इन तरीकों से आपका इनवेस्टमेंट सिर्फ बढ़ेगा नहीं, कई गुना छलांग लगाएगा!

8 . निवेश में अनुशासन बना रहे

अगर आपका नजरिया और भी लंबा है, तो 1 लाख को 20 लाख बनाने के लिए 20 साल में करीब 16.2% सालाना रिटर्न चाहिए होगा. यह मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं, बशर्ते निवेश में अनुशासन बना रहे. नतीजा साफ है, निवेश में सफलता पाने के लिए मार्केट को हराने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है समय पर शुरुआत करना और लंबी अवधि तक निवेश को बनाए रखना. औसत 10% रिटर्न से भी लंबे समय में बड़ा फंड तैयार हो सकता है.