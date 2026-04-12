रिटायरमेंट के बाद चाहिए 61 हजार पेंशन? PPF से ऐसे होगा मुमकिन, देखें आसान कैलकुलेशन

4 . पीपीएफ से कैसे पाएं 61 हजार हर महीना पेंशन?

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इस पीरियड के दौरान आपको सरकार द्वारा तय की गई ब्याज दर के हिसाब से ही रिटर्न मिलेगा. अगर PPF की ब्याज दर 7.1% ही बनी रहती है, तो आप हर महीने 61 हजार रुपये की पेंशन हासिल कर सकते हैं. हालांकि आप 61 हजार पेंशन कमा पाएंगे और आपका 1.03 करोड़ पीपीएफ कोर्पस बरकरार रहेगा.

टोटल कोर्पस- 1.03 crore

ब्याज दर- 7.1% per annum

सालाना ब्याज- 7.1% से ₹1.03 crore, जिससे आप 7.32 lakh प्रति साल हासिल कर सकते हैं.

पीपीएफ ब्याज से मासिक आय- 7.32 lakh÷12 = 60,989 प्रति महीना