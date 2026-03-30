1 अप्रैल से बिना इंक्रीमेंट बढ़ेगी सैलरी! HRA का नया नियम देगा बड़ा फायदा, जानिए कैसे 

1 . पहले जान लें क्या बदल रहा है

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1 अप्रैल से HRA (हाउस रेंट अलाउंस) पर मिलने वाली छूट का नियम बदलेगा, पहले 50% तक की छूट सिर्फ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे मेट्रो शहरों में मिलती थी. अब यह सुविधा नए बड़े शहरों में भी लागू होगी, जहां किराया तेजी से बढ़ा है. ऐसे में जिन लोगों का HRA उनकी बेसिक सैलरी का करीब 50% है, जो ज्यादा किराया देते हैं. उन्हें टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी, जिससे हाथ में ज्यादा पैसा आएगा. इससे साल में करीब ₹60,000 से ₹1.2 लाख तक की अतिरिक्त टैक्स बचत हो सकती है. (AI Image)