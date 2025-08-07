बैंक की गलती से अकाउंट में आ जाए बड़ी रकम तो क्या आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जानिए क्या है नियम

4 . बैंक अधिकारी करते हैं जांच

गलत ट्रांजेक्शन के मामले में बैंकों के पास एक अलग इंटरनल प्रोटोकॉल टीम होती है, जो गलत खाते में या अचानक से अकाउंट में आई बड़ी राशि का लिंक तलाश लेती है. इसकी जांच करती है. यह पता लगने पर कि पैसे आपके खाते में आए हैं और आपने उसे खर्च कर दिए हैं, तो आपका अकाउंट फ्रिज किया जा सकता है. साथ ही रिकवरी तक शुरू हो जाती है.