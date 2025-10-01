किंग खान ने मारी बाजी पर कौन बनीं क्वीन? बॉलीवुड के अमीरों की लिस्ट देख लगेगा झटका!

4 . अमीरों में टॉप 3 में है ऋतिक रोशन का नाम

4

टॉप तीन में आखिरी नाम ऋतिक रोशन का है, जिनकी कुल संपत्ति ₹ 2160 करोड़ है. यह उनके ब्रांड HRX की सफलता का नतीजा है. वहीं धर्मा प्रोडक्शंस और धर्माटिक एंटरटेनमेंट के शानदार प्रदर्शन के दम पर करण जौहर और उनका परिवार चौथे नंबर पर है. हुरुन के अनुसार उनकी कुल संपत्ति ₹ 1880 करोड़ है.