नया साल सकारात्मक बदलाव का प्रतीक- राष्ट्रपति | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए साल की शुभकामनाएं कहा- 'ईश्वर करे 2026 सभी के जीवन में शांति, खुशी लेकर आए' | यूपी पुलिस में सिपाही के लिए 32,679 पदों पर निकली भर्तियां, 30 जनवरी 2026 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख

अगर व्हाट्सएप पर आए Happy New Year 2026 का मैसेज तो हो जाए सावधान, वरना खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट

BJP विधायक संगीत सोम ने शाहरुख खान को कहा गद्दार, बॉलीवुड के 'बादशाह' को लेकर देवकी नंदन ठाकुर के भी बिगड़े बोल

CBSE ने GD Goenka School और Neerja Modi School की मान्यता की रद्द, जानें स्कूल चलाने के लिए किन नियमों का पालन जरूरी

कितने एजुकेटेड थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल? जानें क्लासरूम से लेकर 1971 के युद्ध में शौर्य तक की कहानी

कितना ताकतवर है S-350 वित्याज एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के हर वार को हवा में ही करेगा राख!

January OTT Release 2026: 'तस्करी' से 'हक' तक, न्यू ईयर के पहले महीने ओटीटी पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में

बिजनेस

2025 में इस SUV ने भारत में मचाया धमाल, बेच डाले 2 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में साल 2025 एक खास उपलब्धि के नाम रहा. मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के बीच एक SUV ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया और 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स की सालाना बिक्री दर्ज कर नया इतिहास रच दिया. 

राजा राम | Dec 31, 2025, 05:25 PM IST

1.एसयूवी बाजार के लिए बड़ी उपलब्धि

हुंडई मोटर इंडिया के लिए 2025 बेहद सफल रहा. कंपनी की लोकप्रिय मिड-साइज़ एसयूवी क्रेटा ने एक ही कैलेंडर ईयर में 2 लाख से अधिक यूनिट्स बेचकर अपनी मजबूत पकड़ को फिर साबित किया. यह आंकड़ा भारतीय एसयूवी बाजार में किसी भी मॉडल के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. 
 

2.रोजाना करीब 550 क्रेटा सड़कों पर उतरीं

आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में औसतन रोजाना करीब 550 क्रेटा सड़कों पर उतरीं. लगातार नए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी के आने के बावजूद क्रेटा ने ग्राहकों की पहली पसंद बने रहकर मुकाबले को पीछे छोड़ दिया. 
 

3.भरोसे और परफॉर्मेंस का ब्रांड

पिछले करीब एक दशक में क्रेटा ने मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट को नई पहचान दी है. लॉन्च के बाद से यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि भरोसे और परफॉर्मेंस का ब्रांड बन चुकी है. 
 

4.सालाना आधार पर मजबूत ग्रोथ

कंपनी के अनुसार, 2016 से 2025 के बीच क्रेटा ने सालाना आधार पर मजबूत ग्रोथ दर्ज की है. मौजूदा समय में इस सेगमेंट में इसकी बाजार हिस्सेदारी 34 प्रतिशत से ज्यादा है, जो इसके दबदबे को दिखाती है.

5.देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल

हुंडई के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग ने कहा कि क्रेटा 2020 से 2025 तक देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल रही है, जो इसके असाधारण सफर को दर्शाता है. 
 

6.ग्राहकों की बदलती पसंद

ग्राहकों की बदलती पसंद भी इस सफलता का बड़ा कारण रही. 2025 में सनरूफ वाले वेरिएंट्स की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक रही, जबकि डीजल मॉडल्स ने भी मजबूत मांग बनाए रखी. 
 

7.भारतीय बाजार में मजबूत मौजूदगी

पहली बार कार खरीदने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है. अब बड़ी संख्या में नए ग्राहक प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में कदम रख रहे हैं. कई इंजन, ट्रांसमिशन ऑप्शंस और अब इलेक्ट्रिक वेरिएंट के साथ, क्रेटा आने वाले समय में भी भारतीय बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखने के लिए तैयार नजर आती है. 
 

