अब ICICI Bank में अकाउंट होने का मतलब बहुत अमीर हैं आप, जानिए नया नियम आम लोगों पर कितना महंगा पड़ेगा

3 . मिनिमम बैलेंस देश में सबसे ज्यादा हो गया है

3

इस बदलाव के बाद ICICI Bank का मिनिमम बैलेंस देश में सबसे ज्यादा हो गया है. तुलना करें तो HDFC Bank में यह लिमिट शहरों में ₹10,000, छोटे शहरों में ₹5,000 और गांवों में ₹2,500 है. वहीं, SBI ने 2020 में मिनिमम बैलेंस का नियम ही खत्म कर दिया था.

