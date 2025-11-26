PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक

4 . SMS के जरिए बैलेंस चेक

इसके लिए सबसे पहले आपको अपना UAN नंबर चेक करना होगा. वह एक्टिव होना चाहिए. इसके अलावा पैन, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट भी लिंक होना चाहिए. अगर ये सब सही हैं तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 738299899 पर 'EPFOHO UAN ENG' फॉर्मेंट में लिखकर SMS भेज दें. आपके बैलेंस की जानकारी एसएमएस के जरिए आपके मोबाइल पर आ जाएगी.