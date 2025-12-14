FacebookTwitterYoutubeInstagram
आधार कार्ड में अभी भी है बचपन वाली फोटो? यहां जानिए बदलने का सबसे आसान तरीका

आधार कार्ड आज हर भारतीय की पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है. बैंक से जुड़े काम हों या सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है. ऐसे में आधार में दर्ज किसी भी तरह की गलती परेशानी का कारण बन सकती है. 

राजा राम | Dec 14, 2025, 06:59 PM IST

1.फोटो वर्तमान रूप से मेल नहीं खाती

फोटो वर्तमान रूप से मेल नहीं खाती
1

कई लोगों के आधार कार्ड में अब भी बचपन की तस्वीर लगी हुई है. समय के साथ चेहरे में काफी बदलाव आ जाता है और फोटो वर्तमान रूप से मेल नहीं खाती. इससे पहचान को लेकर सवाल उठते हैं और कई बार लोग आधार दिखाने से भी झिझकते हैं. 
 

2.फोटो अपडेट कराने की सुविधा

फोटो अपडेट कराने की सुविधा
2

इस परेशानी से बचने के लिए आधार कार्ड में फोटो बदलवाना सबसे बेहतर उपाय माना जाता है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से आधार में फोटो अपडेट कराने की सुविधा दी गई है, लेकिन यह सुविधा ऑनलाइन नहीं होती. 

3.अपडेट से जुड़ा फॉर्म डाउनलोड करना होता है

अपडेट से जुड़ा फॉर्म डाउनलोड करना होता है
3

फोटो बदलवाने के लिए सबसे पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है. वहां ‘माय आधार’ विकल्प में जाकर नामांकन और अपडेट से जुड़ा फॉर्म डाउनलोड करना होता है. 

4.जरूरी जानकारी भरनी होती है

जरूरी जानकारी भरनी होती है
4

फॉर्म का प्रिंट निकालकर उसमें जरूरी जानकारी भरनी होती है. इसके बाद नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना होता है, जहां फॉर्म की जांच की जाती है. जांच के बाद केंद्र पर आपकी नई फोटो ली जाती है. साथ ही आंखों और उंगलियों के निशान की प्रक्रिया भी पूरी की जाती है, ताकि पहचान में कोई गलती न रहे. 

5.30 से 90 दिन का समय लग सकता है

30 से 90 दिन का समय लग सकता है
5

आधार में फोटो बदलवाने के लिए निर्धारित शुल्क देना होता है. इस प्रक्रिया के लिए कुल 100 रुपये लिए जाते हैं, जिसमें सभी कर शामिल होते हैं. प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक पावती संख्या दी जाती है. इसी नंबर से आप आधार अपडेट की स्थिति जांच सकते हैं. आमतौर पर फोटो अपडेट होने में 30 से 90 दिन का समय लग सकता है.

