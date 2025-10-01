Ambani-Adani के साथ अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुए शाहरुख खान, जानें पहले नंबर पर कौन और कितनी है नेटवर्थ

3 . रोशनी नादर मल्होत्रा ने रचा इतिहास

हुरुन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 44 साल की रोशनी नादर मल्होत्रा कॉर्पोरेट दुनिया की चमकता सितारा बन चुकी हैं. उन्होंने भारत की अमीरों की लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है. जिनकी संपत्ति 3.5 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है. यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब कोई महिला टॉप-3 अमीरों की लिस्ट में शामिल हुई हैं.

