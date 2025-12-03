Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें

बिजनेस
Kusum Lata | Dec 03, 2025, 03:11 PM IST
1.Viral Calculation of Mukesh Ambani Expenses
आपको अपने आसपास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे कि बस 4-5 करोड़ मिल जाएं तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे. फाइनेंशियल फ्रीडम माने वो स्थिति जहां आपको ये चिंता न हो कि घर चलाने, मेडिकल इमरजेंसी, रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी या शादी-ब्याह जैसे बड़े खर्चों के लिए पैसे कहां से आएंगे. ऐसे में अगर कोई आपसे ये कहे कि यही 5 करोड़ रोज़ खर्च करने पर भी मुकेश अंबानी की संपत्ति 550 साल तक चलेगी. लेकिन क्या सच में सिर्फ 5 करोड़ (उनके लिए तो सिर्फ ही है) खर्च करने पर उनकी संपत्ति केवल 550 साल में खत्म हो जाएगी?
2.Mukesh Ambani Networth
मुकेश अंबानी की गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है. भारत के सबसे अमीर और दुनिया के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति. फोर्ब्स के मुताबिक, 3 दिसंबर, 2025 को उनकी रियलटाइम नेटवर्थ 115.5 बिलियन डॉलर रुपये है. भारतीय रुपये में 10 लाख करोड़ से थोड़ी ज्यादा.अब नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति की सारी संपत्तियों (चल-अचल दोनों) से जब उसकी देनदारियां घटा दो तो जो आता है उसे कहते हैं नेटवर्थ. यानी इस 10 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ में मुकेश अंबानी की सारी संपत्तियां (रिलायंस ग्रुप में उनकी हिस्सेदारी, एंटीला समेत उनके घर, उनकी ज़मीनें, उनकी गाड़ियां, उनके स्टॉक्स, उनके पास मौजूद पैसा) शामिल हैं. केवल उनके पास मौजूद कैश नहीं.
3.Base of 5 Crore daily expense calculation?
यहां एक बात क्लियर कर दें कि आगे का पूरा हिसाब-किताब हाइपोथेटिकल है. माने, 'ऐसा हुआ तो क्या होगा' सोचकर लगाया गया हिसाब है. क्योंकि हमें नहीं पता है कि इस नेटवर्थ में से कितना कैश है, इतना उनके अकाउंट में है, कितनी चल संपत्ति है और कितनी अचल. ये कैल्कुलेशन पूरी नेटवर्थ को लिक्विड यानी तुरंत खर्च के उपलब्ध पैसा मानकर किया गया है.
4.Mukesh Ambani 5 Crore Daily Expens Simple Calculation
मुकेश अंबानी के पास 10 लाख करोड़ की संपत्ति है. सिंपल कैल्कुलेशन के मुताबिक, अगर वो रोज़ 5 करोड़ रुपये खर्च करें तो 10 लाख करोड़ की संपत्ति खर्च करने में उन्हें 2 लाख करोड़ दिन लगेंगे. साल के 365 दिन से इसे भाग देंगे तो करीब 550 साल का हिसाब बनेगा. यानी दिन के 5 करोड़ खर्च करने पर मुकेश अंबानी की संपत्ति 550 साल तक चलेगी. लेकिन ऐसा होगा नहीं.
5.Why this Viral calculation is wrong?
अब 10 लाख करोड़ रुपये मुकेश अंबानी घर में तो रखेंगे नहीं. इसे वो किसी बैंक अकाउंट में रखेंगे. मान लीजिए कि इतना पैसा वो किसी बैंक के साधारण से सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं. ज्यादातर बैंक सेविंग अकाउंट पर 2.5 से 3 प्रतिशत का सालाना ब्याज देते हैं. यानी 2.5 प्रतिशत के हिसाब 10 लाख करोड़ रुपये पर मुकेश अंबानी को हर साल करीब 25 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मिलेगा. इस 25 हजार करोड़ को आप 365 से भाग देंगे तो पाएंगे कि बिना कुछ किए ही एक दिन में मुकेश अंबानी को 68 करोड़ से ज्यादा रुपये ब्याज में मिल रहे हैं. ऐसे में दिन का 5 करोड़ खर्च करने का उनकी संपत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इनफैक्ट वो दिन के 50 करोड़ खर्च करेंगे तो भी उनकी संपत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.