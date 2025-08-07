Twitter
10000 रुपये से कम में खरीदें 6000mAh बैटरी वाले दमदार फोन, सबसे सस्ता 7,999 का

रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छे-अच्छों के छूट गए पसीने! यहां जानिए सही जवाब

इन सितारों ने ठुकराया Bigg Boss 19, गंवाया सलमान खान के साथ काम करने का मौका

सिराज-प्रसिद्ध पर लगा बॉल टेम्परिंग का आरोप, ओवल टेस्ट की गेंद को लैब भेजने की मांग; पाकिस्तान से है कनेक्शन

बैंक की गलती से अकाउंट में आ जाए बड़ी रकम तो क्या आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जानिए क्या है नियम

भारत-अमेरिका में टैरिफ तनाव के बीच पुतिन आएंगे भारत, NSA अजीत डोभाल ने की आधिकारिक घोषणा

'वो बढ़िया सिंगर और डांसर हैं...' MS Dhoni ने Virat Kohli को लेकर खोला बड़ा राज, Video Viral

NIACL AO Recruitment 2025: सरकारी बीमा कंपनी में अधिकारी बनने का शानदार मौका, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फोड़े ‘एटम बम’, बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप, EC पर उठाए गंभीर सवाल

ED से मुकेश अंबानी के रिलायंस तक, कुछ ऐसा रहा है केजरीवाल-सोरेन को अरेस्ट करने वाले कपिल राज का सफर

डीएनए मनी

बैंक की गलती से अकाउंट में आ जाए बड़ी रकम तो क्या आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जानिए क्या है नियम

अक्सर कहा जाता है कि खाते में जो पैसा है, वह आपका है, सिर्फ उसी पर आपका हक है. ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि कोई हमारे खाते में बस पैसा भेज दें. कई बार कुछ लोगों के अकाउंट में गलती से किसी का मोटा पैसा आ जाता है, लेकिन यह पैसा उनका नहीं होता है, ऐसे में गलती से भी इसे निकालना मुश्किल भरा हो सकता है.

नितिन शर्मा | Aug 07, 2025, 04:05 PM IST

1.गलती से आया पैसा

गलती से आया पैसा
1

अगर आप भी सोचते हैं कि आपके खाते में पैसा आ जाए और आप निकाल लें तो जान लें कि आपके खाते में गलती से आया पैसा, निकालने पर आपको जेल पहुंचा सकता है. इसके अलावा आप पर भारी भरकम फाइन भी लग सकता है.

2.मुश्किल में पड़ सकते हैं

मुश्किल में पड़ सकते हैं
2

कई बार टेक्निकल एरर या किसी कर्मचारी की चूक की वजह से यह पैसा ट्रांसफर करने के दौरान गलत खाते में चला जाता है. बैंकिंग सिस्टम में इस तरह की गलती को 'Wrongful Credit'कहा जाता है. कुछ लोग खाते में आए इस पैसे को अपना मानकर खर्च करने की गलती कर बैठते हैं. यही गलती व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ा सकता है.

3.पैसा निकालने की जगह करें ये काम

पैसा निकालने की जगह करें ये काम
3

अगर आप के साथ भी ऐसा होता है तो पहले अकाउंट में अचानक या अनजान सोर्स से आए पैसे की जानकारी बैंक में जाकर दें. इस पर हक जमाकर निकालने की गलती बिल्कुल न करें. आप उस रकम पर अपना दावा नहीं कर सकते हैं. ऐसा करना गैरकानूनी है. गलती से आपके खाते में आए इस पैसे को बैंक कभी भी रिवर्स कर सकता है.

4.बैंक अधिकारी करते हैं जांच

बैंक अधिकारी करते हैं जांच
4

गलत ट्रांजेक्शन के मामले में बैंकों के पास एक अलग इंटरनल प्रोटोकॉल टीम होती है, जो गलत खाते में या अचानक से अकाउंट में आई बड़ी राशि का लिंक तलाश लेती है. इसकी जांच करती है. यह पता लगने पर कि पैसे आपके खाते में आए हैं और आपने उसे खर्च कर दिए हैं, तो आपका अकाउंट फ्रिज किया जा सकता है. साथ ही रिकवरी तक शुरू हो जाती है.

5.जाना पड़ सकता है जेल

जाना पड़ सकता है जेल
5

अगर आपके खाते में किसी भी गलती से आए पैसे ​को निकाल लेते हैं तो आप पर धोखाधड़द का मामला दर्ज हो सकता है. इतना ही नहीं, जेल भी जाना पड़ सकता है.

