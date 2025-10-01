Ambani-Adani के साथ अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुए शाहरुख खान, जानें पहले नंबर पर कौन और कितनी है नेटवर्थ

IND vs WI टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इस भारतीय ऑलराउंडर का नाम
डीएनए मनी
रईश खान | Oct 01, 2025, 05:13 PM IST
1.मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने एक बार फिर बाजी मारी है. वह भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं. उनकी कुल नेटवर्थ 9.55 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है.
2.गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ
गौतम अडानी एंड फैमिली दूसरे नंबर पर हैं. उनकी कुल नेटवर्थ 8.15 लाख करोड़ रुपये है. यानी टॉप की रेस में इन्हीं दो दिग्गजों के बीच कंपटीशन है. इससे पहले गौतम अडानी, मुकेश अंबानी से आगे निकल गए थे.
3.रोशनी नादर मल्होत्रा ने रचा इतिहास
हुरुन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 44 साल की रोशनी नादर मल्होत्रा कॉर्पोरेट दुनिया की चमकता सितारा बन चुकी हैं. उन्होंने भारत की अमीरों की लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है. जिनकी संपत्ति 3.5 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है. यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब कोई महिला टॉप-3 अमीरों की लिस्ट में शामिल हुई हैं.
4.अमीरों की लिस्ट में Shah Rukh Khan की एंट्री
बॉलीवुड किंग शाहरुख खान (59 वर्ष) पहली बार टॉप अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. उनकी संपत्ति 12,490 करोड़ रुपये आंकी गई है.
5.भारत में 350 लोग अरबपति
एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, भारत में अब 350 अरबपति हैं, जो 13 साल पहले जब यह सूची पहली बार जारी की गई थी, तब की तुलना में छह गुना अधिक है. हुरुन ने 14वें एडिशन में 1,687 ऐसे कारोबारियों के नाम शामिल हैं जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है.
6.इस साल 148 मिलने नए बिलेनियर्स
इस लिस्ट में 284 नए लोगों को शामिल किया गया है, जिससे पिछले साल के मुकाबले इस सूची में मौजूद कारोबारियों की संख्या में 148 का इजाफा हुआ. वहीं, बीते 5 सालों में यह संख्या 859 बढ़ी है.
7.टॉप 10 हस्तियों की बढ़ रही संपत्ति
रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक उतार-चढ़ाव और तनाव के कारण लिस्ट में शामिल लोगों की औसत संपत्ति गिरकर 9,850 करोड़ रुपए रह गई, जो कि पिछले साल 10,320 करोड़ रुपए थी. भारत के टॉप 10 सबसे अमीर लोग हैं, जिनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है.