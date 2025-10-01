किंग खान ने मारी बाजी पर कौन बनीं क्वीन? बॉलीवुड के अमीरों की लिस्ट देख लगेगा झटका!

IND vs WI टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इस भारतीय ऑलराउंडर का नाम
डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Oct 01, 2025, 04:53 PM IST
1.कौन है बॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस?
हुरुन इंस्टीट्यूट ने 2025 के लिए हुरुन इंडिया रिच लिस्ट जारी की है. इस सूची में व्यापार, उद्योग, मनोरंजन और खेल जैसे क्षेत्रों में भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की डिटेल्स बताई गई हैं. जानें कौन हैं भारत के सबसे अमीर हीरो और हिरोइन
2.शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे अमीर सेलिब्रिटी
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार शाहरुख भारत के सबसे अमीर सेलिब्रिटी हैं. उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 2025 तक 870 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 1.4 बिलियन डॉलर (₹ 12490 करोड़) कर ली है. वे बॉलीवुड के उन सुपर-रिच लोगों में सबसे आगे हैं जिनकी कुल संपत्ति ₹ 25950 करोड़ है.
3.जूही चावला हैं सबसे अमीर भारतीय हिरोइन
हुरुन की लिस्ट में शाहरुख के बाद उनकी बिजनेस पार्टनर और दोस्त जूही चावला का नाम आता है. जूही और उनके पति जय मेहता समेत उनके परिवार की कुल संपत्ति ₹ 7790 करोड़ (करीब 88 करोड़ डॉलर) है. यह उन्हें भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस में से एक बनाता है.
4.अमीरों में टॉप 3 में है ऋतिक रोशन का नाम
टॉप तीन में आखिरी नाम ऋतिक रोशन का है, जिनकी कुल संपत्ति ₹ 2160 करोड़ है. यह उनके ब्रांड HRX की सफलता का नतीजा है. वहीं धर्मा प्रोडक्शंस और धर्माटिक एंटरटेनमेंट के शानदार प्रदर्शन के दम पर करण जौहर और उनका परिवार चौथे नंबर पर है. हुरुन के अनुसार उनकी कुल संपत्ति ₹ 1880 करोड़ है.
5.कितनी है बच्चन परिवार की संपत्ति?
बच्चन परिवार ₹ 1630 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ टॉप 5 में शामिल है. इसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की संयुक्त संपत्ति शामिल है.
6.ये बड़े एक्टर-एक्ट्रेस इस लिस्ट से नदारद
सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान और रणबीर कपूर जैसे बड़े सितारे इस लिस्ट से गायब हैं. दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट जैसी टॉप एक्ट्रेस का भी इस लिस्ट में कोई अता-पता नहीं है. यहां तक कि यशराज फिल्म्स के प्रमुख आदित्य चोपड़ा भी इस सूची से गायब हैं.
