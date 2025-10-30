इस IITian ने अपने सिलिकॉन वैली स्टार्टअप के लिए जुटाए ₹8822655000, जानें करण गोयल ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

2 . स्टार्टअप के लिए 100 मिलियन डॉलर जुटाकर चर्चा में आए करण गोयल

करण गोयल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. हाल ही में अपनी स्टार्टअप कार्टेसिया के लिए एक बड़ी फंडिंग इकट्ठा करने के बाद से वह चर्चा में बने हुए हैं. उनके स्टार्टअप कार्टेसिया ने क्लेनर पर्किन्स, इंडेक्स वेंचर्स, लाइटस्पीड और एनवीडिया सहित टॉप इन्वेस्टर्स से 100 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. इसके अलावा उन्होंने यह भी घोषणा की कि कार्टेशिया ने अपने नए वॉयस मॉडल सोनिक-3 के लॉन्च के साथ रियल-टाइम वॉयस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी सफलता हासिल की है.