2026 में अमीरों की हाउसिंग ऑप्शन बदल जाएगी, फ्लैट की जगह इस तरह के घर होंगे पहली पसंद

बिजनेस
राजा राम | Dec 21, 2025, 10:06 PM IST
1.संभावनाओं से भरा साल
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 2026 एक संभावनाओं से भरा साल माना जा रहा है. खासतौर पर हाई-इनकम ग्रुप के खरीदारों की पसंद में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. अब लोगों की प्राथमिकता केवल एक घर खरीदना नहीं, बल्कि एक बेहतर और आरामदायक जीवनशैली अपनाना बनती जा रही है.
2.बेहतर प्लानिंग वाली लोकेशन को तरजीह
Colliers India की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले साल में विला और गेटेड कम्युनिटी वाले घरों की मांग में तेज उछाल देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट बताती है कि भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों की जगह लोग अब खुली, शांत और बेहतर प्लानिंग वाली लोकेशन को तरजीह दे रहे हैं.
3.प्रीमियम और सुरक्षित
इन गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में क्लब हाउस, हरियाली, वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के लिए प्ले एरिया और 24x7 सिक्योरिटी जैसे फीचर्स खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं. खासकर वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने बड़े और स्वतंत्र घरों की मांग को और बढ़ाया है.
4.आधुनिक तकनीक पर ज्यादा ध्यान
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि औसत आय में वृद्धि और लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ने से प्रीमियम हाउसिंग को मजबूती मिली है. भले ही निर्माण लागत बढ़ी हो, लेकिन बिक्री स्थिर बनी हुई है क्योंकि खरीदार अब क्वालिटी और आधुनिक तकनीक पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.
5.फ्लैट्स की तुलना में विला अमीरों की पहली पसंद
इसके अलावा, सड़क, मेट्रो और एक्सप्रेसवे जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं ने शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित प्रोजेक्ट्स को भी आकर्षक बना दिया है. यही वजह है कि 2026 में फ्लैट्स की तुलना में विला और गेटेड कम्युनिटी घर अमीरों की पहली पसंद बन सकते हैं.