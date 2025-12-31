2025 में इस SUV ने भारत में मचाया धमाल, बेच डाले 2 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स

7 . भारतीय बाजार में मजबूत मौजूदगी

पहली बार कार खरीदने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है. अब बड़ी संख्या में नए ग्राहक प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में कदम रख रहे हैं. कई इंजन, ट्रांसमिशन ऑप्शंस और अब इलेक्ट्रिक वेरिएंट के साथ, क्रेटा आने वाले समय में भी भारतीय बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखने के लिए तैयार नजर आती है.

