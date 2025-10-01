FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs WI टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इस भारतीय ऑलराउंडर का नाम

न बैंक अकाउंट, न कोई संपत्ति... फिर भी लग्जरी गाड़ियों में नजर आते हैं Premanand Ji Maharaj, कौन है इनका मालिक? 

कौन है रशियन इंफ्लुएंसर क्रिस्टीना उर्फ Koko, जिनको 12 अक्टूबर तक छोड़ना होगा भारत

IND vs WI टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय मौजूद

Shastra Puja 2025: क्यों दशहरे पर की जाती हैं औजारों और शस्त्रों की पूजा, जानें आयुध पूजा विधि से लेकर मुहूर्त तक   

सिर्फ 3 साल के एक्सपीरियंस में सैलरी ₹16 लाख से ₹1.6 करोड़! बंदे की ग्रोथ देख लोग बोले- 'चेला बना लो'

Ambani-Adani के साथ अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुए शाहरुख खान, जानें पहले नंबर पर कौन और कितनी है नेटवर्थ

किंग खान ने मारी बाजी पर कौन बनीं क्वीन? बॉलीवुड के अमीरों की लिस्ट देख लगेगा झटका!

IND vs WI 1st Test Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या रनों की होगी बारिश? जानें कैसी है अहमदाबाद की पिच

31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति

डीएनए मनी

Ambani-Adani के साथ अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुए शाहरुख खान, जानें पहले नंबर पर कौन और कितनी है नेटवर्थ

Hurun Rich List 2025: एम3एम हुरुन इंडिया ने आज (1 अक्टूबर, 2025) भारत के अमीर हस्तियों (Richest In India) की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट के अनुसार,देश में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 358 हो गई है. सबसे खास बात यह है कि बॉलीवुड किंग शाहरूख खान पहली बार बिलेनियर्स के क्लब शामिल हो गए हैं.

रईश खान | Oct 01, 2025, 05:13 PM IST

1.मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर

मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर
1

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने एक बार फिर बाजी मारी है. वह भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं. उनकी कुल नेटवर्थ 9.55 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है.
 

2.गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ

गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ
2

गौतम अडानी एंड फैमिली दूसरे नंबर पर हैं. उनकी कुल नेटवर्थ 8.15 लाख करोड़ रुपये है. यानी टॉप की रेस में इन्हीं दो दिग्गजों के बीच कंपटीशन है. इससे पहले गौतम अडानी, मुकेश अंबानी से आगे निकल गए थे.
 

3.रोशनी नादर मल्होत्रा ने रचा इतिहास

रोशनी नादर मल्होत्रा ने रचा इतिहास
3

हुरुन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 44 साल की रोशनी नादर मल्होत्रा कॉर्पोरेट दुनिया की चमकता सितारा बन चुकी हैं. उन्होंने भारत की अमीरों की लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है. जिनकी संपत्ति 3.5 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है. यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब कोई महिला टॉप-3 अमीरों की लिस्ट में शामिल हुई हैं.
 

4.अमीरों की लिस्ट में Shah Rukh Khan की एंट्री

अमीरों की लिस्ट में Shah Rukh Khan की एंट्री
4

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान (59 वर्ष) पहली बार टॉप अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. उनकी संपत्ति 12,490 करोड़ रुपये आंकी गई है.
 

5.भारत में 350 लोग अरबपति

भारत में 350 लोग अरबपति
5

एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, भारत में अब 350 अरबपति हैं, जो 13 साल पहले जब यह सूची पहली बार जारी की गई थी, तब की तुलना में छह गुना अधिक है. हुरुन ने 14वें एडिशन में 1,687 ऐसे कारोबारियों के नाम शामिल हैं जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है.
 

6.इस साल 148 मिलने नए बिलेनियर्स

इस साल 148 मिलने नए बिलेनियर्स
6

इस लिस्ट में 284 नए लोगों को शामिल किया गया है, जिससे पिछले साल के मुकाबले इस सूची में मौजूद कारोबारियों की संख्या में 148 का इजाफा हुआ. वहीं, बीते 5 सालों में यह संख्या 859 बढ़ी है.
 

7.टॉप 10 हस्तियों की बढ़ रही संपत्ति

टॉप 10 हस्तियों की बढ़ रही संपत्ति
7

रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक उतार-चढ़ाव और तनाव के कारण लिस्ट में शामिल लोगों की औसत संपत्ति गिरकर 9,850 करोड़ रुपए रह गई, जो कि पिछले साल 10,320 करोड़ रुपए थी. भारत के टॉप 10 सबसे अमीर लोग हैं, जिनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है.
 

