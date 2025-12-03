Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें

5 . Why this Viral calculation is wrong?

अब 10 लाख करोड़ रुपये मुकेश अंबानी घर में तो रखेंगे नहीं. इसे वो किसी बैंक अकाउंट में रखेंगे. मान लीजिए कि इतना पैसा वो किसी बैंक के साधारण से सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं. ज्यादातर बैंक सेविंग अकाउंट पर 2.5 से 3 प्रतिशत का सालाना ब्याज देते हैं. यानी 2.5 प्रतिशत के हिसाब 10 लाख करोड़ रुपये पर मुकेश अंबानी को हर साल करीब 25 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मिलेगा. इस 25 हजार करोड़ को आप 365 से भाग देंगे तो पाएंगे कि बिना कुछ किए ही एक दिन में मुकेश अंबानी को 68 करोड़ से ज्यादा रुपये ब्याज में मिल रहे हैं. ऐसे में दिन का 5 करोड़ खर्च करने का उनकी संपत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इनफैक्ट वो दिन के 50 करोड़ खर्च करेंगे तो भी उनकी संपत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

