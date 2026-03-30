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1 अप्रैल से बिना इंक्रीमेंट बढ़ेगी सैलरी! HRA का नया नियम देगा बड़ा फायदा, जानिए कैसे 

HRA Rule Change: अप्रैल से एक बड़ा इनकम टैक्स बदलाव लागू होने वाला है, जिससे हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में रहने वाले सैलरीड लोगों को फायदा मिल सकता है. इससे उनकी टेक-होम सैलरी बढ़ सकती है. आइए जानें कैसे... 

Abhay Sharma | Mar 30, 2026, 04:24 PM IST

1.पहले जान लें क्या बदल रहा है

पहले जान लें क्या बदल रहा है
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1 अप्रैल से HRA (हाउस रेंट अलाउंस) पर मिलने वाली छूट का नियम बदलेगा, पहले 50% तक की छूट सिर्फ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे मेट्रो शहरों में मिलती थी. अब यह सुविधा नए बड़े शहरों में भी लागू होगी, जहां किराया तेजी से बढ़ा है. ऐसे में जिन लोगों का HRA उनकी बेसिक सैलरी का करीब 50% है, जो ज्यादा किराया देते हैं. उन्हें टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी, जिससे हाथ में ज्यादा पैसा आएगा. इससे साल में करीब ₹60,000 से ₹1.2 लाख तक की अतिरिक्त टैक्स बचत हो सकती है. (AI Image)

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2.इन 4 शहरों के लोगों को होगा बड़ा फायदा

इन 4 शहरों के लोगों को होगा बड़ा फायदा
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दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ही अबतक मेट्रो श्रेणी में थे, जहां बेसिक सैलरी और DA का 50% तक HRA डिडक्शन मिलता था. नए नियमों के तहत अब अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है. इन शहरों के लाखों कर्मचारियों की टैक्स-फ्री इनकम बढ़ेगी और उनकी इन-हैंड सैलरी में सीधा इजाफा होगा. बता दें कि अन्य शहरों के लिए यह सीमा 40% ही रहेगी. (AI Image)

3.कैसे तय होती है HRA छूट?

कैसे तय होती है HRA छूट?
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HRA छूट तीन चीजों में जो सबसे कम हो, उसी के आधार पर मिलती है, इसमें मिला हुआ HRA, किराया- सैलरी का 10%, सैलरी का 50% या 40% (शहर के हिसाब से) शामिल है. यह फायदा सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम (Old Tax Regime) में मिलेगा. ज्यादा फायदा मिड और हाई इनकम वालों को होगा. कम इनकम वालों के लिए नया टैक्स सिस्टम अभी भी बेहतर हो सकता है. (AI Image)

4.रिश्तेदारों को रेंट देने पर रिलेशन बताना जरूरी

रिश्तेदारों को रेंट देने पर रिलेशन बताना जरूरी
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हालांकि, इसके साथ अब नियम सख्त होंगे. टैक्स बचाने के लिए माता-पिता या भाई-बहन को किराया देने वालों पर अब इनकम टैक्स विभाग की कड़ी नजर रहेगी. अब फॉर्म 124 में मकान मालिक के साथ अपने रिश्ते का खुलासा भी करना पड़ सकता है. सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि रेंट का लेन-देन वास्तविक है या नहीं. अगर किराया किसी रिश्तेदार को दिया जा रहा है, तो पारदर्शिता न बरतने पर क्लेम खारिज हो सकता है. (AI Image)

TRENDING NOW

5.बिना पैन और डिजिटल सबूत के नहीं मिलेगी छूट

बिना पैन और डिजिटल सबूत के नहीं मिलेगी छूट
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आपका सालाना किराया अगर 1 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपके लिए मकान मालिक का PAN देना अनिवार्य होगा. पैन ना होने पर लिखित डिक्लेरेशन जरूरी है. इसके अलावा, अब केवल रसीदें पर्याप्त नहीं होंगी. आपको बैंक स्टेटमेंट या डिजिटल पेमेंट का प्रूफ संभाल कर रखना होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर या सबूत न होने पर आपका HRA क्लेम अटक सकता है. (AI Image)

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