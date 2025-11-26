FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, 20 साल बाद मिली Commonwealth Games 2030 की मेजबानी; जानें कहां होगा आयोजन

Reheating Food Risks: सर्दियों में खाना बार-बार गर्म करना सही? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV

PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक

डीएनए मनी

PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक

How To Check PF Balance: सरकारी हो या प्राइवेट हर सैलरीड कर्मचारियों को प्रॉविडेंट फंड (PF) की सुविधा मिलती है. सैलरी की तरह पीएफ का पैसा हर महीने उनके प्रॉविडेंट फंड अकाउंट में जमा हो जाता है. लेकिन इस बैलेंस को देखने में लोगों को काफी परेशानियां होती हैं.

रईश खान | Nov 26, 2025, 06:49 PM IST

1.ऐप से EPF बैलेंस चेक करें

ऐप से EPF बैलेंस चेक करें
1

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यों की सहूलियत के लिए अब यह काम आसान कर दिया है. अब सिर्फ एक मिस्ड कॉल या SMS से PF अकाउंट में बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं.

2.पोर्टल पर पूरी जानकारी

पोर्टल पर पूरी जानकारी
2

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ बैलेंस और लेनदेन के लिए EPF पासबुक पोर्टल (passbook.epfindia.gov.in) बना रखा है. जिसपर EPFO मेम्बर्स को उनके अकाउंट से जुड़ी हर जानकारी देख सकते हैं.

3.किस वजह से PF बैलेंस चेक नहीं कर पाते

किस वजह से PF बैलेंस चेक नहीं कर पाते
3

कई बार EPFO मेम्बर्स कुछ टेक्निकल कारणों से अपना बैलेंस चेक नहीं कर पाते. इनमें सर्वर डाउन, लॉगिन में गलतियां, KYC नहीं होना जैसा शामिल है. अगर ये सब ठीक है, तो 10 सेकंड में आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं.

4.SMS के जरिए बैलेंस चेक

SMS के जरिए बैलेंस चेक
4

इसके लिए सबसे पहले आपको अपना UAN नंबर चेक करना होगा. वह एक्टिव होना चाहिए. इसके अलावा पैन, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट भी लिंक होना चाहिए. अगर ये सब सही हैं तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 738299899 पर 'EPFOHO UAN ENG' फॉर्मेंट में लिखकर SMS भेज दें. आपके बैलेंस की जानकारी एसएमएस के जरिए आपके मोबाइल पर आ जाएगी.

5.चुन सकते हैं अपनी भाषा

चुन सकते हैं अपनी भाषा
5

EPFO ने मेम्बर्स के लिए भाषा की सुविधा भी शुरू की है. मेम्बर्स चाहें तो 'ENG' की जगह अपनी पसंद की भाषा के तीन लेटर लिखकर भेज सकते हैं. जैसे- हिंदी के लिए 'HIN', तमिल के लिए 'TAM', गुजराती के लिए 'GUJ'. इसके बाद SMS के जरिए ईपीएफओ आपको पूरी जानकारी भेज देगा.

6.मिस्ड कॉल से चेक करें PF बैलेंस

मिस्ड कॉल से चेक करें PF बैलेंस
6

EPFO मेम्बर्स सिर्फ एक मिस्ड कॉल से भी पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें रजिस्टर्ड मोबाइल नबंर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल करनी होगी. दो रिंग के बाद कॉल ऑटोमैटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी. इसके बाद आपको एक SMS प्राप्त होगा. जिसमें बैलेंस की जानकारी होगी.

