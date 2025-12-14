आधार कार्ड में अभी भी है बचपन वाली फोटो? यहां जानिए बदलने का सबसे आसान तरीका

5 . 30 से 90 दिन का समय लग सकता है

आधार में फोटो बदलवाने के लिए निर्धारित शुल्क देना होता है. इस प्रक्रिया के लिए कुल 100 रुपये लिए जाते हैं, जिसमें सभी कर शामिल होते हैं. प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक पावती संख्या दी जाती है. इसी नंबर से आप आधार अपडेट की स्थिति जांच सकते हैं. आमतौर पर फोटो अपडेट होने में 30 से 90 दिन का समय लग सकता है.