Hurun List 2025: बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून

बिजनेस
नितिन शर्मा | Dec 18, 2025, 03:38 PM IST
1.मिथुन और कुंभ राशि
वहीं लिस्ट में देखें तो मिथुन राशि के लोग 9.8 प्रतिशत और कुंभ राशि के लोग 9.5 प्रतिशत के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं. इन दोनों ही राशियों के लोगों में विश्लेषणात्मक और दूरदर्शी सोच होती है. इन राशियों का यही गुण इसके जातकों को मजबूत व्यापारी बनाता है.
2.वृश्चिक और धनु राशि
वहीं वृश्चिक और धनु राशि के लोग 8.0 प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर हैं. मीन और सिंह राशि 7.7 प्रतिशत के साथ छठे स्थान पर स्थिर प्रतिनिधित्व कर हरहे हैं, जबकि वृषभ 7.1 प्रतिशत और मकर 6.5 प्रतिशत पर हैं. तुला राशि 6.3 प्रतिशत और मेष राशि 5.4 प्रतिशत के साथ सूची को पूरा करती है.
3.दीपेंद्र गोयल रैंकिंग में शीर्ष पर हैं
वहीं 3.2 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन के साथ ज़ोमैटो लिमिटेड के नाम से मशहूर कंपनी एटर्नल के दीपेंद्र गोयल ने आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट और हुरुन इंडिया की 2025 के शीर्ष 200 स्व-निर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है. एटर्नल के मूल्यांकन में पिछले वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
4.राधाकिशन दमानी
डीमार्ट का संचालन करने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट्स के राधाकिशन दमानी दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। उनकी कंपनी की वर्थ करीब 3 लाख करोड़ है, जो पिछले साल की तुलना में 13 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है, जब वे पहले स्थान पर थे.
5.इंडिगो के संस्थापक ने दमदार शुरुआत की
इंडिगो एयरलाइन का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन के अलग हो चुके सह-संस्थापक राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने रैंकिंग में दमदार प्रवेश किया है.दोनों ने 22 लाख करोड़ रुपये के कंपनी मूल्यांकन के साथ सीधे शीर्ष 3 में जगह बनाई है.
6.नई पीढ़ी की कंपनियां शीर्ष 10 में उभर रही हैं
फिनटेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी पेटीएम और आईवियर ब्रांड लेंसकार्ट ने आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट और हुरुन इंडिया की 2025 के शीर्ष 200 स्व-निर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष 10 में मजबूत प्रवेश किया है.
