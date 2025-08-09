Twitter
Indian Railways: दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स

क्या आपका CIBIL स्कोर कम है? 700+ पहुंचा देंगे ये 7 आसान टिप्स

अब ICICI Bank में अकाउंट होने का मतलब बहुत अमीर हैं आप, जानिए नया नियम आम लोगों पर कितना महंगा पड़ेगा

Sleeping With Mouth Open: मुंह खोलकर सोते हैं आप? कहीं आपको तो नहीं है ये बीमारी

धराली में बचाव अभियान तेज, 566 लोग निकाले गए, 50 अब भी लापता, सेना ने बहाल की मोबाइल कनेक्टिविटी

दिल्ली में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट, लगातार भारी बारिश से कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी हुईं

Musical Program Shaurya Dhun: देश के वीरों को श्रद्धांजलि! स्वतंत्रता दिवस से पहले WAVES OTT पर चला म्यूजिकल प्रोग्राम ‘शौर्य धुन’

Numerology: अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं इस मूलांक के लड़के, हर सुख-दुख में देते हैं साथ

Numerology: इन 2 तारीखों को जन्मे लोग अपनों से ही करते हैं दगाबाजी, इनके लिए है ये मुहावरा-ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे इन्होंने ठगा नहीं

Skin Care Tips: कच्चे दूध से करें चेहरे की सफाई, सारा मेकअप और दिनभर की धूल-मिट्टी होगी साफ

देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक ICICI Bank ने अपने ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट में बड़ा बदलाव कर दिया है. अब इस बैंक में सेविंग अकाउंट रखना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है, जिससे गरीब और मिडिल क्लास ग्राहकों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा.

राजा राम | Aug 09, 2025, 04:50 PM IST

1.मिनिमम बैलेंस की लिमिट को कई गुना बढ़ा दिया

मिनिमम बैलेंस की लिमिट को कई गुना बढ़ा दिया
1

ICICI Bank ने 1 अगस्त 2025 से अपने सेविंग अकाउंट (SB) में मिनिमम बैलेंस की लिमिट को कई गुना बढ़ा दिया है. अब अगर आप मेट्रो या बड़े शहर में रहते हैं, तो आपके खाते में कम से कम ₹50,000 होना जरूरी है. पहले यह लिमिट सिर्फ ₹10,000 थी.
 

2.यह बदलाव बड़ा झटका

यह बदलाव बड़ा झटका
2

छोटे शहरों के ग्राहकों के लिए भी यह बदलाव बड़ा झटका है. अब उन्हें अपने खाते में कम से कम ₹25,000 रखना होगा, जबकि पहले यह रकम ₹5,000 थी। गांवों में भी राहत नहीं है, यहां मिनिमम बैलेंस ₹2,500 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है.
 

3.मिनिमम बैलेंस देश में सबसे ज्यादा हो गया है

मिनिमम बैलेंस देश में सबसे ज्यादा हो गया है
3

इस बदलाव के बाद ICICI Bank का मिनिमम बैलेंस देश में सबसे ज्यादा हो गया है. तुलना करें तो HDFC Bank में यह लिमिट शहरों में ₹10,000, छोटे शहरों में ₹5,000 और गांवों में ₹2,500 है. वहीं, SBI ने 2020 में मिनिमम बैलेंस का नियम ही खत्म कर दिया था.
 

4.अब अमीर ग्राहकों पर ज्यादा फोकस

अब अमीर ग्राहकों पर ज्यादा फोकस
4

बैंकिंग इंडस्ट्री के जानकार मानते हैं कि ICICI Bank अब अमीर ग्राहकों पर ज्यादा फोकस कर रहा है. उनका मानना है कि ऐसे ग्राहक न केवल खाते में बड़ा बैलेंस रखते हैं, बल्कि इंश्योरेंस, ब्रोकरेज और निवेश जैसे बैंक के अन्य प्रोडक्ट्स में भी दिलचस्पी दिखाते हैं.
 

5.पेनल्टी का चार्ज बैंक ने अभी साफ नहीं किया है

पेनल्टी का चार्ज बैंक ने अभी साफ नहीं किया है
5

अगर आपके खाते का बैलेंस तय सीमा से कम होता है, तो बैंक पेनल्टी लगाएगा. हालांकि, पेनल्टी का चार्ज बैंक ने अभी साफ नहीं किया है, लेकिन अनुमान है कि यह भी मामूली नहीं होगा.
 

6.इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मजबूती

इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मजबूती
6

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कदम बैंक के लिए बिजनेस मॉडल बदलने जैसा है. बड़े बैलेंस वाले ग्राहकों से बैंक को लंबे समय तक फंड्स मिलते हैं, जिससे वह अपनी लोन और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मजबूती दे सकता है.

7.जेब पर सीधा बोझ

जेब पर सीधा बोझ
7

आम ग्राहकों के लिए यह फैसला जेब पर सीधा बोझ डालेगा. जहां बाकी बैंक 2,000 से 10,000 तक का मिनिमम बैलेंस मांगते हैं, वहीं ICICI का नया नियम मिडिल क्लास और लो-इनकम ग्रुप को बाहर का रास्ता दिखा सकता है.

 

