़ों में पहुंच गई.

TRENDING NOW

5.‘पर्सनल टच’ वाली लीडरशिप

‘पर्सनल टच’ वाली लीडरशिप
5

आज एनवीडिया की मार्केट वैल्यू 4.39 ट्रिलियन डॉलर है, और यह दुनिया की सबसे वैल्यूएबल पब्लिक कंपनी बन चुकी है. AI सेक्टर में बूम का फायदा जरूर मिला, लेकिन हुआंग की ‘पर्सनल टच’ वाली लीडरशिप भी इसमें अहम रही.
 

6.नेटवर्थ 157 अरब डॉलर से ज्यादा

नेटवर्थ 157 अरब डॉलर से ज्यादा
6

कंपनी के तीन बोर्ड मेंबर हाल ही में अरबपति बने हैं, जबकि खुद हुआंग की नेटवर्थ 157 अरब डॉलर से ज्यादा है. इसके बावजूद, वह कहते हैं कि उनका ध्यान अपने बैंक बैलेंस पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि कंपनी में हर इंसान को उसके काम का सही इनाम मिले.

7.टीम की वफादारी और मोटिवेशन भी आसमान छूने लगता है

टीम की वफादारी और मोटिवेशन भी आसमान छूने लगता है
7

एनवीडिया का यह मॉडल दिखाता है कि अगर CEO सीधे कर्मचारियों से जुड़कर फैसले लें, तो न सिर्फ मुनाफा बढ़ता है, बल्कि टीम की वफादारी और मोटिवेशन भी आसमान छूने लगता है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस
इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस
AUS vs SA 2nd T20 Dream11 Prediction: डेविड या रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
AUS vs SA 2nd T20: टिम डेविड या रियान रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन
कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन
बिना चले ही बिजली चूस लेती हैं घर की ये 'वैम्पायर मशीनें', Electricity Bill में करनी हो बचत तो ये काम करें
बिना चले ही बिजली चूस लेती हैं घर की ये 'वैम्पायर मशीनें', Electricity Bill में करनी हो बचत तो ये काम करें
खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस
खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE