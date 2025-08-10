इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस

1 . तुरंत फैसला कर देते हैं

कॉर्पोरेट दुनिया में यह आम बात है कि सैलरी और बोनस तय करने की जिम्मेदारी HR विभाग के पास होती है. लेकिन एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग इस नियम को बिल्कुल नहीं मानते. यहां हर महीने वह खुद कर्मचारियों की कमाई पर नजर डालते हैं और अगर उन्हें लगता है कि किसी को ज्यादा मिलना चाहिए, तो वह तुरंत फैसला कर देते हैं.