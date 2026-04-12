रिटायरमेंट के बाद चाहिए 61 हजार पेंशन? PPF से ऐसे होगा मुमकिन, देखें आसान कैलकुलेशन

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मोहम्मद साबिर | Apr 12, 2026, 05:38 PM IST
1.भारत सरकार ने PPF पर ब्यान दर का किया ऐलान
भारत सरकार ने हाल ही में FY27 की अप्रैल से जून क्वाटर के लिए PPF सहित विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर नवीनतम ब्याज दरों का ऐलान किया है. वित्त मंत्रालय ने में कहा, “वित्त वर्ष 2026-27 की पहली क्वाटर के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 जून 2026 को समाप्त होने वाली वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी क्वाटर 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च 2026 के लिए अधिसूचित दरों में बदलाव नहीं होगा.” पीपीएफ की ब्याज दरें अब 7.1% हैं.
2.क्या है PPF के नियम?
आप एक financial year में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं.
पीपीएफ निवेश के लिए लॉक-इन अवधि 15 साल तक है.
वहीं 15 साल के बाद आप अपने पीपीएफ खाते की अवधि को 5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं.
मौजूदा पीपीएफ ब्याज दर 7.1% प्रति साल है.
आपको एक साल के भीतर फॉर्म एच जमा करना होगा.
3.कैसे बनाए 1 करोड़ का corpus?
1 करोड़ का पीपीएफ कोर्पस बनाने के लिए आपको सख्त वित्तीय अनुशासन का पालन करना होगा. एक करोड़ रुपये हासिल करने के लिए आपको पीपीएफ में 25 साल तक हर साल पीपीएफ में 1.5 लाख का निवेश करना होगा.
निवेश राशि- 1.5 lakh per year
ब्याज दर- 7.1%
15 साल- 40.68 lakh
20 साल (पहला 5-year extension)- 66.58 lakh
25 साल (दूसरा 5-year extension)- 1.03 crore
4.पीपीएफ से कैसे पाएं 61 हजार हर महीना पेंशन?
इस पीरियड के दौरान आपको सरकार द्वारा तय की गई ब्याज दर के हिसाब से ही रिटर्न मिलेगा. अगर PPF की ब्याज दर 7.1% ही बनी रहती है, तो आप हर महीने 61 हजार रुपये की पेंशन हासिल कर सकते हैं. हालांकि आप 61 हजार पेंशन कमा पाएंगे और आपका 1.03 करोड़ पीपीएफ कोर्पस बरकरार रहेगा.
टोटल कोर्पस- 1.03 crore
ब्याज दर- 7.1% per annum
सालाना ब्याज- 7.1% से ₹1.03 crore, जिससे आप 7.32 lakh प्रति साल हासिल कर सकते हैं.
पीपीएफ ब्याज से मासिक आय- 7.32 lakh÷12 = 60,989 प्रति महीना