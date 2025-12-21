FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bank Holidays: इस हफ्ते 7 में से 6 दिन बैंक बंद, जानें आपके शहर में कब-कब रहेगी छुट्टी

इस हफ्ते 7 में से 6 दिन बैंक बंद, जानें आपके शहर में कब-कब रहेगी छुट्टी

अरावली की नई परिभाषा के बीच केंद्र सरकार का बड़ा दावा, भूपेंद्र यादव बोले- 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित

अरावली की नई परिभाषा के बीच केंद्र सरकार का बड़ा दावा, भूपेंद्र यादव बोले- 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित

Rashifal 22 December 2025: कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
2026 में अमीरों की हाउसिंग ऑप्शन बदल जाएगी, फ्लैट की जगह इस तरह के घर होंगे पहली पसंद

2026 में अमीरों की हाउसिंग ऑप्शन बदल जाएगी, फ्लैट की जगह इस तरह के घर होंगे पहली पसंद

अरावली खत्म होने का अंजाम क्या होगा? उत्तर भारत पर पड़ेंगे ये 5 गंभीर असर

अरावली खत्म होने का अंजाम क्या होगा? उत्तर भारत पर पड़ेंगे ये 5 गंभीर असर

पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें

पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें

HomePhotos

बिजनेस

2026 में अमीरों की हाउसिंग ऑप्शन बदल जाएगी, फ्लैट की जगह इस तरह के घर होंगे पहली पसंद

साल 2026 भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़े बदलाव लेकर आ सकता है. बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ती आय और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते अब अमीर खरीदार सिर्फ फ्लैट नहीं, बल्कि प्रीमियम और सुरक्षित रहने के विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. 

राजा राम | Dec 21, 2025, 10:06 PM IST

1.संभावनाओं से भरा साल

संभावनाओं से भरा साल
1

रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 2026 एक संभावनाओं से भरा साल माना जा रहा है. खासतौर पर हाई-इनकम ग्रुप के खरीदारों की पसंद में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. अब लोगों की प्राथमिकता केवल एक घर खरीदना नहीं, बल्कि एक बेहतर और आरामदायक जीवनशैली अपनाना बनती जा रही है. 

Advertisement

2.बेहतर प्लानिंग वाली लोकेशन को तरजीह

बेहतर प्लानिंग वाली लोकेशन को तरजीह
2

Colliers India की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले साल में विला और गेटेड कम्युनिटी वाले घरों की मांग में तेज उछाल देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट बताती है कि भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों की जगह लोग अब खुली, शांत और बेहतर प्लानिंग वाली लोकेशन को तरजीह दे रहे हैं.
 

3.प्रीमियम और सुरक्षित

प्रीमियम और सुरक्षित
3

इन गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में क्लब हाउस, हरियाली, वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के लिए प्ले एरिया और 24x7 सिक्योरिटी जैसे फीचर्स खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं. खासकर वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने बड़े और स्वतंत्र घरों की मांग को और बढ़ाया है. 
 

4.आधुनिक तकनीक पर ज्यादा ध्यान

आधुनिक तकनीक पर ज्यादा ध्यान
4

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि औसत आय में वृद्धि और लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ने से प्रीमियम हाउसिंग को मजबूती मिली है. भले ही निर्माण लागत बढ़ी हो, लेकिन बिक्री स्थिर बनी हुई है क्योंकि खरीदार अब क्वालिटी और आधुनिक तकनीक पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. 
 

TRENDING NOW

5.फ्लैट्स की तुलना में विला अमीरों की पहली पसंद

फ्लैट्स की तुलना में विला अमीरों की पहली पसंद
5

इसके अलावा, सड़क, मेट्रो और एक्सप्रेसवे जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं ने शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित प्रोजेक्ट्स को भी आकर्षक बना दिया है. यही वजह है कि 2026 में फ्लैट्स की तुलना में विला और गेटेड कम्युनिटी घर अमीरों की पहली पसंद बन सकते हैं.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2026 में अमीरों की हाउसिंग ऑप्शन बदल जाएगी, फ्लैट की जगह इस तरह के घर होंगे पहली पसंद
2026 में अमीरों की हाउसिंग ऑप्शन बदल जाएगी, फ्लैट की जगह इस तरह के घर होंगे पहली पसंद
अरावली खत्म होने का अंजाम क्या होगा? उत्तर भारत पर पड़ेंगे ये 5 गंभीर असर
अरावली खत्म होने का अंजाम क्या होगा? उत्तर भारत पर पड़ेंगे ये 5 गंभीर असर
पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें
पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें
क्या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान के अंडर-19 क्रिकेटर Sameer Minhas? जानें क्या है सच्चाई
क्या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान के अंडर-19 क्रिकेटर Sameer Minhas? जानें क्या है सच्चाई
PM Kisan: किसानों के खाते में कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? यहां जानिए पूरी जानकारी
किसानों के खाते में कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? यहां जानिए पूरी जानकारी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स 
पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स
Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल
Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल
Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी? 
Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी?
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
MORE
Advertisement