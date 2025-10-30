FacebookTwitterYoutubeInstagram
ये 7 देश Artificial Raining के लिए कर रहे Cloud Seeding का इस्तेमाल, जानें किस नंबर पर है भारत

Sudhir Dalvi: 'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे

LIC AAO Prelims Result 2025: एलआईसी ने जारी किया AAO प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, licindia.in पर यूं करें डाउनलोड

RSMSSB VDO Admit Card 2025: राजस्थान वीडीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in पर कब होगा जारी? यहां जानें सारी डिटेल्स

भाग्यश्री ने खोला अपने घने बालों का राज, हेयर फॉल रोकने के लिए आप भी ट्राई कर सकते हैं ये घरेलू नुस्खा

इस IITian ने अपने सिलिकॉन वैली स्टार्टअप के लिए जुटाए ₹8822655000, जानें करण गोयल ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

दिवाली पर रियल एस्टेट सेक्टर में आई रौनक, लग्ज़री घरों की बिक्री में 25% तक का उछाल

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग हर जगह करते हैं अपनी वाहवाही, तारीफ सुनने के लिए रहते हैं उत्सुक

सर्दियों में टहलने के लिए कौन सा टाइम हे बेस्ट, जानें कितनी देर और कब टहलने पर मिलता है फायदा

तवे पर रोटी, हाथ में साइकिल पंप.. चूल्हे की रोटी फुलाने के लिए लड़कों ने लगाई अनोखी तरकीब, वीडियो हुआ वायरल

इस IITian ने अपने सिलिकॉन वैली स्टार्टअप के लिए जुटाए ₹8822655000, जानें करण गोयल ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

भारतीय मूल के करण गोयल ने अपनी स्टार्टअप के लिए 100 मिलियन डॉलर का फंड जुटाकर लोगों को हैरान कर दिया है, जानें वह कहां से पढ़े-लिखे हैं और अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले वह किन फील्ड्स में अपना हाथ आजमा चुके हैं....

जया पाण्डेय | Oct 30, 2025, 10:36 AM IST

1.भारत के टेक्निकल एक्सपर्ट्स की दुनियाभर में मांग

भारत के टेक्निकल एक्सपर्ट्स की दुनियाभर में मांग
1

भारत के टेक्निकल एक्सपर्ट्स की दुनियाभर में मांग है. अक्सर अमेज़न, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी ग्लोबल कंपनियां इन्हें मोटी सैलरी पर हायर करती हैं लेकिन कुछ प्रतिभाशाली लोग इन कंपनियों के प्रलोभनों में न आकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए दृढ़ रहते हैं.

2.स्टार्टअप के लिए 100 मिलियन डॉलर जुटाकर चर्चा में आए करण गोयल

स्टार्टअप के लिए 100 मिलियन डॉलर जुटाकर चर्चा में आए करण गोयल
2

करण गोयल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. हाल ही में अपनी स्टार्टअप  कार्टेसिया के लिए एक बड़ी फंडिंग इकट्ठा करने के बाद से वह चर्चा में बने हुए हैं. उनके स्टार्टअप कार्टेसिया ने क्लेनर पर्किन्स, इंडेक्स वेंचर्स, लाइटस्पीड और एनवीडिया सहित टॉप इन्वेस्टर्स से 100 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. इसके अलावा उन्होंने  यह भी घोषणा की कि कार्टेशिया ने अपने नए वॉयस मॉडल सोनिक-3 के लॉन्च के साथ रियल-टाइम वॉयस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी सफलता हासिल की है.

3.करण गोयल ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई?

करण गोयल ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई?
3

करण गोयल दिल्ली के आरकेपुरम में स्थित डीपीएस से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है. इसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. फिर उन्होंने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से मशीन लर्निंग में मास्टर डिग्री और स्टैनफोर्ट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की है. 

4.स्टार्टअप शुरू करने से पहले कहां-कहां किया काम?

स्टार्टअप शुरू करने से पहले कहां-कहां किया काम?
4

2023 में कार्टेसिया की स्थापना से पहले करण गोयल ने सेल्सफोर्स एआई रिसर्च में मशीन लर्निंग रिसर्चर और स्नोर्कल एआई में एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम किया. इसके अलावा उन्हें ग्रेलॉक एक्स फेलोशिप के लिए भी चुना गया जहां उन्होंने उद्यमिता और वीसी उद्योग के बारे में सीखा. आज उन्हें तेजी से विकसित हो रहे रियल-टाइम एआई फील्ड में सफल भारतीय मूल के संस्थापकों में से एक के रूप में देखा जा रहा है.

5.कार्टेसिया का सोनिक-3 क्या है?

कार्टेसिया का सोनिक-3 क्या है?
5

करण गोयल के अनुसार कार्टेशिया का सोनिक-3 वर्तमान में बाजार में उपलब्ध सबसे तेज आवाज एआई मॉडलों में से एक है जो भावनात्मक रेंज के साथ स्वाभाविकता प्रदान करने में सक्षम है. यह 42 भाषाओं का समर्थन करता है और 190ms एंड-टू-एंड लेटेंसी हासिल करता है जो बाकी कॉम्पटीटर्स के उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ट्रांसफार्मर-आधारित प्रणालियों की तुलना में काफी तेज है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

