आधार कार्ड में अभी भी है बचपन वाली फोटो? यहां जानिए बदलने का सबसे आसान तरीका

राजा राम | Dec 14, 2025, 06:59 PM IST
1.फोटो वर्तमान रूप से मेल नहीं खाती
कई लोगों के आधार कार्ड में अब भी बचपन की तस्वीर लगी हुई है. समय के साथ चेहरे में काफी बदलाव आ जाता है और फोटो वर्तमान रूप से मेल नहीं खाती. इससे पहचान को लेकर सवाल उठते हैं और कई बार लोग आधार दिखाने से भी झिझकते हैं.
2.फोटो अपडेट कराने की सुविधा
इस परेशानी से बचने के लिए आधार कार्ड में फोटो बदलवाना सबसे बेहतर उपाय माना जाता है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से आधार में फोटो अपडेट कराने की सुविधा दी गई है, लेकिन यह सुविधा ऑनलाइन नहीं होती.
3.अपडेट से जुड़ा फॉर्म डाउनलोड करना होता है
फोटो बदलवाने के लिए सबसे पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है. वहां ‘माय आधार’ विकल्प में जाकर नामांकन और अपडेट से जुड़ा फॉर्म डाउनलोड करना होता है.
4.जरूरी जानकारी भरनी होती है
फॉर्म का प्रिंट निकालकर उसमें जरूरी जानकारी भरनी होती है. इसके बाद नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना होता है, जहां फॉर्म की जांच की जाती है. जांच के बाद केंद्र पर आपकी नई फोटो ली जाती है. साथ ही आंखों और उंगलियों के निशान की प्रक्रिया भी पूरी की जाती है, ताकि पहचान में कोई गलती न रहे.
5.30 से 90 दिन का समय लग सकता है
आधार में फोटो बदलवाने के लिए निर्धारित शुल्क देना होता है. इस प्रक्रिया के लिए कुल 100 रुपये लिए जाते हैं, जिसमें सभी कर शामिल होते हैं. प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक पावती संख्या दी जाती है. इसी नंबर से आप आधार अपडेट की स्थिति जांच सकते हैं. आमतौर पर फोटो अपडेट होने में 30 से 90 दिन का समय लग सकता है.