1 . What is Strait of Hormuz

स्ट्रेट ऑफ होर्मूज़ एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, इस रास्ते से ही पूरी दुनिया को मिडिल ईस्ट से तेल भेजा जाता है. पूरी दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल इसी रूट से भेजा जाता है, भारत की बात करें तो गल्फ से आने वाला 60-65 प्रतिशत तेल इसी रास्ते से भारत आता है. (Screengrab from Reuters Video)